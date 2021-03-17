Андрей Рублёв бросился в погоню за Федерером. Серия побед россиянина достигла 22 матчей

Аслан Карацев и Андрей Рублёв пробились в восьмёрку лучших на турнире ATP-500 в Дубае. Будет ли российский полуфинал?

Россиянин Андрей Рублёв выиграл уже 22-й матч подряд на турнирах ATP-500 и бросился в погоню за Федерером, у которого есть серия из 28 побед. Причём Рублёв и Аслан Карацев уже находятся в шаге от российского полуфинала на соревновании в Дубае.

Мужской теннисный тур на этой неделе разделился на две группы. Одна часть игроков отправилась за океан играть турнир в Акапулько, а вторая – из Дохи и Марселя переместилась в Дубай. Лидером посева здесь стал австриец Доминик Тим, однако он неожиданно быстро зачехлил ракетку, проиграв уже в стартовом матче. Без игры снялись ещё два сеяных теннисиста – Стэн Вавринка (7) и Борна Чорич (10). Во втором круге помимо Тима (1) проиграли ещё четыре сеяных, а в третьем раунде уже начали встречаться топ-игроки турнира между собой. К сожалению, не смог пробиться в четвертьфинал россиянин Карен Хачанов (8), которого выбил из сетки француз Жереми Шарди. Зато личный рекорд установил Аслан Карацев – он впервые в карьере смог пробиться в 1/4 финала турнира категории ATP-500. Обладатель уайлд-кард обыграл уже в Дубае трёх соперников и благодаря этому в понедельник должен дебютировать в топ-40 рейтинга ATP.

В четвертьфинале 27-летний Карацев встретится с молодым и очень перспективным итальянцем Янником Синнером. На прошлой неделе с Синнером в Марселе играл Медведев, и вот сейчас Яннику достался в соперники ещё один россиянин. Этот матч ещё интересен тем, что его победитель в полуфинале может встретиться с Андреем Рублёвым. Да, в этот раз жребий свёл Рублёва и Карацева в одной половине сетки, и наши теннисисты идут навстречу друг другу. Андрей начал турнир с победы в двух сетах во втором круге над финном Эмилем Руусувуори. Дальше россиянину достался американец Тейлор Фритц. Эти теннисисты хорошо друг друга знают, они ровесники. На профессиональном уровне соперники встречались дважды. В Индиан-Уэллсе-2018 первенствовал Фритц, а в конце того же года в групповом раунде Итогового турнира U21 в Милане сильнее был Рублёв.

«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность» Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.

В начале поединка теннисисты уверенно держали свои подачи, пока при счёте 3:3 Рублёв не вцепился в гейм соперника и дожал его – 4:3. В концовке партии россиянин сделал ещё один брейк – 6:3. Во второй партии Рублёв продолжил атаковать и выиграл в общей сложности 7 геймов подряд с учётом первого сета. Андрей повёл 3:1 и в этот момент на своей подаче у него разладилась игра. Россиянин нервничал, кричал, бил мячом о корт, но всё же смог спасти 6 брейк-пойнтов и вытянул свой гейм. Ну а после этого Фритц практически сдался – 6:3, 6:1.

Так Андрей Рублёв одержал уже свою 22-ю победу подряд на турнирах ATP-500. Напомним, что россиянин не проигрывает на соревнованиях такой категории с сентября 2020 года. За это время он выиграл 4 турнира подряд – Гамбург, Санкт-Петербург, Вена-2020 и Роттердам-2021.

Серия побед Андрея Рублёва на турнирах ATP-500 (22):



2020:

Гамбург – Сандгрен, Пол, Баутиста-Агут, Рууд, Циципас.

Санкт-Петербург – Поспишил, Умбер, Норри, Шаповалов, Чорич.

Вена – Гомбош, Синнер, Тим, Андерсон, Сонего.



2021:

Роттердам – Гирон, Маррей, Шарди, Циципас, Фучович.

Дубай – Руусувуори, Фритц.

Важно отметить, что подобных серий в истории тенниса было не так много. Лидером на сегодняшний день является Роджер Федерер с 28 выигранными матчами, а на второе место вырвался Рублёв (22), оставив позади себя и Маррея (21), и Надаля (19), и Джоковича (17), и всех остальных теннисистов. Невероятно!

Самые длинные серии побед на турнирах ATP-500:



1. Федерер – 28 матчей

2. Рублёв – пока 22

3. Маррей – 21

4. Надаль – 19

5-6. Джокович, дель Потро – по 17.

Пока эти победы не дают возможности Рублёву сильно улучшить свой рейтинг. Он твёрдо стоит на 8-м месте, отставая от идущего перед ним Александра Зверева на 624 очка. Любопытно, что Зверев как раз на днях отметился тем, что раскритиковал нынешнюю рейтинговую систему, которая даёт преимущество теннисистам, набравшим много очков в предыдущие годы: «Я главный болельщик Роджера Федерера, но он не играл год, а в рейтинге стоит выше меня. Я за это время сыграл в финале «Большого шлема», в финале «Мастерса». Нынешняя система – просто катастрофа». Рублёва, кстати, это положение дел тоже не устраивает: «При нормальной системе рейтинга я был бы четвёртой ракеткой мира. Как вы думаете, что для меня лучше: четвёртая строчка или восьмая? С нынешней системой мне гораздо труднее добраться до четвёртого места».

Андрей Рублёв в Роттердаме завоевал 8-й трофей и отметил важный юбилей 20-ю победу подряд на турнирах ATP-500 одержал Андрей Рублёв. В финале Роттердама россиянин справился с Мартоном Фучовичем.

Если Рублёв в четверг победит Фучовича, которого он обыграл две недели назад в финале Роттердама, а Карацев окажется сильнее Синнера, то в пятницу нас ждёт российский полуфинал Рублёв – Карацев.