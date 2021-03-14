Юбилей Даниила Медведева. В Марселе россиянин завоевал 10-й титул в карьере

Если на турнире в Роттердаме Даниил Медведев выступил ниже своих возможностей и уступил уже в первом матче Душану Лайовичу (6:7 (4:7), 4:6), то в Марселе россиянин сыграл на своём уровне и преподнёс себе отличный подарок к знаменательному событию. Напомним, что 15 марта Медведев впервые в карьере поднимется на вторую строчку в мировом рейтинге. Даниил в третий раз сыграл в основе Марселя: в двух предыдущих случаях он уступал в четвертьфинале. На сей раз эта стадия была пройдена уверенно. Медведев начал с одинаковых побед со счётом 6:2, 6:4 над Егором Герасимовым и Янником Синнером, а в полуфинале мог сыграть с Кареном Хачановым, но Мэттью Эбден помешал проведению российского дерби.

Даниил Медведев снова в финале! Россиянин сразится в Марселе за 10-й трофей Финалист Australian Open Даниил Медведев в шаге от очередного титула.

Эбден вообще не должен был играть в Марселе, но попал в квалификацию как альтернэйт, с трудом выиграл первую встречу на решающем тай-брейке, а затем разыгрался и в итоге стал самым низкорейтинговым полуфиналистом в истории. В четвертьфинале он лишь в седьмой раз в карьере победил теннисиста топ-25 (4:6, 6:4, 6:2 против Хачанова), однако с полуфинала снялся из-за травмы бедра при счёте 4:6, 0:3. Соперником россиянина по решающему матчу стал Пьер-Юг Эрбер. В четвертьфинале француз неожиданно обыграл двукратного действующего чемпиона Стефаноса Циципаса (6:7 (6:8), 6:4, 6:2), а затем убедительно прошёл своего соотечественника Уго Умбера – 6:3, 6:2. Кстати, за круг до того Умбер отыграл матчбол и одолел квалифаера Артура Риндеркнеха, отыграв матчбол – 4:6, 7:5, 7:6 (7:4). В начале второй партии из сумки Умбера раздался звук: оказалось, что теннисист забыл выключить свой мобильный телефон!

В преддверии финала Медведев, конечно, считался фаворитом, хотя по личным встречам был впереди француз, в том числе он выиграл здесь, в Марселе, в квалификации 2015 года. А на «Ролан Гаррос» в 2019-м Пьер-Юг спас матч со счёта 0-2 по партиям – 4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5. Встреча в Марселе тоже началась с выигранного сета Даниилом со счётом 6:4. Он хорошо держал свои подачи во всех случаях, кроме одного, однако два брейка позволили оставить партию за собой. Более того, в дебюте второй у Медведева сразу возник брейк-пойнт, но реализовать его удалось, а больше шансов россиянин не получил. Судьба партии решилась на тай-брейке, и тут успех сопутствовал французу. В решающий момент теннисисты подарили зрителям прекрасный розыгрыш, который остался за Эрбером.

Медведев был недоволен как своими действиями, так и арбитра Фергюса Мёрфи. Напомним, что в Марселе нет системы Hawk-Eye, и россиянин предположил, что Мёрфи в спорных ситуациях принимает решения в пользу француза. Третий сет прошёл на равных, Эрбер отлично действовал у сетки и на подаче, но в самый ответственный момент именно впереди француз допустил пару ошибок, и Медведев завоевал 10-й титул – 6:4, 6:7 (4:7), 6:4. Лишь во второй раз в 11 матчах Даниил победил представителя Франции в его родной стране, а Пьер-Юг потерпел четвёртое поражение в финалах.

Вот так Даниил Медведев выиграл свой юбилейный, 10-й титул и начал новую победную серию матчей. Напомним, что прошлая началась в конце 2020 года и до полуфинала Australian Open достигла 20 успешных поединков. Сейчас в Марселе Медведев победил 4 соперников.