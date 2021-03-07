Андрей Рублёв в Роттердаме завоевал 8-й трофей и отметил важный юбилей

8-й титул в карьере завоевал Андрей Рублёв, выиграв в финале Роттердама у Мартона Фучовича. Эта победа стала юбилейной – 20-й подряд для россиянина на турнирах ATP-500. В последних соревнованиях этой категории Андрей не знает поражений!
Полуфинал турнира в Роттердаме на удивление оказался не самым тяжёлым для Андрея Рублёва поединком, хотя в соперники ему достался наиболее грозный из оставшихся в сетке участников. Грек Стефанос Циципас занимает пока 6-е место, а с понедельника обойдёт Роджера Федерера и ворвётся в топ-5. Но Рублёв победил его в двух сетах, потратив всего 1 час 37 минут. «Я чувствовал, что у меня полно энергии, я отлично двигался, а вот Циципас выглядел немного уставшим. Может быть и из-за этого он хуже подавал. Это очень важный момент матча. Иногда я чувствую усталость, а иногда – мои соперники. Часто приходится проводить сложные матчи два дня подряд. Это часть нашего спорта. Но я доволен своей игрой и выходом финал», — сказал Рублёв после победы над греком.
В соперники Андрею по решающему матчу достался хорошо знакомый российским любителям тенниса венгр Мартон Фучович. Последний раз Рублёв встречался с ним в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2020. Тогда наш теннисист сумел отомстить Фучовичу и за его победы над Медведевым в первом круге, и за унизительное поражение российской сборной в матче Кубка Дэвиса – 2017, когда Мартон практически в одиночку переиграл всех россиян. Сейчас в Роттердаме Фучович творит чудеса – он пробился в основную сетку через квалификацию, затем обыграл ещё четырёх соперников и стал первым «квалифаером» за 20 лет после Николя Эскюде (2001), вышедшим в финал Роттердама.
В финале сразу же началась упорная борьба на подаче соперника. И у Фучовича, и у Рублёва было немало шансов вырваться вперёд, сделав брейк. Но в последний момент теннисисты спасали свои подачи и перевели партию на тай-брейк. Мартон совершил пару ошибок, и этого Андрею оказалось достаточно, чтобы получить сетболы и довести партию до победы – 7:6 (7:4). Во втором сете Рублёв не стал откладывать в долгий ящик решение вопроса с брейком. В первом же гейме он взял подачу соперника и это преимущество наш теннисист сохранил до самого конца. Причём у Андрея были шансы ещё на один брейк, но венгр в 7-м гейме проявил выдержку. Тем не менее за 47 минут россиянин выиграл второй сет – 6:4, а с ним и весь матч.
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Таким образом, Андрей Рублёв завоевал свой 8-й титул в карьере, причём 4-й на турнирах категории ATP-500. Вообще россиянин не знает поражений в финалах соревнований уже полтора года, когда в октябре 2019 года завоевал титул в Москве. С тех пор, выходя в решающий матч, Андрей неизменно одерживает победу.
Умаг-2017, Кубок Кремля-2019, Доха, Аделаида, Гамбург, Санкт-Петербург, Вена – 2020, Роттердам-2021.
Кроме того, финальная победа над Фучовичем для Рублёва стала юбилейной – уже 20-й подряд на соревнованиях уровня ATP-500. Так Андрей обыграл по пять соперников в Гамбурге, Санкт-Петербурге, Вене-2020 и в Роттердаме-2021.
2020:
Гамбург – Сандгрен, Пол, Баутиста-Агут, Рууд, Циципас
Санкт-Петербург – Поспишил, Умбер, Норри, Шаповалов, Чорич
Вена – Гомбош, Синнер, Тим, Андерсон, Сонего
2021:
Роттердам – Гирон, Маррей, Шарди, Циципас, Фучович.
Эти 20 побед подряд на турнирах ATP-500 – это важная веха в карьере Рублёва. Во-первых, эти соревнования относятся к весьма солидной категории. Выше их по статусу только «Мастерсы» и турниры «Большого шлема». За каждый подобный титул даётся по 500 рейтинговых очков. Во многом благодаря этим победам россиянин и добрался в прошлом году до 8-го места в рейтинге ATP. Сейчас, после Роттердама, Андрея и идущего впереди него Зверева будет разделять уже менее 600 очков. Теперь Рублёв со своими 20 победами стал третьим теннисистом после Федерера и Маррея по продолжительности серии успешных матчей.
1. Федерер – 28 матчей
2. Маррей – 21
3. Рублёв – пока 20
4. Надаль – 19
5-6. Джокович, дель Потро – по 17.
Президент ФТР Шамиль Тарпищев тоже отметил это достижение Рублёва: «Хорошо, что Андрей становится грозой турниров АТР-500. На «Больших шлемах» ему выигрывать пока сложнее – там много матчей, длинный турнир. Нервная система Рублёва ещё не адаптирована. Но это вопрос времени. Он научится».
Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tour.
У Андрея в этом году очень плотный график турниров. После Роттердама он без перерыва сыграет Дохе и Дубае, где после большого перерыва возобновит выступления в туре Роджер Федерер. Затем Рублёву предстоит перелёт на «Мастерс» в Майами.
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