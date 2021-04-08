$ 63 тыс. за пост в соцсетях! Серена Уильямс знает, как монетизировать свои 23 «Шлема»

Как известно, Серена Уильямс – одна из самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Только на корте за свою карьеру американка заработала более $ 94 млн призовых. А ведь есть ещё спонсорские контракты, инвестиционные вложения, а также рекламные посты в соцсетях. Оказывается, одно сообщение Серены в «инстаграме» оценивается примерно в ту же сумму, что и приз для чемпионки турнира WTA-500 в Чарльстоне, который проходит на этой неделе.

Наоми Осака, Серена Уильямс и ещё 7 теннисисток заработали больше других спортсменок мира Сразу девять теннисисток вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам прошедшего года.

Известное агентство BonusFinder по результатам своего исследования подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов в соцсетах в 2021 году. В частности, были изучены аккаунты этих спортсменов в «инстаграме». На основании количества подписчиков был составлен условный прайс-лист с расценками за публикацию одного поста для каждого игрока. В топ-30 теннисистов, чьи сообщения оцениваются дороже всех, входят сразу три представителя России – Мария Шарапова, Анна Курникова и Даниил Медведев. А возглавляет этот рейтинг американка Серена Уильямс.

Серена Уильямс, выигравшая за карьеру 23 турнира «Большого шлема» только в одиночном разряде, отлично знает, как монетизировать свои победы. С 2016 по 2019 годы, по данным Forbes, американка была рекордсменкой среди всех спортсменок мира по заработкам. А в 2020 году её доход составил $ 36 млн, большая часть из которых пришлась на рекламные контракты. Многочисленные коммерческие партнёры Уильямс, такие как Nike, Gatorade, Procter & Gamble и Beats, довольны не только успехами Серены на корте, но и её популярностью в соцсетях. Только в одном «инстаграме» на американку подписано 13 млн пользователей. Это самый высокий показатель среди теннисистов. Она оставила позади себя и Рафаэля Надаля, и Роджера Федерера, и Новака Джоковича и свою «любимую» соперницу Марию Шарапову. Как сообщает BonusFinder, за один пост в соцсетях Серена может получить около $ 63 тыс. Любопытно, что чемпионка турнира WTA-500 в Чарльстоне, который должен завершиться в эти выходные, получит от организаторов почти столько же — $ 68 570.

Двухлетняя дочь Серены Уильямс стала совладелицей футбольного клуба. Зачем? Кроме юной наследницы Уильямс акционерами новой команды стали Натали Портман, Ева Лонгория и другие звёзды шоу-бизнеса и спорта.

Стоит обратить внимание, что в топ-5 самых дорогих теннисистов-блогеров входит Мария Шарапова, которая закончила профессиональную карьеру год назад. В «инстаграме» на неё подписано более 4,1 млн пользователей, и за каждое рекламное сообщение россиянка может получить около $ 20 тыс. Отличная прибавка к пенсии! Следом за Марией идёт самая высокооплачиваемая спортсменка мира прошлого года Наоми Осака. Совсем недавно она смогла нарастить армию поклонников в «инстаграме» до 2,2 млн пользователей.

Марья-искусница. Шарапова похвасталась коллекцией мебели собственного дизайна Звезда тенниса Мария Шарапова предстала на фоне элегантного интерьера, который сама же и спроектировала.

Совсем немного от Осаки отстает Эжени Бушар с более чем 2,1 млн фолловеров. Канадка уже давно не выигрывала турниры, не блистает она и на «Больших шлемах», но за одно рекламное сообщение в «инстаграме» теннисистка может получить столько же, сколько за участие в 1-м круге на турнире уровня WTA-1000 в Майами — $ 20 тыс. Невероятно, но 1,7 млн пользователей сети «инстаграм» внимательно следят за публикациями Анны Курниковой. Экс-первая ракетка мира в парном разряде не выступает в туре уже почти 20 лет, но тем не менее, количество её поклонников не уменьшается.

Особняк в Майами с видом на залив за $ 26 млн. Где живёт счастье Курниковой и Иглесиаса В шикарном поместье, которым владеет звёздная пара, есть где разгуляться их детям и собакам. Фото- и видеоэкскурсия.

В топ-30 есть ещё один представитель России. У Даниила Медведева сейчас в «инстаграме» 490 тыс. подписчиков. За один рекламный пост он может заработать около $ 2,5 тыс. Стоит добавить, что россиянин в последнее время очень быстро набирает популярность, поэтому его показатели могут существенно улучшиться.