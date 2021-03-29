«Надеюсь, я с тобой больше не встречусь». Андрей Рублёв 4-й турнир подряд прошёл Фучовича

Россиянин оставил позади себя венгра в Роттердаме, Дохе и Дубае. А теперь и в Майами!

Россиянин Андрей Рублёв, похоже, становится злым гением для венгра Мартона Фучовича. 4 соревнования подряд спортивная судьба сводила этих двух теннисистов друг с другом по сетке. И все четыре раза Андрей смог оставить соперника позади себя – в Роттердаме, Дохе и Дубае, а теперь ещё и в Майами.

На $ 10 млн меньше! Но Медведева и других россиян не отпугнуло урезание призовых в Майами 1000 очков по-прежнему на кону. По итогам турнира Рублёв может опередить Федерера в рейтинге ATP.

В нижнюю половину сетки «Мастерса» в Майами по итогам жеребьёвки попали два россиянина – 4-й номер посева Андрей Рублёв и Аслан Карацев (17). Причём оказались они даже в одной четверти. А это значит, что в случае удачного выступления они могли бы встретиться уже в 1/4 финала. Рублёв, как и все сеяные теннисисты в Майами, пропускал первый круг, а во втором встретился с американцем Теннисом Сандгреном и разгромил того за 1 час 5 минут – 6:1, 6:2. А вот дальше стало веселее. Четвёртый турнир подряд сетка свела Андрея с венгром Мартоном Фучовичем. На турнире ATP-500 в Роттердаме Рублёв обыграл его в финале. На соревновании ATP-250 в Дохе Фучович не вышел на четвертьфинальный поединок с россиянином, и тот продвинулся дальше по сетке без игры. На той же стадии 1/4 финала ATP-500 в Дубае снова сильнее оказался Андрей. Интересно, что когда Мартон уходил с корта, он бросил Рублёву фразу, от которой тот заулыбался: «Надеюсь, я с тобой больше не встречусь. Хотя бы в этом сезоне». Но едва пришла очередь «Мастерса» в Майами, как Фучовича и Рублёва судьба опять свела вместе. Уже на стадии 3-го круга (1/16 финала).

Карацев – в топ-10, а Рублёв – 3-я ракетка мира. Таким мог быть рейтинг без «заморозки»! Да и Медведев отставал бы от 1-го места Джоковича всего на 335 очков. Разбираемся, что не так с нынешней системой подсчёта ATP.

Похоже, накопленный за последний месяц опыт побед Рублёва над Фучовичем сказался и на поединке в Майами. Россиянин сразу же взялся за дело. Он чётко контролировал свою подачу, при этом раз за разом создавая сопернику неприятности в его геймах. Сделав два брейка подряд – 4:1, Андрей чётко довёл первую партию до победы – 6:2 за 28 минут.

Во второй партии ситуация повторилась, хотя Мартон впервые смог добраться до брейк-пойнта. Андрей сразу же ликвидировал угрозу, а затем снова сам взял две подряд чужие подачи – 4:1. Когда Рублёв повёл 5:1, Фучович, по сути, провалил свою подачу, отдав её Рублёву под ноль. 6:2, 6:1 за 54 минут борьбы. Вот это уровень! Как бы не было венгру это неприятно, но он уже становится «клиентом» Андрея Рублёва.

Вот так Андрей Рублёв на четвёртом подряд турнире прошёл Мартона Фучовича. Теперь россиянин оказался в 4-м круге (1/8 финала), где его соперником будет чемпион US Open – 2014 Марин Чилич. Поскольку в 2019-м в Майами Андрей дошёл до 3-го круга, то теперь с каждой победой все набранные очки ему будут идти в плюс. И если Рублёв завоюет на этой на этой неделе титул, то он обгонит Роджера Федерера и станет 7-й ракеткой мира.

«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность» Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.

Вообще турнир в Майами важен для Андрея и по другой причине. Он уже четыре раза в карьере был в 1/4 финала на турнирах «Большого шлема», выигрывал соревнования категории ATP-250 и ATP-500. А вот на «Мастерсах» россиянин всего раз добрался до восьмёрки лучших. Это было в Цинциннати-2019, где Рублёв уступил соотечественнику Даниилу Медведеву, выигравшему затем этот титул. Поэтому Андрею, выигравшему за последний год очень много титулов на маленьких и средних турнирах, очень хочется начать набирать большие очки и на «Мастерсах». «У меня на «Мастерсах» практически нет очков, так что я могу много заработать, если выиграю даже пару матчей. Для меня это действительно большой вызов. Важно просто сосредоточиться на себе, на том, в чём тебе нужно прибавить. Даже если я плохо выступлю в Майами, через пару недель будет Монте-Карло. Потом – Рим, Мадрид, «Ролан Гаррос». У меня будут возможности. И даже если я нигде не преуспею, в конце концов, наступит вторая половина этого года, а потом и следующий сезон», — сказал Андрей в Майами.