Карацев выиграл 7 матчей подряд – это как на «Шлеме»! Длиннее серия только у Джоковича

Россиянин Аслан Карацев успешно дебютировал на турнире серии «Мастерс». В Майами он уже пробился в третий круг.

Ровно неделю назад 27-летний Аслан Карацев выиграл свой первый титул на турнире ATP-500 в Дубае. Но останавливаться на этом россиянин не стал и на своём дебютном «Мастерсе», который сейчас проходит в Майами, довёл серию победных поединков до семи. Это прямо как на «Шлеме»!

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Многие любители тенниса и даже некоторые эксперты считали, что успех 27-летнего Аслана Карацева на Australian Open, где он через квалификацию сумел дойти до полуфинала, был разовым. Но россиянин в Дубае на турнире ATP-500 доказал, что он пришёл в элиту мирового тенниса «всерьёз и надолго». Аслан смог обыграть подряд шесть соперников, в том числе и представителя топ-10 Андрея Рублёва, и завоевал свой первый титул в карьере. Благодаря этому Карацев разом перешагнул 15 ступенек и оказался на 27-й позиции рейтинга ATP. Это гарантировало россиянину попадание в число сеяных на дебютном турнире серии «Мастерс». В Майами Карацев приехал в качестве одного из фаворитов, а ведь год назад он был 253-й ракеткой мира!

Первый титул 27-летнего Аслана Карацева! Российский теннисист ворвался в топ-30 Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь – в одиночке.

Перед своим дебютом на «Мастерсе» Карацев рассказал пресс-службе ATP, как он долго шёл к этому успеху: «Если бы мне сказали, что так будет, я бы не поверил. Но никогда не знаешь, когда сможешь добиться успеха. Я всегда верил, что прогресс когда-нибудь наступит. Мой тренер Егор Яцык говорит: «Будь устойчивым психологически, работай над физикой». Он каждый день толкал меня вперёд и повторял, что мой уровень выше челленджеров. Этого успеха я ждал долго, целых 10 лет, ещё с юниоров. За последние три года взлётов и падений было очень много. Было отдано немало сил».

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Кстати, о тренере Аслана Карацева. Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что Егор Яцык может помочь нашей сборной на Играх в Токио: «Мы поговорили, обсудили варианты. Егор может войти в тренерский штаб, чтобы помочь парным комбинациям. Все наши игроки сборной – одиночники, и пары некогда сыгрывать. Мы ищем разные варианты подготовки к Токио». Любопытно, что в Майами приехал один – Яцык не получил американскую визу и наш игрок вынужден самостоятельно готовиться к матчам.

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Как и все сеяные в Майами, Аслан начал играть турнир со второго круга. Первый матч он проводил с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. Интересно, что Кукушкин тоже не сыграл полноценный поединок в первом круге. Его соперник – 19-летний британец Джек Дрэйпер – на своём дебютном турнире ATP под палящими лучами солнца Флориды потерял сознание, и на этом встреча досрочно завершилась.

Начало матча для Аслана сложилось неудачно. Может быть, повлияла жара и ветреная погода, а возможно – отсутствие тренера и игровой практики – всё-таки после его победы в Дубае прошла неделя. Поначалу Карацев частенько не попадал в корт, срывал свою подачу. Кукушкин довольно быстро сделал брейк, а затем повёл 3:1, 4:2. Россиянину всё же удалось наладить игру, он выиграл 4 гейма подряд, а с ними и сет – 6:4. Во второй партии Аслан продолжил собирать геймы – 2:0. Не смутила его даже потеря своей подачи – он снова повёл с брейком – 3:1, а затем уверенно довёл матч до победы – 6:4, 6:3 за 1 час 23 минуты.

Так Аслан Карацев выиграл уже 7-й матч подряд с учётом турнира в Дубае. Это столько же, сколько нужно для победы на «Большом шлеме». На сегодняшний день в туре длиннее серия только у первой ракетки мира Новака Джоковича – девять. Серб выиграл два матча на ATP Cup и ещё семь поединков на Australian Open. Учитывая, что Джокович в Майами не приехал, у Карацева есть шанс выйти на первое место по этому показателю. По силам ли это россиянину? Конечно. Например, вторая ракетка мира Даниил Медведев высоко оценил прогресс Аслана Карацева за последние месяцы: «Мне кажется, никто не может объяснить, что повлияло на прогресс Карацева. Вероятно, даже сам Аслан не знает, почему он выстрелил только сейчас. Я наблюдал за его матчами в Дубае – там он играл на уровне топ-10 или даже топ-5. По ходу соревнования он победил крутых игроков, поэтому я надеюсь, что Карацев сейчас продолжит своё восхождение. Для России это очень круто – сразу четыре игрока в топ-30».

Карацев – в топ-10, а Рублёв – 3-я ракетка мира. Таким мог быть рейтинг без «заморозки»! Да и Медведев отставал бы от 1-го места Джоковича всего на 335 очков. Разбираемся, что не так с нынешней системой подсчёта ATP.

Пока Аслан пробился в третий круг (1/16 финала) «Мастерса» в Майами. Его следующим соперником будет победитель пары Себастьян Корда – Фабио Фоньини.