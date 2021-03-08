«Роджер просил совета у всех перед первым свиданием». История любви Федерера и Мирки

Когда Роджер Федерер познакомился со своей будущей женой Миркой, он был совсем юным – бросал ракетки на корт, кричал, у него не было ни титулов, ни денег. И только потом, когда рядом с Роджером уже была его муза, швейцарец стал самым богатым и знаменитым теннисистом мира. Наш рассказ – об истории любви Роджера и Мирки Федерер.

Роджер Федерер – не из тех, кто любит афишировать свою частную жизнь. Очень редко можно увидеть в его соцсетях фото или видео, которые бы рассказывали о его домочадцах. Да и в интервью швейцарец крайне неохотно отвечает на вопросы о семье. Было, пожалуй, всего несколько исключений за много лет, благодаря которым можно составить картину его личной жизни. Известно, что Мирка и Роджер познакомились ещё в ранней юности, когда были перспективными швейцарскими юниорами. И это неудивительно, поскольку элита швейцарского тенниса всегда была немногочисленна. Все друг с другом время от времени где-то пересекаются. Мирка, например, на протяжении двух лет выступала за команду из родного города Федерера – Базеля. Но разница в возрасте — 3 года и 4 месяца, конечно, не позволяла им в те годы близко познакомиться.

По воспоминаниям самого Федерера, в 15 лет он был горячим и несдержанным – бросал ракетки на корт, кричал, если что-то не получалось, впадал в уныние, комментировал каждый удар. Родители Роджера не могли на это смотреть и уходили с трибун. «Однажды, когда я и Мирка играли на клубном уровне в Швейцарии, все вокруг стали ей говорить: «Сходи, посмотри на парня по фамилии Федерер. Он очень талантливый, он – будущее тенниса». И вот Мирка пошла посмотреть на мой матч, и первое, что она увидела, — это как я бросаю ракетку и ору. Её реакция была что-то вроде: «Ага, классный игрок, как же! Хорош, ничего не скажешь. Что за проблемы у этого парня?» — рассказал в интервью The Guardian Федерер.

Случай присмотреться к Федереру повнимательнее представился Мирке во время Олимпиады-2000 в Сиднее. Роджер попал в сетку по рейтингу, а Мирка – благодаря уайлд-кард, полученной от Международной теннисной федерации (ITF). Надо сказать, что для Мирославы Вавринец, родившейся в социалистической Чехословакии, а затем с родителями перебравшейся в Швейцарию, участие в Олимпиаде под флагом новой родины было огромным событием. Ведь только в конце 1997 года она со второй попытки смогла получить долгожданный швейцарский паспорт. Швейцарская теннисная делегация в Сиднее состояла только из трёх спортсменов – Федерера, Мирки и Эммануэль Гальярди. Ни олимпийский чемпион — 1992 Марк Россе, ни Патти Шнидер, ни Мартина Хингис в Играх-2000 участие не принимали. Вся ответственность легла на эту неопытную тройку.

Под знаком колец. Как юный Федерер завоевал сердце Мирки, но упустил медаль Олимпиады Для знаменитого швейцарца Роджера Федерера Олимпиада в Сиднее стала знаковой. Почему?

Особая атмосфера Олимпийских игр, когда все живут в одной деревне и видят друг друга практически 24 часа в сутки, способствовала сближению Мирки и Роджера. Он сразу стал за ней ухаживать. За этими романтическими отношениями наблюдала вся швейцарская сборная. Свен Грёнефельд, который был тренером сборной Швейцарии на тех Играх, вспоминал: «Роджер просил совета у всех перед первым свиданием. Он подходил даже к борцам и спрашивал, стоит ли ему приглашать Мирку. Многие его отговаривали, но, к счастью, Роджер принял лучшее решение в своей жизни». Сам же Федерер, рассказывая о первом поцелуе с Миркой, вспоминал: «Мы жили вместе с борцами и другими спортсменами. Один из борцов, глядя, как я мучаюсь сомнениями, подошёл ко мне и сказал: «Эй, Роджер, иди и поцелуй её прямо сейчас!» Я сначала не решался, но в итоге он убедил меня сделать это. И знаете что? Когда я её поцеловал, она сказала мне: «Ты ещё такой юный». А я говорю: «Ну, мне же не 18, а уже почти 18 с половиной». Знаете, иногда вам приходится добавить себе лишних пару месяцев, чтобы казаться взрослее». Олимпийскую медаль Роджер тогда не выиграл, заняв лишь 4-е место, зато завоевал сердце любимой женщины.

После Олимпиады у Роджера и Мирки начались полноценные отношения. Однако, если у Федерера на корте дела шли в гору, то его девушку просто замучили травмы. Ей пришлось много времени тратить на восстановление. В 2001 и 2002 годах Федерер участвовал в Кубке Кремля, а Мирка его только сопровождала во время поездки в Москву. Как вспоминала Валерия Кузьменко-Титова, проводившая для гостей московского турнира экскурсии, однажды Роджер и Мирка оказались среди тех, кому она показывала Кремль: «Роджер внимательно слушал объяснения, успевая при этом трогательно и нежно обращаться к своей подруге. В конце экскурсии Федерер поблагодарил меня, тепло обнял и поцеловал. Браво, Роджер! Ты умеешь не только уважать своих оппонентов на корте, но и быть великодушным и элегантным в жизни».

