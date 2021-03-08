Диего Шварцман не позволил братьям Серундоло взять два титула подряд в Аргентине

Грунтовый сезон набирает обороты. Неделю назад в Кордове прошёл первый турнир южноамериканской серии, а в начале марта любители сверхмедленного грунта переместились в другой аргентинский город – Буэнос-Айрес. Что логично, составы на обоих соревнованиях оказались похожими, а состав первой четвёрки сеяных совпал на 75%: Диего Шварцман, Бенуа Пэр и Миомир Кецманович сыграли и в Кордове, и в столице.

Пэр не скрывал, что приехал в Аргентину, в том числе, ради местных вечеринок, солнца и пива. Он обещал, что после завершения соревнований обязательно пройдётся по местным барам. Параллельно с турниром в Кордове проходил турнир в Монпелье, а этот город находится в часе езды от его дома, но он выбрал именно далёкую Южную Америку. Как оказалось, теннис действительно был не на первом месте в списке приоритетов француза. Неделю назад он выиграл только один матч, а в Буэнос-Айресе проиграл сразу, при этом со скандалом.

В начале второго сета встречи с Франсиско Серундоло (это старший брат Хуана-Мануэля, который стал чемпионом в Кордове) Пэр стал оспаривать эйс соперника. По мнению француза, мяч линию не зацепил, но убедить в этом судью не удалось. Бенуа был просто взбешён, начал плевать на отметку падения мяча и выкрикивать нецензурные выражения, за что получил первое предупреждение. Через несколько геймов он снова стал плеваться на корт и уже был оштрафован на один розыгрыш. Пэр вызвал супервайзера и пытался ему доказать, что сплёвывает из-за плохого самочувствия, однако тот ответил, что в связи с пандемией коронавируса подобное поведение неприемлемо. Француз продолжил матч, а в концовке третьего сета демонстративно допустил две двойные подряд, даже не пытаясь попасть в квадрат, за что был освистан публикой.

Кстати, его сопернику тема коронавируса знакома не понаслышке. В январе Франсиско стал одним из двух игроков с положительным тестом во время квалификации Australian Open в Дохе. Аргентинец выиграл первый матч, но выйти на второй уже не мог. После месячной паузы он вернулся в тур – и как вернулся! Сначала финал на «челленджере» в Чили, затем второй круг в Кордове, а после ещё один финал уже на уровне ATP! 22-летний уроженец Буэнос-Айреса, занимающий только 137-е место в рейтинге, выиграл в своём родном городе семь матчей подряд (с учётом трёх встреч в квалификации). В четвертьфинале он огорчил Пабло Андухара – 1:6, 6:2, 6:2, а в полуфинале победил другого испанца Альберта Рамоса-Виньоласа – 7:6 (7:5), 3:6, 6:2. А триумфатор прошлой недели Хуан-Мануэль Серундоло проиграл в первом же матче соотечественнику Федерико Дельбонису. Когда теннисисты выходили на корт, оператор не удержался на ногах и уронил камеру.

Соперником Франсиско Серундоло по финалу стал Диего Шварцман. Первый сеяный, как и полагается фавориту, уверенно дошёл до решающего матча, не отдав ни единого сета. В полуфинале он легко разобрался с Миомиром Кецмановичем. Отметим, что Миомир кругом ранее в сербском дерби оказался сильнее Ласло Джере (6:4, 7:6 (8:6)), а в одном из розыгрышей показал настоящую красоту: Кецманович всё время оборонялся, но в итоге сумел в красивом прыжке отразить смэш и пробить навылет.

В финале же борьбы не получилось. Шварцман чуть более чем за час победил уставшего Франсиско, который с учётом квалификации провёл пять трёхсетовых матчей – 6:1, 6:2. Так Диего не позволил братьям Серундоло выиграть два титула подряд в Аргентине, но в любом случае для них эти две недели получились отличными: титул и финал. Впервые с 2017 года два брата дошли до решающих матчей двух турниров подряд (четыре года назад Александр Зверев победил в Риме, а Миша Зверев спустя неделю стал вторым в Женеве). Шварцман же, проигравший четыре подряд финала, наконец завоевал свой четвёртый титул в карьере.

Ещё один грунтовый турнир пройдёт на новой неделе в Чили, а в Дохе и Марселе состоятся соревнования на харде.