Медведев не пощадил ракетку! Даниил проиграл в Майами и остался в 10 очках от Джоковича

Даниил Медведев выбыл из борьбы на «Мастерсе» в Майами, в третий раз в карьере проиграв испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Россиянин отчаянно сражался в четвертьфинале, от досады даже не пощадил ракетку. Но это был не его день.

Драматично складывались последние два поединка Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами. В матче 3-го круга с австралийцем Алексеем Попыриным россиянин весь третий сет промучился из-за судорог, а в 4-м раунде с Фрэнсисом Тиафо из США наш теннисист разбил колено в кровь. Когда первому номеру посева оказывали медицинскую помощь он даже вскрикнул от боли и неожиданности при обработке раны, но потом рассмеялся над такой своей реакцией. Поэтому, конечно, и сам Медведев, и вся его команда хотели бы, чтобы россиянин благополучно закончил четвертьфинальный матч, причём как можно быстрее. Но соперник в матче за выход в четвёрку лучших достался ему далеко не самый удобный.

Медведев начал сокращать отставание от 1-го места Джоковича. Даниил – в 1/4 финала Майами Россиянин вошел в восьмёрку сильнейших «Мастерса» в Майами и улучшил свой рейтинг, пока лидер мирового тенниса не играет.

В четвертьфинале Даниил вышел на Роберто Баутиста-Агута, посеянного под 7-м номером. Именно испанец не пустил Медведева к первому титулу в финале турнира в Ченнае-2017. Их вторая встреча на «Мастерсе» в Цинциннати/Нью-Йорке – 2020 тоже осталась за Роберто, хотя россиянин уверенно тогда взял первый сет – 6:1. Кстати, во время карантина перед Australian Open – 2021 Баутиста-Агут тренировался две недели как раз с Медведевым и очень высоко оценил этот период: «Считаю привилегией возможность выйти на корт с этим великолепным теннисистом и его командой в Мельбурне. Даже мой русский улучшается».

Медведев перед матчем в Майами тоже очень хорошо отозвался о своём сопернике, но при этом сказал, что знает секрет, как победить испанца хотя бы на третий раз: «Роберто Баутиста-Агут — чертовски хороший игрок. Иногда мне кажется, что его рейтинг должен быть выше, но есть причина, по которой это не так, и я постараюсь воспользоваться этим».

На $ 10 млн меньше! Но Медведева и других россиян не отпугнуло урезание призовых в Майами 1000 очков по-прежнему на кону. По итогам турнира Рублёв может опередить Федерера в рейтинге ATP.

Впервые за четыре матча на турнире Даниилу пришлось играть в вечернюю сессию. До этого ему приходилось выступать днём на солнцепёке, ещё и при сильном ветре. Надо сказать, что днём и вечером совсем разное состояние корта. Солнце не жарит, но появляется повышенная влажность. Мяч ночью летит медленнее, что должно было затянуть розыгрыши. Тем более с цепким испанцем. Медведеву нужно было время, чтобы привыкнуть к новой обстановке.

Впрочем, у россиянина сразу пошла подача. Он чётко контролировал свои геймы и пытался подобраться к чужим. Но начиная середины сета Даниил стал торопиться и не выдерживать длинных розыгрышей. Всё чаще он совершал ошибки, причём уже не только на подаче соперника, но и в своих геймах. Первый брейк-пойнт Баутиста-Агут получил в 7-м гейме, а в следующий раз уже смог его реализовать – 5:4. Медведев от досады одним ударом разбил ракетку о корт, а потом подошёл к своей скамейке и добавил. Во время подачи испанца на сет развернулась упорная борьба с затяжными, красивыми розыгрышами. Медведев впервые до брейк-пойнта, но не реализовал его. Сет остался за испанцем – 6:4 за 51 минуту.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tennis TV.

Роберто так разогнался в первом сете, что и во втором сразу же повёл с брейком – 2:0. В общей сложности он взял 5 геймов подряд. Лишь после этого Даниил смог выиграть свою подачу. После этого он отчаянно боролся в гейме Баутиста-Агута, имел двойной брейк-пойнт, но не воспользовался этим шансом. А испанец спокойно довёл матч до победы – 6:4, 6:2.

Так Даниил Медведев в третий раз за карьеру проиграл Роберто Баутиста-Агуту и выбыл из борьбы на «Мастерсе» в Майами на стадии четвертьфинала. Кроме того, россиянин не смог обойти Новака Джоковича в Чемпионской гонке ATP сезона-2021 и остался в 10 очках позади него (у серба — 2140 очков, у Даниила — 2130). За главный приз борется теперь только один россиянин – Андрей Рублёв.