Роджер Федерер Фото: Getty Images

В 2002 году Роджер и Мирка уже практически не скрывали своих отношений. Они вместе выступили на Кубке Хопмана. Это было весело и принесло молодым людям массу положительных эмоций. Но в то же время этот турнир стал одним из последних в профессиональной карьере Мирославы Вавринец. Проблемы с ногой вынудили её закончить с теннисом. «Мирка могла тренироваться 5-6 часов подряд, – рассказывал в интервью Федерер. – Её родителям, которые бежали от коммунистического режима в Чехословакии, приходилось очень много работать, чтобы обосноваться в Швейцарии. Может быть, поэтому Мирка стала такой сильной, дисциплинированной. Именно этому она учила и меня. Я смотрел, как она занимается по шесть часов, и понимал, что так не могу. Психологически я бы уже выпал из процесса, мне бы стало скучно, а из-за плохого поведения меня бы выгнали с тренировки». Уход из тенниса выбил Мирку из колеи, она пребывала в депрессии, но выйти из неё помогла победа Федерера на Уимблдоне-2003. В этот момент она обнаружила новый смысл своей жизни. Она поняла, что может осуществить все свои мечты в теннисе, сопровождая Роджера.

Роджер Федерер и Мирка Фото: Bongarts/Getty Images

Именно тогда Роджер стал выстраивать свою команду. И первыми её членами стали Мирка и родители. Как раз за несколько дней до той победы на Уимблдоне Федерер расторг договор с агентством IMG. Помощь Мирки была как нельзя кстати. Она взяла на себя функции менеджера, агента, специалиста по связям с общественностью и прессой. Но вскоре стало понятно, что со СМИ Мирка контактировать не может. Было ясно, что всех интересует их личная жизнь, а Мирка и Роджер не хотели выставлять напоказ свои отношения. В итоге Мирка вообще прекратила давать интервью, так и не завела никаких публичных аккаунтов в соцсетях, а появлялась на публике только в ложе Федерера во время матчей, на вечеринках и официальных встречах, сопровождая Роджера.

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В 2009-м Роджер и Мирка, наконец, поженились. И в том же году супруга Федерера родила девочек-близнецов, которых назвали Майла-Роуз и Шарлин-Рива. Спустя пять лет появились на свет ещё одни близнецы, на этот раз мальчики – Лео и Ленни. С тех пор как дети немного подросли, уже всё семейство Федерера, а не только одна Мирка, стали сопровождать папу на турнирах. Кстати, дети немного сдерживают Мирку, когда она болеет за своего супруга. Когда она была в боксе одна, то о её страстном «болении» ходили легенды. Однажды Ника Кирьоса в чате с болельщиками спросили, что самое сложное в матчах с Роджером Федерером. Австралиец неожиданно ответил: «Когда Мирка свистит в твою сторону перед и между подачами». Зашкаливающие эмоции Мирки даже чуть было не привели к ссоре Роджера с ещё одним именитым швейцарцем Стэном Вавринкой, с которым, кстати, они вместе выиграли золото Олимпиады в паре и Кубок Дэвиса. В полуфинале Итогового чемпионата ATP – 2014 Стэн даже был вынужден обратиться к судье с просьбой угомонить жену Федерера.

«Мирка – большая часть моего успеха, — признался как-то Роджер. – Когда я её встретил, у меня было 0 титулов. Так что она была со мной на протяжении всего пути». Когда говорят, что муж – голова, а жена – шея, то эта фраза подходит к семье Федереров как нельзя кстати. Мирка не просто вдохновляет Роджера на победы. Она влияет на всю его карьеру. В 2010 году писали, что это жена склонила Федерера к тому, чтобы он не ехал с командой на очередной матч Кубка Дэвиса в Казахстан. Там Швейцария потерпела поражение и выбыла из Мировой группы. Почти весь сезон-2020 Роджер пропустил из-за травмы и двух операций. Предполагалось, что он вернётся в тур в Австралии – на ATP Cup и Australian Open. Однако в прессу просочилась информация, что Мирка и четверо детей не готовы две недели проводить на жёстком карантине, а без них лететь на Зелёный континент Федерер не захотел. Поэтому возвращение пришлось отложить.

Мирка с детьми на трибуне Фото: Tim Clayton/Getty Images

Вот уже много лет 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер возглавляет рейтинг Forbes среди самых высокооплачиваемых теннисистов мира. По данным того же издания, вот-вот общий заработок швейцарца за карьеру – как за выступления на корте, так и по коммерческим контрактам – вот-вот пробьёт отметку в 1 млрд долларов. Кроме того, в рейтинге самых влиятельных людей тенниса на первом месте недавно снова оказался Федерер. Поэтому неудивительно, что время от времени по количеству запросов в Google именно Мирка Федерер становится женщиной номер один в Швейцарии.