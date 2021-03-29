«Надеюсь, я с тобой больше не встречусь». Андрей Рублёв 4-й турнир подряд прошёл Фучовича

Россиянин Андрей Рублёв, похоже, становится злым гением для венгра Мартона Фучовича. 4 соревнования подряд спортивная судьба сводила этих двух теннисистов друг с другом по сетке. И все четыре раза Андрей смог оставить соперника позади себя – в Роттердаме, Дохе и Дубае, а теперь ещё и в Майами.
В нижнюю половину сетки «Мастерса» в Майами по итогам жеребьёвки попали два россиянина – 4-й номер посева Андрей Рублёв и Аслан Карацев (17). Причём оказались они даже в одной четверти. А это значит, что в случае удачного выступления они могли бы встретиться уже в 1/4 финала. Рублёв, как и все сеяные теннисисты в Майами, пропускал первый круг, а во втором встретился с американцем Теннисом Сандгреном и разгромил того за 1 час 5 минут – 6:1, 6:2. А вот дальше стало веселее. Четвёртый турнир подряд сетка свела Андрея с венгром Мартоном Фучовичем. На турнире ATP-500 в Роттердаме Рублёв обыграл его в финале. На соревновании ATP-250 в Дохе Фучович не вышел на четвертьфинальный поединок с россиянином, и тот продвинулся дальше по сетке без игры. На той же стадии 1/4 финала ATP-500 в Дубае снова сильнее оказался Андрей. Интересно, что когда Мартон уходил с корта, он бросил Рублёву фразу, от которой тот заулыбался: «Надеюсь, я с тобой больше не встречусь. Хотя бы в этом сезоне». Но едва пришла очередь «Мастерса» в Майами, как Фучовича и Рублёва судьба опять свела вместе. Уже на стадии 3-го круга (1/16 финала).
Похоже, накопленный за последний месяц опыт побед Рублёва над Фучовичем сказался и на поединке в Майами. Россиянин сразу же взялся за дело. Он чётко контролировал свою подачу, при этом раз за разом создавая сопернику неприятности в его геймах. Сделав два брейка подряд – 4:1, Андрей чётко довёл первую партию до победы – 6:2 за 28 минут.
Во второй партии ситуация повторилась, хотя Мартон впервые смог добраться до брейк-пойнта. Андрей сразу же ликвидировал угрозу, а затем снова сам взял две подряд чужие подачи – 4:1. Когда Рублёв повёл 5:1, Фучович, по сути, провалил свою подачу, отдав её Рублёву под ноль. 6:2, 6:1 за 54 минут борьбы. Вот это уровень! Как бы не было венгру это неприятно, но он уже становится «клиентом» Андрея Рублёва.
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Вот так Андрей Рублёв на четвёртом подряд турнире прошёл Мартона Фучовича. Теперь россиянин оказался в 4-м круге (1/8 финала), где его соперником будет чемпион US Open – 2014 Марин Чилич. Поскольку в 2019-м в Майами Андрей дошёл до 3-го круга, то теперь с каждой победой все набранные очки ему будут идти в плюс. И если Рублёв завоюет на этой на этой неделе титул, то он обгонит Роджера Федерера и станет 7-й ракеткой мира.
Вообще турнир в Майами важен для Андрея и по другой причине. Он уже четыре раза в карьере был в 1/4 финала на турнирах «Большого шлема», выигрывал соревнования категории ATP-250 и ATP-500. А вот на «Мастерсах» россиянин всего раз добрался до восьмёрки лучших. Это было в Цинциннати-2019, где Рублёв уступил соотечественнику Даниилу Медведеву, выигравшему затем этот титул. Поэтому Андрею, выигравшему за последний год очень много титулов на маленьких и средних турнирах, очень хочется начать набирать большие очки и на «Мастерсах». «У меня на «Мастерсах» практически нет очков, так что я могу много заработать, если выиграю даже пару матчей. Для меня это действительно большой вызов. Важно просто сосредоточиться на себе, на том, в чём тебе нужно прибавить. Даже если я плохо выступлю в Майами, через пару недель будет Монте-Карло. Потом – Рим, Мадрид, «Ролан Гаррос». У меня будут возможности. И даже если я нигде не преуспею, в конце концов, наступит вторая половина этого года, а потом и следующий сезон», — сказал Андрей в Майами.
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