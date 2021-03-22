Карацев – в топ-10, а Рублёв – 3-я ракетка мира. Таким мог быть рейтинг без «заморозки»!

Да и Медведев отставал бы от 1-го места Джоковича всего на 335 очков. Разбираемся, что не так с нынешней системой подсчёта ATP.

Ровно год прошёл с тех пор, как был «заморожен» рейтинг ATP. Когда в августе 2020 года тур возобновился, систему подсчёта очков изменили, и она до сих пор не может вернуться к прежнему 52-недельному формату. А ведь если бы очки сейчас подсчитывались как до «заморозки», то в топ-10 уже было бы сразу три российских теннисиста – не только Даниил Медведев и Андрей Рублёв, но и Аслан Карацев. Давайте разберёмся, что не так с нынешней системой подсчёта очков ATP.

Даниил Медведев ворвался в топ-2 и может сместить Джоковича с трона ещё до «Ролан Гаррос» Став 2-й ракеткой мира, Даниил Медведев разрушил 15-летнее доминирование «Большой четвёрки» в рейтинге. А ведь первый номер тоже близко!

В понедельник, 22 марта, вышел обновлённый рейтинг ATP, который порадовал поклонников российского тенниса тем, что Аслан Карацев благодаря победе на турнире в Дубае, перепрыгнув 15 ступенек, оказался на 27-м месте. А это значит, что он не просто впервые попал в топ-30, но и теперь, скорее всего, может рассчитывать на посев на ближайшем турнире «Большого шлема». Но это ещё не всё. Выше Карацева сейчас находятся ещё три представителя нашей страны: Хачанов – 22-й, Рублёв – 8-й и Медведев – 2-й. Когда такое было!

Однако многие эксперты считают, что нынешний рейтинг не полностью отражает реальную расстановку сил. Например, немец Александр Зверев был недоволен тем, что он никак не может обогнать Федерера, который не играл целый год: «Я главный болельщик Роджера Федерера, но он не играл год, а в рейтинге стоит выше меня. Я за это время сыграл в финале «Большого шлема», в финале «Мастерса». Нынешняя система – просто катастрофа». Канадец Денис Шаповалов тоже недоволен рейтингом: «Конечно, очень тяжело подниматься выше при такой системе. Меня, например, удивляет, что Рублёв выиграл около 25 матчей на «пятисотниках», но при этом не может подняться сильно выше. Однако, в конце концов, это решают в ATP. Нам остаётся только выходить и играть».

«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность» Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.

Что же не так в нынешней системе? Чем недовольны игроки. Начнём с того, что долгое время, в докоронавирусную эпоху, рейтинг ATP рассчитывался по лучшим результатам теннисистов за последние 52 недели. При этом большое количество турниров было обязательным – все 4 «шлема» и 8 из 9 «Мастерсов», и считались только 18 лучших результатов. Каждую неделю у теннисиста «сгорали» очки за прошлогодний турнир и добавлялись очки, заработанные на новом соревновании. Поэтому каждый раз эти очки нужно было, что называется, «защищать». Год назад рейтинг «заморозили». Это было логичное решение, потому что турниры не проводились. Когда в августе тур возобновился, систему изменили. Турниры перестали быть обязательными, а очки не нужно было защищать в течение года до марта 2021 года. При этом, если теннисист решился сыграть на соревновании в конце прошлого сезона, то ему в зачёт шли лучшие из двух результатов – либо за 2019 год, либо за 2020-й. Рейтинг должен был перезапуститься в своём привычном 52-недельном виде со всеми «сгораниями» с марта. Однако ATP ввела ещё один промежуточный период до августа. В это время очки у теннисистов будут «сгорать» не полностью, а на 50%. И если теннисист сыграет заметно хуже, чем в предыдущий раз, то у него останется 50% от тех «старых» очков за турнир. Другими словами, если бы чемпион Майами-2019 Роджер Федерер поехал во Флориду на этой неделе и проиграл бы в любом раунде вплоть до полуфинала, то он всё равно бы оставил за собой 500 очков – то есть 50% от 1000 баллов, положенных победителю.

«Ошибка 404» для Федерера исправлена. Швейцарец выиграл 1-й матч после года отсутствия Роджер Федерер не выступал 404 дня. Ему даже пришлось уточнять, что делать с полотенцами и сколько секунд даётся перед подачей.

Мы не зря привели пример с Роджером Федерером. Именно швейцарца многие считают главным выгодополучателем от этой системы. Например, на этой версии настаивает вице-президент федерации тенниса Германии Дирк Хордорфф: «Вам сложно понять систему рейтинга ATP? На самом деле всё просто. Федерер выбирает себе место в рейтинге, даже не играя. Надаль всем доволен. Кстати, они оба – члены совета игроков. Джокович – первый и лучший игрок. Его не волнует, кто позади. Маррей не побеждает, но получает уайлд-кард. Кому из них есть дело до остальных? Медведев – второй, но никто о нём особо не думает. Зверева и Рублёва бесит, что они выигрывают, но не поднимаются в рейтинге. Очень многие теннисисты страдают и не знают, что делать».

«Федерер изменил рейтинг под себя». Почему в адрес легенды тенниса снова звучат обвинения? Знаменитого швейцарца в очередной раз раскритиковали за то, что он использовал своё влияние в личных целях.

А как же тогда должен был выглядеть рейтинг ATP сегодня без «заморозки», если бы считался по старой 52-недельной системе? Это невероятно, но сразу три российских теннисиста стояли бы сейчас в десятке, причём два из них – в топ-3! Аслан Карацев был бы уже 9-м, Андрей Рублёв – третьей ракеткой мира, а Даниил Медведев отставал бы от 1-го места Джоковича всего на 335 очков. Оговоримся, что на самом деле игровых недель в этом рейтинге было далеко не 52, а заметно меньше. В марте 2020 года тур был остановлен на несколько месяцев и возобновлён только в августе. С этого момента по сегодняшний день и идёт подсчёт очков в этом виртуально – реальном рейтинге. Добавим, что он уже бродит по всему теннисному интернету и будоражит умы и игроков, и экспертов.

Как бы выглядел сейчас рейтинг ATP 52 недель без «заморозки».

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Мартина Навратилова считает, что ATP должна поменять нынешнюю систему рейтинга, поскольку она не отражает реального положения дел: «Я согласна со всеми критиками этого рейтинга. Мы словно топчемся на одном месте. Этот рейтинг ATP не отражает реальной ситуации. Порой в голове я складываю: «У этого игрока такое количество очков, значит сейчас должен быть такой рейтинг». Потом открываю официальные источники и вижу абсолютно другое положение. Получается, что рейтинг складывается из двухлетнего цикла. В ATP должны ещё раз сравнить оба варианта – рейтинг с середины августа 2020 года и нынешний. Им просто необходимо найти золотую середину: убрать все несуществующие очки и оставить только те, которые теннисисты реально получили».