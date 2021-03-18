Рублёв и Карацев – в российском полуфинале! 3-ю неделю подряд наш парень сразится за титул

После Рублёва в Роттердаме и Медведева в Марселе российский теннисист снова будет играть в финале турнира ATP. На этот раз в Дубае.

Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв выиграли свои четвертьфинальные поединки на турнире ATP-500 в Дубае и теперь в пятницу разыграют между собой путёвку в решающий матч. А значит третью неделю подряд наш парень сразится за титул.

Для 27-летнего Аслана Карацева уже сам выход в четвертьфинал турнира в Дубае был огромным успехом, ведь до этого он никогда на соревнованиях категории ATP-500 не пробивался в восьмёрку лучших. Но, естественно, россиянин хотел добиться большего. Для этого ему нужно было переиграть 19-летнего Янника Синнера. Юный итальянец сразу же повёл с брейком – 3:0, а Карацеву потребовалось какое-то время, чтобы «включиться» в игру. В 7-м гейме Аслану всё-таки удалось отыграться, дело дошло до тай-брейка, где Синнеру хватило одного мини-брейка для того, чтобы повести в матче – 7:6 (7:5).

Дальше игра у Карацева наладилась. Уже на старте второй партии он вцепился в подачу соперника и с пятого брейк-пойнта выиграл тот гейм – 2:0. С этим запасом в один брейк россиянин уверенно довёл сет до победы – 6:3. После обмена брейками в начале третьей партии Синнер вышел вперёд – 2:1. Но Аслан, отыграв затем два брейк-пойнта, следом взял 5 геймов подряд, а с ними и весь матч – 6:7, 6:3, 6:2.

Эта победа позволила Карацеву второй раз в карьере и сезоне выйти в полуфинал. Первый раз это было в феврале на Australian Open, и вот теперь в Дубае. Благодаря этому успеху Аслан в понедельник ворвётся в топ-40. Ему будет уже рукой подать до посева на турнирах «Большого шлема». Напомним, что год назад, в марте, перед тем, как тур был остановлен на несколько месяцев, россиянин занимал 253-е место в рейтинге ATP. Невероятный прорыв! Надо сказать, что в этом году Карацев пока проиграл игрокам топ-4 – в полуфинале Australian Open Новаку Джоковичу (1) и во втором круге Дохи Доминику Тиму (4).

В городах, где жил Аслан Карацев, надо не название улиц менять, а строить бесплатные корты Карацев не добрался до финала Australian Open – 2021, но всё равно совершил спортивный подвиг. Какая же награда ждёт героя?

Соперник Карацева по полуфиналу турнира в Дубае определялся в матче Рублёв – Фучович. Андрей подошёл к этому поединку с потрясающей серией побед на турнирах категории ATP-500. Он выиграл 22 поединка – за всю историю это второй показатель после Роджера Федерера, у которого было 28 таких побед.

Андрей Рублёв бросился в погоню за Федерером. Серия побед россиянина достигла 22 матчей Аслан Карацев и Андрей Рублёв пробились в восьмёрку лучших на турнире ATP-500 в Дубае. Будет ли российский полуфинал?

Любопытно, что с Фучовичем жребий сводит Андрея уже третью неделю подряд. В Роттердаме россиянин обыграл соперника в финале в двух сетах, в Дохе венгр отказался выходить на четвертьфинальный поединок с Рублёвым из-за травмы спины. И вот сейчас новая встреча в восьмёрке лучших, на сей раз в Дубае. Первый сет был похож на то, что произошло в финале Роттердама. Борьба была упорная, теннисисты контролировали геймы на своей подаче, и только в концовке чашу весов в свою пользу склонил Андрей, причём не дожидаясь тай-брейка – 7:5. В начале второй партии Рублёв вцепился в подачу соперника, но тот отыграл 3 брейк-пойнта и после 6 ровно смог спасти свой гейм – 1:1. Однако затем венгр словно «выключился» — одна ошибка следовала за другой, и счёт стал быстро увеличиваться в пользу Рублёва – 7:5, 6:2 за полтора часа борьбы. Фучович даже у сетки пошутил: «Надеюсь, я больше с тобой в этом году играть не буду».

Так Андрей Рублёв выиграл свой 23-й подряд поединок на турнирах ATP-500. Он не знает поражений на соревнованиях этой категории уже больше года. 27 февраля 2020 года Андрей проиграл в четвертьфинале Дубая британцу Даниэлю Эвансу и с тех пор только побеждает. Причём за это время Рублёв победил Циципаса и Фучовича уже по два раза.

Серия побед Андрея Рублёва на турнирах ATP-500 (23):

2020:

Гамбург – Сандгрен, Пол, Баутиста-Агут, Рууд, Циципас

Санкт-Петербург – Поспишил, Умбер, Норри, Шаповалов, Чорич

Вена – Гомбош, Синнер, Тим, Андерсон, Сонего

2021:

Роттердам – Гирон, Маррей, Шарди, Циципас, Фучович.

Дубай – Руусувуори, Фритц, Фучович

Рублёв пробился в Дубае в четвёрку лучших и теперь встретится с Асланом Карацевым. Таким образом, нас ждёт российский полуфинал! А это значит, что третью неделю подряд на турнирах ATP наш парень сразится за титул в финале. В Роттердаме это был Рублёв, в Марселе – Медведев, а кто это будет в Дубае, решат между собой в пятницу Карацев и Рублёв.