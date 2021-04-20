Как хорошо вы знаете наших теннисистов — Медведева, Рублёва, Карацева и Хачанова?

Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов — сейчас одни из ведущих теннисистов мира. Они уверенно входят в элиту мирового тенниса и уже подбираются к самым крупным титулам. У каждого из них уже есть в активе престижные трофеи и победы над топ-игроками.
И Медведев, и Рублёв, и Хачанов уже знают, что такое находиться в топ-10. Но кто из них оказался в десятке раньше других? А какому единственному российскому теннисисту наряду с Федерером, Джоковичем и Надалем удалось выиграть престижный турнир ATP-500 в Дубае? Предлагаем поклонникам нашего тенниса пройти тест, в котором вы можете проверить свои знания о великолепной четвёрке игроков — Андрее Рублёве, Данииле Медведеве, Аслане Карацеве и Карене Хачанове.
Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке.
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