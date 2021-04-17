Рублёв — впервые в финале «Мастерса»! Но на кону ещё и 1-е место в Чемпионской гонке

Россиянин поспорит с Циципасом в решающем матче в Монте-Карло и за титул, и за лидерство в сезоне.

Андрей Рублёв стал седьмым представителем отечественного тенниса, кому удалось пробиться в финал турнира серии «Мастерс». Но в Монте-Карло Рублёв поспорит со Стефаносом Циципасом не только за титул. На кону ещё и первое место в Чемпионской гонке ATP сезона-2021.

Одним из самых ярких событий «Мастерса» в Монте-Карло – 2021 стало поражение Рафаэля Надаля в четвертьфинале от Андрея Рублёва. Интересно, что разница в возрасте между игроками составляет 11 лет, и Надаль был одним из тех теннисистов, на кого в детстве равнялся Андрей. Россиянин этого никого не скрывал – носил футболки без рукавов а-ля Надаль, копировал его причёску, манеру игры на задней линии, победные жесты и с удовольствием много раз фотографировался со своим кумиром, выкладывая эти кадры в свой «инстаграм».

Важно отметить, что Надаль в матче с Рублёвым показывал не лучший теннис – у него не шла подача, было много невынужденных ошибок и двойных. Сам испанец после матча жаловался на свой бэкхенд, а подачу вообще назвал катастрофой. Но согласитесь, что в карьере испанца было немало поединков, когда он проваливал начало, но затем спасал матч, например, во встрече с Домиником Тимом на US Open – 2018, когда Рафаэль уступил первую партию со счётом 0:6. Так что многое зависит ещё и от того, кто находится на противоположной стороне сетки. В данном случае Андрей смог додавить Короля грунта – и ошибки соперника использовал в полной мере, и сам играл вдохновенно. «На этой неделе я очень хорошо контролирую свои эмоции. Считаю, что это и есть ключ к успеху в матче с Надалем, – признался Рублёв после поединка с Рафой. – Если бы после второго сета, который он выиграл, я бы что-то сказал или показал свои эмоции, думаю, третья партия закончилась бы со счётом 6:2 в пользу Надаля. Поэтому я очень счастлив, что смог справиться с эмоциями».

Андрей Рублёв остановил самого Короля грунта! Рафаэль Надаль повержен в Монте-Карло Россиянин сенсационно победил Надаля и вышел в полуфинал престижного «Мастерса».

Кстати, это не первая победа Рублёва над представителями Биг-3, как называют Джоковича, Надаля и Федерера. На «Мастерсе» в Цинциннати-2019 Андрей не менее сенсационно выбил тогда из сетки Роджера Федерера, который перед этим дошёл до финала Уимблдона. Интересно, что сам Федерер накануне 2020 года, отвечая на вопрос, кто в ближайшее время из молодых игроков совершит прорыв в туре, назвал именно Рублёва. Так оно и произошло. Андрей по итогам сезона-2020 завоевал больше всех титулов и разделил с Джоковичем лидерство по количеству победных матчей.

Год назад Федерер предсказал прорыв Рублёва. А что он скажет о своём возвращении? Пока ракетки Федерера уходят за рекордные суммы на аукционе, сам швейцарец активно тренируется на харде и готовится к Australian Open.

После того, как в пятницу Андрей Рублёв обыграл в четвертьфинале Рафаэля Надаля, а Каспер Рууд – Фабио Фоньини, в сетке «Мастерса» в Монте-Карло не осталось ни одного чемпиона прошлых лет. А это значит, что в 2021 году будет новый триумфатор этого турнира. В первом полуфинале грек Стефанос Циципас уверенно победил Даниэля Эванса, ранее выбившего из турнира первую ракетку мира Новака Джоковича. Во втором полуфинале Рублёву в соперники достался Рууд. Норвежец, который на год моложе Андрея, уже заставил на этом турнире зачехлить ракетки нескольких грунтовых специалистов – помимо Фоньини, это также аргентинец Диего Шварцман и испанец Пабло Карреньо-Буста. Любопытно, что Рууд последнее время очень много тренировался в Академии Рафаэля Надаля, и испанец очень хорошо знает возможности Каспера: «Каспер Рууд – отличный игрок. Особенно на этом покрытии. Наверное, он сейчас один из лучших в мире. Матч Рууд – Рублёв будет тяжёлым для обоих теннисистов. Я не вижу явного фаворита. Думаю, они оба могут победить. У Рублёва есть преимущество из-за его рейтинга и опыта, но и у Каспера есть отличный шанс».

