Первое поражение Джоковича в сезоне! Лидер мирового рейтинга завершил борьбу в Монте-Карло

Неудачно начал грунтовый сезон лидер мирового рейтинга Новак Джокович. На престижном «Мастерсе» в Монте-Карло серб потерпел поражение уже в третьем круге. Теперь над его первым местом в Чемпионской гонке ATP нависла угроза – Циципас и Рублёв могут опередить Джоковича.

«Мастерс» в Монте-Карло – это первый турнир в календаре Новака Джоковича после Australian Open, где он стал триумфатором. Из-за проблем с мышцами живота лидер мирового рейтинга пропустил сразу несколько соревнований, включая «Мастерс» в Майами. Самому сербу и наблюдателям со стороны было интересно узнать, в какой игровой форме подошёл Новак к своему первому турниру на грунте. Стартовый матч с теннисным вундеркиндом Янником Синнером обещал стать серьёзной проверкой для первой ракетки мира. Но юный итальянец не оказал значительного сопротивления Джоковичу. Серб уверенно выиграл в двух сетах за полтора часа – 6:4, 6:2. И казалось, что Новак и дальше будет улучшать форму от матча к матчу.

Джокович снова король Австралии! Ему осталось всего два «шлема» до Надаля и Федерера Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу в финале Australian Open – 2021. У серба 9 побед в 9 финалах на этом турнире. Невероятно!

Соперником Джоковича по 1/8 финала стал британец Даниэль Эванс – 33-я ракетка мира. Ранее теннисисты друг с другом ни на одном покрытии не играли. Отметим, что 30-летний Эванс только в этом году выиграл свой первый турнир – ATP-250 в Мельбурне. Дэн без раскачки начал матч и сразу же повёл с двумя брейками – 3:0. Джокович выглядел так, словно находился не в своей тарелке – он много ошибался, особенно в длинных перестрелках. Возможно, на него повлияла холодная, хмурая погода с порывами ветра. Однако серб постепенно сумел выровнять ситуацию – 4:4. Но этот подъём был временным. Следующий гейм на своей подаче Новак снова провалил, а потом позволил сопернику подать на сет – 6:4.

Вторую партию Джокович начал довольно бодро, поведя с брейком – 3:0. Но потом серб растерял преимущество и позволил Эвансу вернуть свою подачу – 3:3. После этого больше борьбы было на подаче британца. И всё же Джокович в 8-м гейме не смог реализовать брейк-пойнт, а в 10-м – сетбол. А вот Даниэль в следующем гейме свой шанс не упустил. Он добился брейка и следом подал на выход в четвертьфинал – 6:4, 7:5.

Вот так Новак Джокович потерпел первое поражение в сезоне-2021. Напомним, что лидер мирового рейтинга выиграл 10 матчей подряд – два — на ATP Cup, семь — на Australian Open и ещё один в Монте-Карло. Этот страйк прервал британец Эванс, сделав таким образом большой подарок Даниилу Медведеву, который борется с Джоковичем за лидерство в двух рейтингах, а также Стефаносу Циципасу и Андрею Рублёву, которые могут по итогам Монте-Карло обойти в Чемпионской гонке и Медведева, и самого Новака. Теперь Рублёву, чтобы стать лидером сезона, надо дойти до финала, а Циципасу – завоевать титул.

Очки по раундам на «Мастерсе» в Монте-Карло

После матча Джокович не скрывал своего разочарования: «Эванс заслужил победу. Он играл лучше, особенно в решающие моменты. Честно говоря, это был один из худших матчей для меня за последние несколько лет. Я чувствовал себя на корте просто ужасно. Ничего не получалось. Это как раз один из тех дней, которые хочется забыть. Мне нужно ещё поработать, чтобы на следующей неделе в Белграде, у себя дома, добиться лучшего результата».