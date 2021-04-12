«В его глазах я увидела слёзы». Как Мария Шарапова рассталась с Григором Димитровым

Мария Шарапова готовится к свадьбе с британским миллионером Алексом Гилксом. Но до знакомства с ним у россиянки был роман с коллегой по цеху – болгарским теннисистом Григором Димитровым. Их называли «золотой парой» тенниса. Из-за Григора у Шараповой даже случилась перепалка с Сереной. Почему же они расстались?

Шарапова сказала: «Да!» Знаменитая теннисистка собирается замуж за британского миллионера Мария Шарапова объявила о помолвке. Но она не первая, кого Александр Гилкс поведёт под венец.

В 2012 году после победы на «Ролан Гаррос» Мария Шарапова разорвала помолвку со своим женихом – словенским баскетболистом Сашей Вуячичем. Как написала россиянка в автобиографии, «он никак не мог признать тот факт, что в своём мире я была более успешна, чем он в своём. Мой успех, моя слава, мои деньги превращались, по-видимому, в непреодолимое препятствие для него. Я чувствовала себя запертой в крохотном помещении, в ловушке».

«Чувствовала себя запертой в ловушке». Как Мария Шарапова разорвала первую помолвку Родители Шараповой были настроены против баскетболиста Саши Вуячича. Не помогла даже совместная поездка в Чернобыльскую зону.

Шарапова поняла, что это не тот человек, который ей был нужен. А какой тогда? «Я жду, чтобы мой партнер был бы и моим другом. Ровней мне. Теннисная жизнь – это вечные переезды из города в город. А мужик всегда хочет оставаться мужиком. А когда ты находишься в турне, то тебе приходится самой быть мужиком, несмотря на твой пол. И если вместе с тобой в туре путешествует твой бойфренд, то, скорее всего, он пожертвовал ради тебя своей карьерой, а кому это надо? Или – ещё один вариант – он тоже профессиональный теннисист. С этим мне также пришлось столкнуться», – размышляла Мария в книге, рассказывая о своём романе с теннисистом Григором Димитровым.

Мария Шарапова и Григор Димитров Фото: TPN/Getty Images

В октябре 2012 года, выступая на турнире в Пекине, Шарапова неожиданно получила от своего агента Макса Айзенбада довольно странное сообщение: «Григор Димитров хочет твой номер». Мария отправила ему ответ: «Для чего?» — «Для чего?! Ты что, не понимаешь?» По словам Шараповой, она тут же полезла в поисковик, чтобы узнать, сколько лет Димитрову. Выяснилось, что ему 21, и Мария старше теннисиста на 4 года. «Помню, как я обратила внимание на мальчика, идущего по аллее Уимблдона – он был высоким, худым, и на его лице была улыбка человека, который знает, насколько он хорош. «Слава Богу, что он не из моего поколения, – сказала я тогда тренеру. – Иначе это было бы опасно. Опасно отвлекающе».

Сначала Шарапова и Димитров стали обмениваться электронными письмами, потом пошли телефонные звонки, разговоры по скайпу. При этом мама Шараповой – Елена – называла эти разговоры сеансами терапии, поскольку Мария после них всегда улыбалась. Любопытно, что долгое время, общаясь чисто по-дружески с Димитровым, Шарапова даже особо не интересовалась его теннисными успехами и продвижениями в рейтинге. И только спустя примерно месяц она вдруг выяснила, что на «Мастерсе» в Париже Григор пробивается через квалификацию в основную сетку, находясь в районе 60-го места рейтинга ATP. Сама же россиянка в тот момент была 2-й ракеткой мира. Прошло ещё какое-то время, прежде чем Димитров появился на пороге её дома с букетом красных роз и гигантским плюшевым медведем. Через несколько дней болгарин спросил, согласна ли она стать его девушкой. «Этого я не ожидала и не была готова к подобным отношениям. Но Григор ответил: «Я подожду. Я знаю, чего я хочу – а хочу я тебя».

Фото: Getty Images

В один из рождественских дней Шарапова оказалась на пластиковом стуле возле корта, наблюдая за тренировкой Димитрова. Так с 2013 года они практически перестали скрывать свои отношения. По словам Марии, ей нравилось наблюдать, как играет, растёт и развивается во всех отношениях Григор: «Я видела, как он превращался из мальчика, который боится потратить деньги на лучшее место в самолете до Австралии, в мужчину, который садится на частный самолет, предоставленный новым другом-миллиардером. После одного из матчей в Брисбене он подарил всем членам моей команды белоснежные крахмальные сорочки с запиской, что в один прекрасный день он тоже хотел бы иметь такую команду. И она у него появилась ещё до того, как мы разошлись. Я наблюдала за тем, как он превращался в самостоятельного человека, способного принимать самостоятельные решения; я смотрела, как он становится мужчиной».

Кстати, у самого Григора тоже есть рассказ о начале отношений с Шараповой: «Мы оба находились в Китае: я играл в Шанхае, а она – в Пекине. Я просто смотрел её матч по телевизору и решил, что нужно отправить ей письмо по электронной почте. Затем мы стали регулярно переписываться, а в конце сезона встретились. Многие боятся даже подойти к ней, но я не считал её неприступной. Благодаря долгому общению через интернет я чувствовал себя уверенно». В интервью The Telegraph в 2015 году Димитров сказал, что знает, что их называют «золотой парой» тенниса, но при этом признался, что они с Марией предпочитают проводить время как любые другие влюблённые – прогулки, шопинг, походы в рестораны. «Я воспринимаю Марию не так как все остальные. Я обращаю внимание, прежде всего, на её человеческие качества. Иногда я делаю ей сюрпризы или просто посылаю цветы без всякого повода. Мой рекорд – букет из 500 роз», – рассказал Димитров.

