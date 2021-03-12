Даниил Медведев начал новую победную серию! Россиянин – в полуфинале Марселя

Даниил Медведев пробился в четвёрку лучших теннисистов турнира в Марселе. Но надежда на российский полуфинал не оправдались – Карен Хачанов не поддержал Даниила, проиграв 287-й ракетке мира. Сошёл с дистанции и Андрей Рублёв – он не смог защитить титул в Дохе.

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Состав участников полуфиналов турнира в Дохе получился неожиданным. Из топ-4 посева в четвёрку лучших попал только один Андрей Рублёв (3). В соперники россиянину достался не первый номер соревнований Доминик Тим, а испанец Роберто Баутиста-Агут (5). В другой половине сетки до этой стадии вообще не добрался ни один сеяный. Первым сошёл с дистанции канадец Денис Шаповалов (4), а в другом четвертьфинальном поединке закончил выступление Роджер Федерер (2), отсутствовавший в туре год. В итоге путёвки в финал должны были разыграть Рублёв – Баутиста-Агут и Фритц – Басилашвили.

Рублёв и Баутиста-Агут встречались до этого 5 раз. Первые три поединка выиграл испанец, но две последние встречи – в Кубке Дэвиса-2019 и в Гамбурге-2020 – остались за россиянином. Напомним, что Андрей в Дохе защищает прошлогодний титул, но до полуфинала нынешнего розыгрыша он так и не провёл ни одного матча. Его соперники – Гаске и Фучович – снялись с турнира. Впрочем, у Рублёва всё же была соревновательная практика на этой неделе – вместе с Асланом Карацевым он пробился в финал парного разряда.

«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность» Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.

В полуфинальную встречу между Рублёвым и Баутиста-Агутом вмешался ветер. Он не позволил теннисистам показать лучший теннис. Игроки срывали удары, и наоборот, мячи, летевшие в аут, неожиданно заворачивали в корт. Испанец быстрее приспособился к этим условиям и 4-й гейме сделал брейк. Этого преимущества ему хватило, чтобы взять первую партию – 6:3. Во втором сете Роберто сразу повёл с брейком, но Андрей тут же отыгрался – 1:1. Нередко россиянина подводила подача, особенно вторая, но и в розыгрышах он допускал слишком много ошибок. В 6-м гейме Рублёв не смог реализовать 2 брейк-пойнта, зато соперник следом вышел вперёд. Ну а в концовке испанец сделал ещё один брейк и завоевал путёвку в финал – 6:3, 6:3. Кстати, для Баутиста-Агута это уже 9-я победа подряд на турнире в Дохе. В 2019 году он стал чемпионом, а в 2020-м не выступал.

До четвертьфиналов турнира в Марселе дошли оба российских теннисиста – Даниил Медведев (1-й номер посева) и Карен Хачанов (3). Причём в случае успеха в пятничных поединках наши ребята должны были сойтись в российском полуфинале. Но для этого Медведеву нужно было обыграть итальянца Янника Синнера (5), а Хачанову – австралийца Мэттью Эбдена, занимающего 287-е место в рейтинге.

Соперник Хачанова, который успешно прошёл квалификацию, лучше начал четвертьфинальный поединок и повёл с брейком – 2:1. Однако Карен тут же отыгрался, а в концовке сета взял ещё одну подачу соперника – 6:4. Во второй партии ситуация повторилась – Эбден повёл с брейком – 3:2, но Хачанов в следующем гейме реализовать брейк-пойнт не смог, и счёт по сетам сравнялся – 1:1. В решающей партии россиянин неожиданно потерял концентрацию, а у соперника стали чаще проходить роскошные удары. В итоге Мэттью смог взять 5 геймов подряд – 5:1. И, хотя Хачанов отыграл на своей подаче 2 матчбола, в следующем гейме всё было кончено – 6:4, 4:6, 2:6. Так что российского полуфинала в этом году в Марселе не будет.

Что касается Даниила Медведева, то необходимо напомнить, что турнир в Марселе россиянин проводит в статусе «без пяти минут 2-й ракетки мира». В понедельник, 15 марта при любом исходе соревнований на юге Франции Медведев займёт вторую строчку рейтинга ATP. Поэтому Даниил мог отбросить излишнее волнение, забыть об этой рейтинговой гонке и сосредоточиться только на соревновании. С первым соперником – белорусом Егором Герасимовым – он справился, потратив на два сета чуть больше часа. Любопытно, что с оппонентом по четвертьфиналу – итальянцем Янником Синнером – Медведев уже встречался на этом же турнире года назад во втором круге. Тогда Даниил его победил, отыгравшись с 0:1 по сетам. Но с тех пор итальянец поднялся с 68-го места на 34-е и считается сегодня одним из самых перспективных теннисистов мира.

Даниил Медведев порхает по корту в Марселе, уже имея в кармане звание 2-й ракетки мира Через несколько дней Даниил Медведев займёт 2-е место в рейтинге ATP. Окрылённый этой новостью россиянин начал поход за титулом в Марселе.

Медведев сразу же обозначил своё преимущество в матче с Янником Синнером. Он чётко контролировал свою подачу, в 5-м гейме сделал брейк, а следом ещё один и чётко подал на партию – 6:2 за 34 минуты. Во второй партии мало что изменилось. Даниил по-прежнему чувствовал себя хозяином на корте, позволял себе нестандартные эмоции и жесты, когда на корте происходило что-то не в его пользу. В середине партии Медведев снова вышел вперёд – 3:2. У Янника лишь к концу матча появился первый брейк-пойнт, но его он не смог реализовать. Ну а затем россиянин уверенно подал на выход в полуфинал – 6:2, 6:4 за 1 час 17 минут.

Таким образом, только Даниил Медведев из всех россиян продолжает борьбу на этой неделе на турнирах ATP. В субботу он сыграет в Марселе за выход в финал с австралийцем Мэттью Эбденом. Вот Медведев с успешных матчей против Герасимова и Синнера начал новую победную серию. Напомним, что с концовки прошлого года Даниил выиграл 20 поединков подряд. Затем проиграл двум сербам – Джоковичу в финале Australian Open и Лайовичу в первом круге ATP-500 в Роттердаме.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

«Пришло время для новой победной серии, нового импульса, — сказал Даниил Медведев в Марселе. – Этим теннис иногда хорош, а иногда плох. Когда проигрываешь в первом круге, через неделю пробуешь выиграть другой турнир. Но когда ты выигрываешь много матчей подряд, а потом уступаешь в первом раунде, то тебе кажется, что играешь ужасно. Но я знаю, что могу играть в зале хорошо. Жду с нетерпением следующих поединков».