Даниил Медведев порхает по корту в Марселе, имея уже в кармане звание 2-й ракетки мира

Чуть больше часа понадобилось россиянину Даниилу Медведеву, чтобы одержать победу в первом матче турнира в Марселе. Независимо от исхода этого турнира в ближайший понедельник он станет 2-й ракеткой мира.

«Ошибка 404» для Федерера исправлена. Швейцарец выиграл 1-й матч после года отсутствия Роджер Федерер не выступал 404 дня. Ему даже пришлось уточнять, что делать с полотенцами и сколько секунд даётся перед подачей.

Андрей Рублёв защищает прошлогодний титул в Дохе. При этом он никак не может сыграть свой стартовый матч на турнире. Как высоко сеяный, россиянин пропустил первый круг. Во втором раунде его соперник – француз Ришар Гаске отказался выходить на корт. Но самое интересное, что в четвертьфинале Рублёву тоже не пришлось ничего делать, поскольку и венгр Мартон Фучович снялся с соревнований. Так Андрей оказался полуфиналистом турнира, не проведя ни одного гейма. Как сообщает ATP, это произошло впервые, начиная с 1990 года. Соперник Рублёва по полуфиналу определится в матче Тим – Баутиста-Агут. Кстати, Андрей на этой неделе не остался совсем уж без игровой практики. Вместе с полуфиналистом Australian Open Асланом Карацевым он заявился в парном разряде, и россияне уже выиграли три матча, причём без потери сетов, и пробились в финал.

Накануне свой первый матч после годичного перерыва провёл в Дохе 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер. Три сета ему понадобилось, чтобы обыграть британца Даниэля Эванса. Во втором матче соперником знаменитого швейцарца стал представитель Грузии Николоз Басилашвили. Поначалу всё складывалось для Федерера довольно хорошо. Он уверенно провёл первый сет, сделав брейк в 4-м гейме, и спокойно довёл партию до победы – 6:3. Во втором сете у Роджера пошли ошибки, а Басилашвили играл очень сконцентрировано, собранно и старался воспользоваться каждым предоставленным ему шансом. В итоге второй сет остался за Николозом – 6:1. В третье партии швейцарец собрался, старался контролировать свои геймы и даже имел матчбол в 10-м гейме на подаче соперника, но не реализовал его. А вот Басилашвили тут же сделал брейк и потом сам подал на выход в полуфинал – 3:6, 6:1, 7:5. Дальше у Роджера в планах турнир ATP-500 в Дубае, а вот на «Мастерс» в Майами швейцарец точно не полетит.

На другом турнире ATP-250 – в Марселье – первый номер посева Даниил Медведев приехал в статусе «без пяти минут 2-й ракетки мира». Неделю назад в Роттердаме, чтобы подняться на второе место рейтинга ATP, ему нужно было дойти до финала, но в итоге россиянин проиграл в первом же матче и с задачей не справился. Сейчас в Марселе на Медведеве уже не лежит никакого груза ответственности. 15 марта Даниил в любом случае будет стоять в табеле о рангах следом за Джоковичем. Дело в том, что Рафаэль Надаль, который на сегодняшний день является 2-й ракеткой мира, пока не выступает на турнирах и не может пополнить свой очковый запас. А в понедельник у него сгорит, как и у всех других теннисистов, 50% очков, заработанных на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2019. Тогда Надаль заработал 360 очков за полуфинал и потеряет сейчас 180. У Медведева результат был скромнее – 3-й круг и 45 очков, а значит и потери будут меньше. Это разницы хватит Даниилу, чтобы обойти Надаля даже без учёта результата россиянина на турнире в Марселе-2021.

Даниил Медведев опять разбушевался! А звание второй ракетки мира снова откладывается В первом матче турнира в Роттердаме Даниил Медведев расколотил ракетку, когда понял, что упустил 2-е место в рейтинге ATP. Видео.

Второе место в рейтинге ATP для Медведева – это огромное достижение для всего отечественного тенниса. Даниил стал всего лишь третьим россиянином в топ-2 после Кафельникова и Сафина. Последний раз теннисист из России был 2-й ракеткой мира на неделе, которая начиналась 2 сентября 2002 года (Сафин). Кроме того, Медведев прервал доминирование «большой четвёрки» в рейтинге, которое длилось более 15 лет. Австралиец Ллейтон Хьюитт занимал вторую строчку в июле 2005-го, но после этого в топ-2 неизменно входили только Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей в различных сочетаниях.

Все российские теннисисты в топ-3 рейтинга ATP (3):

1. Евгений Кафельников – 1 (впервые – 3.5.1999)

2. Марат Сафин – 1 (20.11.2000)

3. 1. Евгений Кафельников – 1 (впервые – 3.5.1999)2. Марат Сафин – 1 (20.11.2000)3. Даниил Медведев – 2 (15.3.2021)

Жребий на турнире в Марселе распорядился так, что Медведев попал в одну половину сетки с Кареном Хачановым (3-й номер посева). Это значит, что если ребята попадут в четвёрку лучших, то нас ожидает российский полуфинал. Хачанов первый шаг к этому сделал в среду, победив американца Маккензи Макдональда, и пробился четвертьфинал. Его следующий соперник – австралиец Мэттью Эбден. Ну а Даниил начал свой путь на турнире только в четверг. В качестве оппонента ему достался белорус Егор Герасимов. Теннисисты уже дважды встречались на корте. В рамках Кубка Дэвиса – 2018 и полуфинала турнира в Санкт-Петербурге – 2019 победу праздновал Медведев.

Имея уже в кармане звание 2-й ракетки мира, Даниил Медведев вышел на корт в Марселе окрылённым. Можно сказать, что он просто порхал по корту. Герасимову досталась роль второго плана, а хозяином положения был россиянин. Даниил не позволил сопернику ни разу добраться до брейк-пойнтов, а сам трижды за матч сделал брейки. Этого хватило для уверенной победы в двух сетах за 1 час 12 минут – 6:2, 6:4.

Дальше Медведеву играть в четвертьфинале с юным, но уже хорошо зарекомендовавшим себя итальянцем Янником Синнером. И в случае успеха Даниила в этом поединке, а также Хачанова во встрече с Эбденом, наши ребята встретятся между собой в полуфинале в субботу.