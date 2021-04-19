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Андрей Рублёв – о победе на «Ролан Гаррос» и над Надалем, о паре с Хачановым на Олимпиаде и особом отношении к Барселоне

Почему Рублёв пока не «наелся» теннисом
Даниил Сальников
«Получается, сейчас я второй, а вчера был первый». Почему Рублёв пока не «наелся» теннисом
Один из лидеров сезона Андрей Рублёв после финала в Монте-Карло рассказал, почему Чемпионская гонка ATP ему важнее рейтинга 52 недель.
Теннис / ATP 0
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Россиянин Андрей Рублёв благодаря успешному выступлению на «Мастерсе» в Монте-Карло смог опередить в Чемпионской гонке ATP и Даниила Медведева, и Новака Джоковича. Можно сказать, что сутки он был лидером сезона, но после финала уступил первую строчку Стефаносу Циципасу. В интервью представителям российских СМИ, среди которых был и корреспондент «Чемпионата», Рублёв признался, что внимательно следит за своим продвижением и в Чемпионской гонке ATP, и в рейтинге 52 недель. Но какой из этих рейтингов ему важнее?

— Хочу поздравить вас с замечательной неделей в Монте-Карло. Если оставить за рамками поражение в финале, довольны ли своей игрой? Как вообще себя сейчас чувствуете на грунте?
— Да, я расстроен после финала. Если брать в целом неделю, то понятно, что она особенная, которую я никогда не забуду. Понятное дело, что финалом я расстроен, поэтому смешанные чувства. Будем работать дальше и уже настраиваться на следующий турнир. Посмотрим, как всё сложится дальше. Потому что пока что я играю свой лучший сезон. На всех турнирах играю стабильно, поэтому это самое главное.

— Вы говорили, что после матча с Надалем поздравляли даже те люди, которых лет пять не видел и не слышал. Что это были за люди? И насколько для вас важна победа над Рафой?
— Ну просто поздравляли какие-то знакомые, которых я не слышал и не знал, как они и где, что у них происходит. Как-то так. Понятное дело, что победа над Рафой — это что-то, особенно для меня, для моего теперешнего этапа карьеры, это что-то очень нужное, чтобы ещё больше поверить в себя, чтобы ещё больше понимать теннис, быть мотивированнее. Поэтому я очень рад, что у меня получилось. Значит, наверное, всё на правильном пути и нужно продолжать двигаться так же и смотреть, как всё сложится.

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— Андрей, сейчас вы идёте на втором месте в чемпионской гонке ATP. Обращаете ли вы на это внимание? И вообще для вас важно следить за этой гонкой и оказаться в ней на первом месте, например?
— Понятное дело, что я знаю свои позиции в гонке и в рейтинге. И гонка на самом деле намного важнее, чем рейтинг, потому что по её итогам это и есть твой рейтинг в конце года. Потому что каким ты будешь идти в гонке, таким и будет рейтинг на конец года. Понятное дело, я это знаю. Но я не знаю, сколько у меня очков, не знаю, какая разница – какой отрыв. Но получается, сейчас я второй, а вчера был первый (смеётся. – Прим. авт.) То есть я знаю сами позиции, но не смотрю на очки. Просто знаю, как сам факт. Ну и всё. И дальше просто стараюсь делать свою работу.

— Вы говорили, что проиграли в полуфинале «Мастерса» в Майами из-за эмоций, поэтому сейчас вам важно научиться их контролировать под давлением. В финале турнира в Монте-Карло показалось, что именно эмоций вам и не хватило. Это так? Или дело в усталости?
— Ну, сегодня не хватило всего. Но это больше от усталости. И эмоций не хватало, потому что был уже опустошён и морально, и физически. Всё вместе. Потому что провёл два матча с Роберто [Баутиста-Агутом] и с Рафой [Надалем] на пределе своих возможностей. Не помню, сколько мы играли — но по 2,5 часа точно — два матча подряд, и заканчивали довольно поздно. И играть сразу на следующий день полуфинал, и потом финал, и даже дня отдыха не было. И матчи, получается, были всё раньше и раньше по времени. В итоге — да, я просто подошёл к финалу намного более уставший, чем Стефанос. А чтобы обыгрывать уже игроков топ-10, ты должен быть всё равно, как-никак, но наполнен, то есть подойти к матчу более-менее с силами. Потому что ещё с какими-то, может быть, другими игроками это прокатит — выиграть на усталости, но с одними из лучших ты должен быть готов сам, насколько это возможно. Вот и всё, собственно.

