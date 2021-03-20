Первый титул 27-летнего Аслана Карацева! Российский теннисист ворвался в топ-30

Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь – в одиночке.

В своём первом финале турнира ATP в карьере 27-летний Аслан Карацев не оставил ни шанса Харрису и завоевал главный приз. Благодаря этому успеху россиянин поднимется на 15 мест в рейтинге и ворвётся в топ-30, что даёт право на посев на «Больших шлемах». Невероятный успех для теннисиста, который год назад был на 253-м месте!

Когда 27-летний Аслан Карацев сенсационно пробился в полуфинал Australian Open из квалификации, многие неискушённые поклонники тенниса подумали, что это случайный прорыв российского парня. Такое иногда бывало в истории – спортсмен проводит «турнир жизни», где волею судьбы «прыгает выше головы», а затем исчезает. Но теннисные специалисты предупреждали, что в случае с Карацевым – это только начало. Аслан очень долго шёл к этому заслуженному успеху и ещё покажет себя. Напомним, что Карацев родился во Владикавказе, потом какое-то время жил в Израиле, снова вернулся в Россию, где тренировался в разных городах. Благодаря поддержке Дмитрия Турсунова, Аслан переехал в одну из теннисных академий Германии, потом перебрался в Барселону. В 2016 году в 22 года дебютировал в составе сборной России в Кубке Дэвиса и уже подбирался к турнирам ATP. Но проблема со спонсорами, с финансированием, бесконечные травмы помешали Карацеву уже тогда попасть в орбиту. Три года назад Аслан начал работать в Минске с белорусским тренером Егором Яцюком. Тут наконец начался подъём, который, впрочем, на полгода притормозил коронавирус. Перед «заморозкой» рейтинга в марте 2020 года россиянин был 253-й ракеткой мира.

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И вот, наконец, после рестарта сезона – 2020 Карацев выдал потрясающую серию на челленджерах в Чехии. Он вышел в три финала подряд – сначала Аслан уступил в решающем матче Стэну Вавринке, а затем выиграл два титула. Благодаря этому россиянин приблизился к первой сотне рейтинга ATP, на осеннем «Ролан Гаррос» дошёл до финала квалификации, получил уверенность в себе. А в начале января Карацев впервые с 10-й попытки смог пробиться в основу турнира «Большого шлема». Заслуженный тренер России Борис Собкин, который долгие годы работал с Михаилом Южным, говорит, что у Карацева тяжёлая теннисная судьба, и сейчас она ему отдаёт долги: «Многие на месте Аслана закончили бы с теннисом, но он продолжил. Уровень игры у Карацева всегда был приличным. Миша Южный с ним дважды играл, когда Аслан только начинал, причём один раз Карацев выиграл. Силу этого теннисиста я знаю очень хорошо. У него всегда была основательная и солидная игра. А сейчас появилась ещё и стабильность».

В городах, где жил Аслан Карацев, надо не название улиц менять, а строить бесплатные корты Карацев не добрался до финала Australian Open – 2021, но всё равно совершил спортивный подвиг. Какая же награда ждёт героя?

После успешного выступления в Мельбурне Карацев получил от ATP уайлд-кард в основную сетку двух турниров – в Дохе и Дубае. В Дохе Аслану немного не повезло со жребием – выиграв стартовый круг, он вышел на 1-го сеяного – австрийца Доминика Тима. Россиянин не смог удержать преимущество после первого сета и уступил в трёх партиях чемпиону US Open. Зато в паре с Андреем Рублёвым Карацев завоевал первый титул в карьере на турнирах ATP. В Дубае же Аслан сосредоточился на одиночке. На пути к финалу россиянин провёл 5 победных матчей, причём только в первом из них выиграл в двух сетах, а во всех остальных случаях ему пришлось играть три партии, включая полуфинал с Рублёвым. И его Карацев тоже победил, прервав потрясающую серию побед Андрея на турнирах ATP-500, зафиксировав её на отметке 23 матча.

Первый финал Карацева! Аслан прервал невероятную победную серию Андрея Рублёва Только Аслан Карацев смог остановить неудержимого Андрея Рублёва, который на турнирах ATP-500 выиграл 23 матча подряд.

Интересно отметить, что Аслан Карацев стал первым обладателем уайлд-кард на турнире в Дубае с 1997 года, пробившимся в решающий матч соревнований. А вот его соперник – южноафриканец Ллойд Джордж Харрис стал и вовсе первым в истории соревнования квалифаером, попавшим в финал. Харрису 24 года, он уже был однажды в финале турнира ATP – Аделаида-2020, причём уступал россиянину Андрею Рублёву, также будучи квалифаером. Что касается пути Ллойда Джорджа в Дубае, то он начал его с победы в квалификации над Теймуразом Габашвили, затем были громкие успехи в основной сетке в матчах с Домиником Тимом, Филипом Краинович, Кеем Нисикори и Денисом Шаповаловым.

В финале Аслан без раскачки сразу взялся за подачу соперника. Уже во втором гейме с первого брейк-пойнта россиянин получил преимущество, а затем повёл – 3:0. В 6-м гейме Карацев не смог реализовать ещё три попытки взять подачу соперника, однако запаса в один брейк ему хватило для победы в партии – 6:3. Аслан в целом смотрелся гораздо увереннее и надёжнее своего соперника, и скорее сам допускал ошибки, чем позволял что-то сделать Харрису. Во втором сете ситуация не изменилась. Пушечные удары и переводы по линии россиянина по-прежнему ставили в тупик южноафриканца. Карацев сделал два брейка и за 1 час 15 минут довёл матч до победы – 6:3, 6:2.

Что ж. Невероятный прорыв 27-летнего Аслана Карацева продолжается! Неделю назад он выиграл первый титул в паре, а сейчас – и в одиночке. Не так много теннисистов завоёвывают свой дебютный трофей в таком солидном возрасте. Из российских теннисистов до этого первый раз на турнире в 27 лет смог победить только Игорь Куницын. И вот теперь Аслан присоединился к нему.

Возраст, в котором российские теннисисты выиграли 1-й титул в одиночном разряде:



19 – Кафельников (всего 26 титулов), Сафин (15), Рублёв (пока 8).

20 – Черкасов (2), Южный (10), Хачанов (пока 4).

21 – Чесноков (7), Давыденко (21), Андреев (3), Медведев (пока 10).

23 – Волков (3), Турсунов (7).

26 – Ольховский (2).

27 – Куницын (1), Карацев (пока 1).

Успех Аслана Карацева на турнире в Дубае помог ему переместиться с 42-го места, которое он занимал в начале недели, сразу в район 26-27-го места, где он окажется в ближайший понедельник. То, что россиянин будет в топ-30, позволит ему входить в числе сеяных на турнирах «Большого шлема». Отметим, что третью неделю подряд теннисисты из России выигрывают турниры ATP. В Роттердаме титул завоевал Андрей Рублёв, в Марселе – Даниил Медведев, и вот сейчас в Дубае – Аслан Карацев. Потрясающий успех российского мужского тенниса!