Андрей и Каспер хорошо друг друга знают – встречались уже несколько раз на корте, в том числе и на грунтовом покрытии. Россиянин выиграл до этого все поединки – в Гамбурге – 2019 и 2020, а также на Australian Open – 2021. Надаль оказался прав. Полуфинал Рублёв – Рууд получился непростым, напряжённым и нервным. Андрей поначалу выглядел не совсем свежим, всё-таки наверняка сказались два подряд тяжёлых матча с испанцами Роберто Баутиста-Агутом и Рафаэлем Надалем. Первый брейк сделал Рууд, но Андрей тут же отыгрался – 2:2. А затем в 6-м гейме россиянин включил дополнительные обороты, заиграл агрессивнее, заставил Рууда ошибаться и взял его подачу – 4:2. Этого преимущества Рублёву хватило, чтобы довести партию до победы – 6:3 за 32 минуты.

Во втором сете Рублёв сразу повёл с брейком – 2:0, но растерял преимущество. Норвежец стал брать гейм за геймом, и казалось, что ход матча переворачивается в пользу Каспера – 2:4. Но надо отдать должное Андрею, он не стал расплёскивать эмоции, собрался и потихоньку перехватил инициативу – сначала сравнял счёт – 4:4, затем сделал ещё один брейк, а потом уверенно подал на матч – 6:3, 7:5.

Так Андрей Рублёв вышел в свой 11-й финал в карьере и первый на «Мастерсе». Он стал уже седьмым представителем отечественного тенниса, пробившимся в решающий матч на соревновании такого уровня. Ранее в финалах турниров «Мастерс-серии» играли Андрей Чесноков, Евгений Кафельников, Марат Сафин, Николай Давыденко, Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Российские теннисисты в финалах турниров серии ATP Masters 1000 (7 игроков):



1. Марат Сафин – 8 финалов (5 титулов + 3 поражения в финале),

2. Андрей Чесноков – 5 (2+3),

3. Евгений Кафельников – 5 (0+5),

4.

5. Николай Давыденко – 3 (3+0),

6. Карен Хачанов – 1 (1+0),

7. 1. Марат Сафин – 8 финалов (5 титулов + 3 поражения в финале),2. Андрей Чесноков – 5 (2+3),3. Евгений Кафельников – 5 (0+5),4. Даниил Медведев – 4 (3+1),5. Николай Давыденко – 3 (3+0),6. Карен Хачанов – 1 (1+0),7. Андрей Рублёв – 1 (?).

Победа над Руудом для Рублёва стала 24-й в сезоне. Он является безусловным лидером по этому показателю в туре. Примечательно, что вторым идёт как раз Стефанос Циципас (21), тоже успешно выступающий в Монте-Карло. Третье место занимает Даниил Медведев (17), пропускающий турнир из-за положительного теста на коронавирус. А вот первая ракетка мира Новак Джокович пока не попадает даже в десятку лучших по этому показателю (10).

Лидеры сезона по победным матчам:



1. Андрей Рублёв – 24 победы / 4 поражения,

2.

3. Даниил Медведев – 17/3,

4-5. Янник Синнер, Хуберт Хуркач – по 15/6,

6. Александр Бублик – 15/9.

7. Аслан Карацев – 14/4,

8. Роберто Баутиста-Агут – 14/9,

9. Мартон Фучович – 13/6,

10. Алексей Попырин – 12/5. 2. Стефанос Циципас – 21/5,4-5. Янник Синнер, Хуберт Хуркач – по 15/6,6. Александр Бублик – 15/9.8. Роберто Баутиста-Агут – 14/9,9. Мартон Фучович – 13/6,10. Алексей Попырин – 12/5.

Благодаря выходу в финал Рублёв уже обогнал Роджера Федерера в рейтинге 52 недель ATP и в понедельник станет как минимум седьмой ракеткой мира. Более того, если в финале россиянин переиграет Стефаноса Циципаса, то обойдёт ещё Александра Зверева и станет шестым. Что касается Чемпионской гонки ATP, то тут ситуация такая: Рублёв, победив Надаля, обошёл Медведева, который был на втором месте. После выхода в финал Стефанос Циципас тоже обошёл Даниила. Благодаря победе над Руудом Андрей теперь вышел в промежуточные лидеры, обойдя ещё и Джоковича.

Очки по раундам на «Мастерсе» в Монте-Карло в зачёт Чемпионской гонки ATP

Теперь в финале Циципас и Рублёв разыграют не только титул на «Мастерсе», но и лидерство в Чемпионской гонке сезона-2021. Матч начнётся в воскресенье, 18 апреля, в 15:30 по московскому времени. Не пропустите!