— Продолжая разговор об отдыхе. Сейчас Даниил Медведев, который сдал положительный тест на ковид, может сидеть дома, лечиться на законных основаниях и играть в любимую приставку, не напрягаться. Вы же играете почти каждую неделю, далеко проходите по сетке. Если бы было несколько дней на отдых — чем бы занялись?
— Ну сейчас будет до среды отдых перед следующей игрой (на турнире в Барселоне. – Прим. «Чемпионата»), поэтому буду восстанавливаться. И всё равно тренироваться (смеётся), потому что не хватает немного тренировок. И всё, уже после этого турнира будет намного больше времени спокойно правильно подготовиться, потренироваться перед «Мастерсом» в Мадриде. Поэтому посмотрим, как всё сложится.

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— Ситуация с ковидом длится больше года. Где к вам предъявлялись самые жуткие требования? Где испытывали самый большой дискомфорт?
— Да нету такого на самом деле, потому что я отношусь с пониманием ко всему, к ситуации вообще во всём мире. Зная всю ситуацию во всём мире и что у нас есть возможность продолжать играть турниры, просто воспринимаешь это всё так, что нам нереально повезло в этом плане. Поэтому нет такого, что где-то мне комфортнее или некомфортнее.

— Хотел уточнить ситуацию с Барселоной. Почему вы изначально не заявились на этот турнир, а потом попросили уайлд-кард, который вам предоставили?
— Дело в том, что изначально я был заявлен на Марбелью. Получается, что я должен был играть Майами, потом сразу Марбелью и Монте-Карло. И мы не знали, что будет дальше. Получалось, что почти нет отдыха, а ведь потом сразу Мадрид и Рим. Плюс до этого я играл до фига турниров. То есть получалось совсем много. И мы решили на тот момент не заявляться и, если что, попросить уайлд-кард. Собственно, получается, что из-за того, что я далеко прошёл по сетке в Майами (полуфинал. – Прим. «Чемпионат»), то я снялся с Марбельи, потому что бы не успевал приехать и сразу на грунте играть. Это было бы очень опасно. И получилось так, что после матча с Роберто [Баутиста-Агутом в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло] мне нужно было давать ответ — буду ли я играть в Барселоне или нет. Я подумал, что завтра — Рафа, скорее всего, я буду в Барселоне уже в пятницу, поэтому будет время и отдохнуть, и потренироваться, и подготовиться. К тому же первый круг я на BYE (то есть пропуск матча как высоко сеяный игрок. — Прим. «Чемпионата»). Так что я дал согласие, но в итоге доиграл в Монте-Карло до конца.

