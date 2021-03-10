«Ошибка 404» для Федерера исправлена. Швейцарец выиграл 1-й матч после года отсутствия

Роджер Федерер не выступал 404 дня. Ему даже пришлось уточнять, что делать с полотенцами и сколько секунд даётся перед подачей.

Больше года отсутствовал в ATP-туре знаменитый швейцарец Роджер Федерер. Его возвращение получилось успешным. В первом поединке на соревновании в Дохе Федерер в упорной борьбе победил британца Даниэля Эванса. Россияне на этой неделе тоже выступают. Ракетку зачехлил пока только Аслан Карацев.

Вторая неделя марта порадовала любителей тенниса сразу тремя турнирами категории ATP-250. Но нас, прежде всего, интересуют соревнования в Дохе и Марселе, где выступают все четыре россиянина, входящие в топ-50 мирового рейтинга. На юге Франции за главный приз борются Даниил Медведев и Карен Хачанов. Причём Медведев посеян под 1-м номером, и по окончании недели он в любом случае впервые в карьере станет 2-й ракеткой мира. Конечно же, Даниилу хочется реабилитироваться за неудачу в Роттердаме, где он сошёл с дистанции уже на старте, и показать игру, достойную теннисиста топ-2. Его первый матч в Марселе с белорусом Егором Герасимовым будет только в четверг. Ну а в среду на корт вышел Карен Хачанов и в двух сетах переиграл американца Маккензи Макдональда. Если Даниил и Карен успешно пройдут следующие раунды, то в субботу нас будет ждать российский полуфинал.

Состав турнира в Дохе получился ещё более интересным. Приехал защищать прошлогодний титул Андрей Рублёв. Тогда турнир проходил в первых числах января, а теперь его сдвинули на март. Но стартовый матч Андрею в среду провести не удалось. Он одержал победу без игры, поскольку его соперник – француз Ришар Гаске — снялся с соревнований. Ещё один теннисист из России, Аслан Карацев, который стал сенсационным полуфиналистом Australian Open, получил уайлд-кард на турнир в Дохе и успешно начал это соревнование. В первом круге Аслан разгромил местного теннисиста Мубарак-Шаннана Заида – 6:4, 6:0, а во втором раунде жребий свёл его с 1-м номером посева и чемпионом US Open — 2020 Домиником Тимом.

Несмотря на то что Карацев проводит свой первый турнир в качестве игрока топ-100, у него был опыт встречи с Тимом на корте. Ровно 10 лет назад на юниорском травяном соревновании в Роэхэмптоне сильнее оказался как раз россиянин. И сейчас, невзирая на разницу в рейтинге (Аслан на этой неделе – 45-й в мире, а Тим – 4-й) и турнирном опыте, игра поначалу была равной. Причём первый сет остался за Карацевым – соперники уверенно брали свои геймы, на тай-брейке Тим сразу повёл в счёте, но Аслан в самом конце забрал две подачи соперника, а с ними и партию. Судьбу второго сета решил единственный брейк Тима, ну а в концовке матча преимущество уже было на стороне австрийца – 6:7, 6:3, 6:2. Но какой твинер исполнил Карацев! Это надо видеть! В одном из розыгрышей россиянин догнал безнадёжный мяч и ударом между ног обвёл соперника по линии.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

Но главное событие в Дохе – это всё же возвращение на корт 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера. Из-за травмы, двух операций на колене и длительного восстановительного процесса знаменитый швейцарец не выступал в соревнованиях более года, а точнее – 404 дня. Прямо как известная компьютерная ошибка. Первым соперником Федерера в Дохе стал британец Даниэль Эванс, которого Роджер отлично знает. До этого швейцарец четыре раза обыгрывал Эванса, не отдав тому ни сета. Тем не менее, команда Федерера и сам теннисист посчитали необходимым поприсутствовать на первом матче британца на турнире с французом Жереми Шарди. Когда Даниэлю об этом сказали, он лишь улыбнулся: «Наверное, он пришёл от скуки, а не для того, чтобы узнать что-то новое о сопернике». Эванс имел в виду то, что Федерер именно его выбрал в качестве спарринг-партнёра, когда готовился к возвращению в тур. Теннисисты провели 20 тренировочных сетов.

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Что касается Федерера, то всех интересовало, конечно же, как он себя сейчас чувствует. Швейцарец успокоил своих поклонников: «Боль полностью под контролем. Самая большая проблема – снова довериться своему телу. У вас нет времени на размышления на корте, соперник не позволит этого сделать. Я верю, что у меня сейчас хороший уровень, но я не на пике, потому что давно не принимал участия в матчах. Но главное, что я могу играть по 2,5 часа пять дней подряд».

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Выход на корт Федерера сопровождался бурными аплодисментами зрителей, некоторые из них даже подготовили приветственные плакаты для швейцарца. Сам же Роджер не мог сдержать улыбку, было заметно, как он счастлив вернуться в игру. Тут необходимо отметить, что пока отсутствовал Федерер, в туре произошло много изменений, и, когда судья Мухамед Лайани привычно скороговоркой пересказывал игрокам перед матчем у сетки правила игры, Роджер живо интересовался разными деталями. В частности, он переспросил, действительно ли 25 секунд даётся перед подачей. А потом в первых геймах Федерер растерялся из-за полотенца, забыв, что теперь их игрок обязан носить себе сам, а не просить об этом болбоев.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

В первом сете теннисисты очень чётко держали свои подачи, и только в 9-м гейме Эванс получил брейк-пойнт, но Федерер выстоял. На тай-брейке первым до сетбола добрался Даниэль, однако дальше уже Роджер выбрался вперёд и с третьей попытки взял партию – 7:6 (10:8). Отметим, что швейцарца нередко выручали подачи, 7 из которых завершились эйсами. Розыгрыши были недолгими, и, если игра затягивалась, Федерер старался обострять, иногда ошибаясь при этом.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

Во втором сете дело до тай-брейка не дошло. Федерер в первом же гейме получил брейк-пойнт, но не реализовал его. А вот Эванс своим шансом в 4-м гейме воспользовался. Запаса в один брейк ему хватило, чтобы отыграться по партиям – 6:7, 6:3. Это был первый сет, который Даниэль смог взять у Роджера за все пять матчей. Третья партия получилась очень упорной. Соперники брали свои подачи. Швейцарец не позволил сопернику сделать брейк в 7-м гейме, а Эванс сумел отыграть матчбол в 10-м. Но в следующем гейме на подаче Даниэля опытный швейцарец всё-таки дожал британца – 7:6, 3:6, 7:5. Кстати, матч продлился почти 2,5 часа — как столько себе и отмерил Федерер в интервью перед началом.

Что ж. 404 дня провёл без игровой практики Федерер. Но можно сказать, что сейчас «ошибка 404» для Роджера исправлена. Однако самое главное даже не эта победа, а то, что знаменитый швейцарец снова в деле!