Как хорошо вы знаете самого богатого и знаменитого теннисиста мира Роджера Федерера?

Швейцарский теннисист Роджер Федерер за свою карьеру выиграл более 100 титулов, из которых 20 относятся к категории «Большого шлема». Уже много лет, по данным Forbes, он возглавляет список самых высокооплачиваемых теннисистов мира. По оценке этого издания, общий заработок швейцарца за карьеру – как за выступления на корте, так и по коммерческим контрактам – вот-вот пробьёт отметку в 1 млрд долларов. Так что неудивительно, что внимание к Роджеру всегда огромное, где бы он ни выступал. Почти весь 2020 год Федерер пропустил из-за травмы, двух операций на колене и длительного восстановительного периода. И вот теперь на турнире в Дохе-2021 он возвращается.
Предлагаем поклонникам тенниса пройти тест, в котором вы можете проверить свои знания о самом богатом и знаменитом теннисисте мира Роджере Федерере.
Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.
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