— Есть ли смысл играть в Барселоне? У вас уже 29 матчей в сезоне. Потом небольшой отдых, два «Мастерса» и «Ролан Гаррос». Есть логика в том, чтобы взять паузу и немножко отдохнуть?
— Нет. 100% есть логика. С одной стороны, наверное, было бы правильнее сделать паузу. Но, возможно, потому что Барселона — это особенный турнир для меня из-за того, что это самый первый турнир, куда я попал не заранее, а в последний момент. Впервые прошёл квалификацию и обыграл в первом круге Фернандо Вердаско, когда он ещё был в хорошей форме (в 2015 году. – Прим. «Чемпионата»). По сути, с этого турнира у меня всё началось. И потом то из-за травмы, то из-за ковида так и не смог там выиграть ни одного матча. Возможно, внутри сидит эта детская недоигранность, что сейчас есть шанс, что я начинаю сразу с BYE, что точно будет большой корт, плюс ещё разрешили хоть немного, но всё-таки сколько-то зрителей. И, возможно, это всё сказалось, плюс всё равно очки за этот турнир в гонку мне заходят. Плюс я подумал, что перед «Мастерсом» в Мадриде так или иначе будет недельная пауза. То есть в любом случае к Мадриду я восстановиться точно успею. А после Рима я до «Ролан Гаррос» больше ничего не играю. И если, например, я в Риме не очень удачно сыграю, то у меня будет почти три недели перед «Ролан Гаррос». И даже если хорошо сыграю Рим, то всё равно будет две недели. Дальше на траве в планах всего лишь два турнира сыграть, и потом уже Олимпиада. Так что дальше по сезону будет уже не так много турниров, так что ещё и из-за этого я решил сыграть в Барселоне.

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— Ну всё-таки есть психологическая ситуация, что «наедаешься» теннисом. Вы же играете почти каждую неделю. Всё равно получается график насыщенный, несмотря на все паузы, про которые вы сказали…
— Ну вот в данный момент, наверное, такое чувство, что надо. То есть мне даже легче сыграть, чем не сыграть. В плане «наесться» — точно нет, потому я слишком люблю теннис. Единственное, что может быть, просто что я буду нереально уставшим и опустошённым. Но из-за того, что следующую неделю после Барселоны я точно ничего не играю, то этой недели хватит 100%, чтобы восстановиться. Вот если бы сразу после Барселоны был Мадрид, то тогда бы, скорее всего, я бы уже не играл. А так как будет неделя перерыва, то восстановиться к Мадриду я точно успею.

— Хочу ещё спросить про ещё один приятный для вас турнир — «Ролан Гаррос». Там вы стали в 2014 году чемпионом юниорского соревнования, в прошлом году всё замечательно шло, и вы стали впервые четвертьфиналистом. Сейчас пошла грунтовая серия, которая по сути является репетицией перед «Ролан Гаррос». Какие воспоминания от этого турнира, ожидания? Как к нему вы относитесь?
— Воспоминания очень тёплые, потому что я выигрывал юниорский «Ролан Гаррос» и в прошлом году достаточно успешно там сыграл. Понятное дело, что это турнир «Большого шлема», поэтому всегда на нём хочется показать хороший теннис, хороший результат. И моя задача – подойти к «Ролан Гаррос» в максимально лучшей форме, и уже дальше как сложится, так и сложится. К сожалению, если бы можно было это контролировать, что от того, что, когда ты находишься в хорошей форме, ты всегда показываешь крутые результаты. Это было бы супер. Но, к сожалению, можно находиться в нереальной форме и проиграть уже в первом круге. А можно находиться в плохой форме и выиграть какие-то матчи и показать неплохой результат. Поэтому я просто постараюсь сделать всё, что именно от меня зависит, а дальше уже – как сложится, так и сложится.

— Вопрос по поводу парных матчей. Планируете ли дальше продолжать играть с Кареном Хачановым? Всё-таки не за горами Олимпиада в Токио. Или вы будете тасовать парные комбинации — ведь у вас так здорово получилось с Асланом в Дохе, что вы выиграли сразу титул?
— Да, действительно, с Асланом у нас получилось очень здорово и классно. Аслан, я бы сказал, играет пару лучше всех нас вообще вместе взятых. Но так сложилось, что Аслан только сейчас вошёл в этот список и попадает на все турниры. Олимпиада должна была быть ещё в том году, и мы давным-давно уже договорились играть с Кареном, если всё будет хорошо в плане здоровья и в плане рейтинга. Поэтому мы всё равно стараемся играть пару с Кареном, и вот сейчас даже в Барселоне мы заявлены. Всё равно мы стараемся успеть как можно больше набрать уровень, чтобы как можно лучше выступить на Олимпиаде.

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