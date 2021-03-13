Даниил Медведев снова в финале! Россиянин сразится в Марселе за 10-й трофей

Три недели прошло с финала Australian Open, а россиянин Даниил Медведев снова пробился в решающий матч теннисного турнира. На этот раз в Марселе. Это 17-й финал в карьере Даниила, в котором он попытается завоевать свой 10-й титул.
На турнире в Марселе стартовали два представителя России – Даниил Медведев и Карен Хачанов. Но, как и на прошлой неделе в Роттердаме, до полуфинала добрался лишь один россиянин. Хачанов в четвертьфинале турнира на юге Франции неожиданно уступил 287-й ракетке мира Мэттью Эбдену из Австралии. Эбден стал самым низкорейтинговым полуфиналистом в истории турнира. Именно он в качестве соперника достался Даниилу Медведеву. Вот так в очередной раз сорвался российский полуфинал. Медведев, который приехал в Марсель в статусе «без пяти минут 2-й ракетки мира», провёл на турнире два уверенных матча с белорусом Егором Герасимовым и Янником Синнером из Италии. По словам Даниила, победа над Синнером в четвертьфинале была для него очень важна: «Это мой первый полуфинал в Марселе, несмотря на то, что я играю здесь 4-й раз и третий из них в основной сетке. Думаю, что я показал отличный уровень. Я весь матч был впереди. У Янника был только один брейк-пойнт. Ему нельзя отдавать лёгкие мячи, иначе будешь бегать по всей площадке. Я должен был играть агрессивно, и у меня всё получилось».
Ранее Медведев с Эбденом никогда не встречался. Но вообще, несмотря на низкий рейтинг, Мэттью очень опытный игрок. Ему уже 33 года. В октябре 2018 года он добрался до 39-го места в рейтинг-листе ATP. Сезон-2019 австралиец провёл неудачно, вторую половину года вообще практически не играл. В 2020 году Эбден отыграл всего на 4 турнирах, после чего, как почти все австралийцы, остался на Зелёном континенте пересидеть карантин. И лишь после Australian Open-2021 Мэттью опять начал путешествовать по миру. Лучше всего австралиец играет на быстрых покрытиях. Единственный одиночный финал он сыграл в Ньюпорте-2017, а в парном разряде завоевал 4 титула – один на траве и три на открытом харде. Важно отметить, что у Эбдена непростая судьба – он пережил несколько драматических ситуаций в своей жизни. Сначала от рака умер его тренер Даррен Тэнди, который работал с теннисистом с 16 лет. Затем он потерял ещё одного наставника – Питера Макнамару. Кроме того, 7 лет назад у матери Мэттью диагностировали рак молочной железы, но сейчас к счастью с женщиной всё в порядке.
Первый сет для Медведева складывался непросто. Соперник россиянина неплохо подавал и хорошо контролировал мяч во время розыгрышей. Ощутимые проблемы у Эбдена были лишь на второй подаче. Так теннисисты добрались до 6-го гейме, где австралиец получил тройной брейк-пойнт, который, впрочем, не смог реализовать. А при счёте 4:4 вцепился в подачу соперника уже Медведев. 4 раза был счёт ровно, и всё-таки с 3-го брейк-пойнта россиянин дожал соперника. Но сразу пойти подать на сет Даниилу не удалось, поскольку Мэттью попросил медицинский тайм-аут и последний гейм уже играл с забинтованным бедром. Первая партия осталась за Медведевым – 6:4 за 40 минут. Во второй партии игра Эбдена совсем расстроилась. Он стал много ошибаться, не успевать за мячом, да и подача стала его подводить. Даниил быстро сделал два брейка, повёл со счётом 3:0, после чего соперник снялся.
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Тут же на корте Медведев прокомментировал ситуацию: «Мне очень жаль, что Мэттью не доиграл матч. Он показывал невероятный теннис на этой неделе, и сегодня мы шли нога в ногу. Мэттью был первым, у кого появилась возможность сделать брейк, так что возможно он играл даже лучше меня. Надеюсь, он быстро поправится».
Вот так Даниил Медведев пробился в свой 17-й финал и в воскресенье попытается взять юбилейный, 10-й титул. Причём соперником по решающему матчу у россиянина будет не Стефанос Циципас, 2-й номер посева и победитель турнира в 2019 и 2020 годах, а один из французов. Второй полуфинал разыграют Уго Умбер и Пьер-Юг Эрбер. Любопытно, что совсем недавно Даниила спросили, кого он считает своим главным соперником. К удивлению многих, им оказался как раз Циципас: «Главный соперник? Стефанос Циципас, но не по какой-то конкретной причине. Просто так сложилось. Всегда говорю, что мне нравится с ним играть». Что ж, в этот раз встретиться со Стефаносом не получится. Посмотрим, как это поможет в финале россиянину. Необходимо добавить, что в любом случае по окончании турнира в понедельник, 15 марта Медведев впервые в карьере поднимется на вторую строчку рейтинга ATP.
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