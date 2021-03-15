По стопам Фернандо Гонсалеса. Гарин стал домашним чемпионом в Чили

Титул на турнире в Чили до этого года покорился лишь одному местному теннисисту. Это соревнование проводится с 1993 года (с перерывами), и только Фернандо Гонсалесу удавалось порадовать своих болельщиков. Правда, он выигрывал целых четыре раза – в 2002, 2004, 2008 и 2009 годах. Одним из главных неудачников этого соревнования, которое несколько раз переезжало из Сантьяго в Винья-дель-Мар и обратно, является другой местный любимец – Марсело Риос. Он четыре раза добирался до решающих матчей, однако неизменно проигрывал. Также близок был к домашней победе Николас Массу, но и он дважды проигрывал в финалах. Долгое время чилийские любители тенниса ждали появления новой звезды, и сейчас она зажглась, Кристьян Гарин к 24 годам завоевал пять титулов ATP, а также стал самым юным чилийским победителем в ATP-туре (в 2013 году он выиграл матч у Душана Лайовича в возрасте 16 лет и 8 месяцев).

Медведев, Кирьос или Бублик – кто лучше других использует подачу с руки? Видео Ещё пару лет назад вводить мяч в игру, подавая снизу, воспринималось как унижение соперника. Сейчас всё изменилось. Выбираем лучших.

В розыгрыше-2021 Гарин получил первый номер посева, но сомнения в его успешном выступлении были: в этом году он не выиграл ни одной встречи, уступив в первых раундах и в Делрэй-Бич, и в Буэнос-Айресе. Однако сетка оказалась для Кристьяна просто сказочной: два квалифаера в первых раундах и только 121-й номер мирового рейтинга в полуфинале. Всех трёх соперников Гарин прошёл очень уверенно, максимум отдавая только четыре гейма за партию. С соперником по финалу по идее чилийцу тоже повезло – 118-я ракетка мира Факундо Багнис, который впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. Путь Багниса, наоборот, оказался очень тернистым: во-первых, он провёл на один матч больше. Во-вторых, почти все его встречи были упорными, а дважды ему приходилось одерживать волевые победы. Тем не менее, Факундо дошёл до финала, и на третьей неделе подряд в решающем матче сыграл теннисист, ранее никогда не добиравшийся до этой стадии. Напомним, в Кордове Хуан-Мануэль Серундоло сенсационно стал чемпионом, хотя проводил свой первый турнир ATP. В Буэнос-Айресе его старший брат Франциско стал финалистом, а теперь преуспел ещё один аргентинец. К слову о Серундоло: Хуан-Мартин получил уайлд-кард и выиграл один матч, но у Роберто Карбальеса-Баэны взял лишь два гейма (2:6, 0:6). В начале встречи испанец удивил соперника подачей снизу по примеру Даниила Медведева, Ника Кирьоса и Александра Бублика и выиграл очко.

Финал между Гарином и Багнисом оправдал все ожидания. Аргентинец, несмотря на большую нагрузку, физически выдержал ещё один марафон и едва не стал чемпионом. Его более молодой соперник заметно нервничал, несколько раз спорил с арбитром, получил предупреждение за подсказку от тренера (что он тоже пытался оспорить), однако в ключевой момент проявил свой класс. Багнис получил в концовке двойной брейк-пойнт, но реализовать его не сумел, а в следующем гейме Гарин сделал брейк и впервые покорил домашний турнир – 6:4, 6:7 (3:7), 7:5. Вот так Кристьян Гарин пошёл по стопам Фернандо Гонсалеса, выиграв домашний турнир. Кстати, два своих титула из пяти Кристьян завоевал, отыгрывая матчболы (в Хьюстоне-2019 и Мюнхене-2019), а в Сантьяго он спасся с двух скрытых матчболов. После заключительного розыгрыша он в стиле Надаля повалился спиной на корт, а Багнис в ожидании церемонии награждения не смог сдержать эмоций.

Южноамериканская грунтовая серия закончилась, но в апреле теннисисты вернутся на медленное покрытие уже в Европе.