Уже когда о романе Шараповой и Димитрова стало известно всем, в теннисном мире разразился скандал. Незадолго до Уимблдона-2013 в журнале Rolling Stone Серена Уильямс разоткровенничалась о разных вещах и высказалась в том числе о какой-то своей коллеге по теннисному цеху из топ-5. Американка заявила, что у этой теннисистки скучные интервью, её никогда не будут приглашать на крутые вечеринки, а встречается она с «парнем с чёрным сердцем». Многие сразу подумали, что речь идёт о Марии Шараповой и её тогдашнем бойфренде Григоре Димитрове. Дело в том, что за пару лет до этого ходили упорные слухи, что у Серены тайный роман с тогда совсем юным болгарином, который на 10 лет моложе американки. Шарапова, прочитав интервью Серены, тоже сделала вывод, что речь в нём идёт о ней и Димитрове, поэтому на пресс-конференции перед Уимблдоном-2013 довольно едко прокомментировала слова американки: «Конечно, я безгранично уважаю Серену и всё то, чего она добилась в теннисе. Но если она хочет поговорить о каких-то личных вещах, то почему бы ей не рассказать о своих отношениях с бойфрендом, который был женат, у которого есть дети и который из-за неё развёлся». Тут слова Шараповой явно намекали на тренера американки Патрика Муратоглу, который незадолго до этого расстался с женой.

Семейные тайны сестёр Уильямс. «Парень с чёрным сердцем» снова тренируется с Сереной Серена Уильямс 8 лет назад пренебрежительно отозвалась о Григоре Димитрове, а теперь прекрасно с ним общается. И при чём тут Шарапова?

Начавшийся в конце 2012 год роман Шараповой и Димитрова, конечно, привлекал повышенное внимание поклонников. Папарацци устроили же на них настоящую охоту. То и дело в прессу попадали снимки, как влюблённые ходят за ручку, целуются. Но Мария и Григор тоже сами были не прочь иногда «поиздеваться» над фоторепортёрами. Уехав на каникулы в Мексику после Уимблдона-2014, молодые люди прекрасно проводили время на курорте, купаясь, загорая, попивая коктейли. И всё это под пристальными прицелами фотокамер. В какой-то момент им надоело скрываться, прятаться и они стали позировать фотографам, корчили рожи, ставили друг другу рожки. Позже в интервью Шарапова рассказала об этом случае: «Мне всегда нравился детективный дух Шерлока Холмса. Я тогда подумала: «Боже мой! Как они нас нашли?» Мы же находимся там, где только песок и океан. И тут внезапно появляется лодка с фоторепортёрами. И тогда мы решили над ними посмеяться».

Фото: Getty Images

Однажды в средствах массовой информации поползли слухи, что Шарапова беременна от Григора Димитрова. В октябре 2013 года болгарский портал Novini.bg сообщил, что Марию заметили в одной из клиник Лос-Анджелеса. Тогда отмечалось, что теннисистка получила назначение явиться на повторный приём в следующем месяце – а ежемесячный осмотр, как известно, является обязательным для беременных. Слухи подогревались ещё и тем фактом, что Шарапова после августовского турнира в Цинциннати пропускала все соревнования, включая Итоговый чемпионат WTA в Стамбуле. Агенту теннисистки Максу Айзенбаду даже пришлось резко опровергать информацию о беременности: «Мария не беременна. Я устал уже опровергать эти сообщения. Пусть эти репортёры займутся своей личной жизнью».

Мария Шарапова и Григор Димитров Фото: GVK/Bauer-Griffin/GC Images

Казалось бы, всё у Марии и Григора шло к помолвке и свадьбе, но перед Уимблдоном-2015 она поняла, что эти отношения закончены. «Григор перелистывал буклет, посвящённый победителям Уимблдона и наткнулся на фотографию, на которой я сижу в его ложе и наблюдаю за его игрой. Он посмотрел на меня. В его глазах я увидела слёзы. «Ты видела это фото? — спросил Григор. – Для меня это очень важно. Ты в моей ложе, рядом с моей мамой». В этот момент у меня пропала та эмоциональная тяга, с которой я боролась всё это время. Я знала, что это не моё место. Мне надо было быть сконцентрированной, готовиться к собственным играм, к триумфам и поражениям на самой большой сцене в своей карьере. И его матч я тогда наблюдала только потому, что рано вылетела из соревнований. Поэтому его приятные воспоминания были моим кошмаром. Что означало, что все это произошло только из-за моего проигрыша».

Фото: Getty Images

Вот так Мария Шарапова рассталась с Григором Димитровым. Причём теннисисты остались в хороших отношениях. Пересекаясь время от времени на турнирах, они по-приятельски общались и даже подшучивали друг над другом перед телекамерами. В 2017 году, когда болгарин вышел в полуфинал Australian Open, а Мария в тот момент отбывала дисквалификацию из-за употребления мельдония, между спортсменами состоялся телефонный разговор. По словам Шараповой, Димитров признался ей: «Хуже всего, это когда ты получаешь нужную вещь в неподходящее время».