Аслан Карацев дебютирует на кортах Мюнхена. Там когда-то блистал Николай Давыденко

Грунтовый сезон набирает обороты. С 26 апреля по 2 мая состоится 105-й розыгрыш турнира в Мюнхене, в котором примут участие Александр Зверев, Янник Синнер, Аслан Карацев и другие сильные теннисисты. Аслан дебютирует на этом турнире, на котором заметный след оставили российские теннисисты. В частности, в своё время в столице Баварии блистал Николай Давыденко. Продолжит ли эту традицию Карацев?

Первый титул 27-летнего Аслана Карацева! Российский теннисист ворвался в топ-30 Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь – в одиночке.

Впервые спортсмены выясняли отношения в Мюнхене ещё в далеком 1900 году на территории теннисного клуба Münchner Tennis und Turnierclub Iphitos, который был построен в 1892 году группой из 19 студентов. Тогда в клубе использовались только травяные корты. В 1930 году комплекс переехал в новый дом, недалеко от Английского сада, который является одним из крупнейших городских парков в мире. В клубе появился полноценный центральный корт с трибунами на 5600 зрителей, что по тем временам было очень прилично. Угол Английского сада и улицы Франкфуртер Ринг (примерно в 5,5 км от центра Мюнхена) и сейчас принимает ведущих теннисистов мира, а общее количество кортов увеличилось до примерно 20 (преимущественно грунтовых). Клуб тщательно чтит традиции и допускает новых членов только после беседы и одобрения со стороны правления клуба. Кроме того, на первых рядах центрального корта могут сидеть только члены клуба и обязательно в белой одежде.

После Второй мировой войны турнир стал очень популярным, и сюда ежегодно приезжали звёзды первой величины. Так, в разные годы тут побеждали Рой Эмерсон, Маноло Сантана, Ион Цириак, Гильермо Вилас и многие другие. В богатой истории мюнхенского чемпионата заметный след оставили и российские (советские) теннисисты: в 1989 году тут победил Андрей Чесноков, в 2004-м и 2011-м – Николай Давыденко, а в 2010-м – Михаил Южный. Кстати, в Открытую эру тенниса более одного раза в Мюнхене побеждали только шесть теннисистов – кроме Давыденко, также испанец Мануэль Орантес (1976, 1979), аргентинцы Гильермо Перес-Рольдан (1987, 1988) и Франко Скильяри (1999, 2000), немцы Филипп Кольшрайбер (2007, 2012, 2016) и Александр Зверев (2017, 2018). В парном разряде до заветного трофея из россиян добирались Евгений Кафельников (в 1994-м вместе с чехом Давидом Риклом), Южный (в 2007-м вместе с немцем Филиппом Кольшрайбером) и Дмитрий Турсунов (в 2013-м вместе с финном Яркко Ниеминеном).

32 года назад первопроходцем для советских и российских теннисистов стал Чесноков. Получив шестой номер посева, он пропускал первый круг и достаточно уверенно выиграл четыре матча, отдав только один сет. В полуфинале он оказался сильнее Александра Волкова. В решающем матче все ожидали увидеть сражение с первым сеяным Стефаном Эдбергом, но швед за шаг до финала неожиданно уступил Мартину Стрельбе. Решающий матч получился для Чеснокова всё равно очень трудным, но в трёх сетах он всё-таки сумел завоевать четвёртый из своих семи титулов в ATP. Новой победы пришлось ждать ровно 15 лет. В 2004-м Николай Давыденко только выходил на топ-уровень, и в Мюнхене он не был даже посеян. В четвертьфинале он выбил из турнира первого сеяного Райнера Шюттлера, а в финале оказался сильнее нидерландца Мартина Феркерка.

Спустя семь лет Николай повторил успех в Мюнхене и завоевал свой последний одиночный титул в карьере. За год до того, в 2010-м, долгожданный трофей пришёл к Михаилу Южному. Почему долгожданный? Михаил дважды играл в финалах, в 2007-м и 2009-м, но уступал сначала Филиппу Кольшрайберу, а затем Томашу Бердыху. Однако в 2010-м равных Южному не нашлось: до финала он всех обыграл уверенно, а в титульной встрече в трёх партиях победил Марина Чилича. В этом году, конечно, главным претендентом будет считаться двукратный чемпион Александр Зверев (2017, 2018), но и россиянин Аслан Карацев тоже может преподнести сюрприз.