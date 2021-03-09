Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Статьи /

Тест. Как хорошо вы знаете Роджера Федерера: про Сафина, неудачный «шлем», корову, работу болбоем, ролик с песней

Роджер Федерер
Даниил Сальников
Как хорошо вы знаете самого богатого и знаменитого теннисиста мира Роджера Федерера?
Какой турнир Федерер выиграл вместе с Маратом Сафиным? Проверьте свои знания о 20-кратном победителе «шлемов».
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Швейцарский теннисист Роджер Федерер за свою карьеру выиграл более 100 титулов, из которых 20 относятся к категории «Большого шлема». Уже много лет, по данным Forbes, он возглавляет список самых высокооплачиваемых теннисистов мира. По оценке этого издания, общий заработок швейцарца за карьеру – как за выступления на корте, так и по коммерческим контрактам – вот-вот пробьёт отметку в 1 млрд долларов. Так что неудивительно, что внимание к Роджеру всегда огромное, где бы он ни выступал. Почти весь 2020 год Федерер пропустил из-за травмы, двух операций на колене и длительного восстановительного периода. И вот теперь на турнире в Дохе-2021 он возвращается.

Предлагаем поклонникам тенниса пройти тест, в котором вы можете проверить свои знания о самом богатом и знаменитом теннисисте мира Роджере Федерере.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021