Ещё один полуфинал Карацева с Джоковичем! Россиянин сразится в Сербии с 1-й ракеткой мира

27-летний Аслан Карацев остался единственным представителем России на турнирах ATP этой недели. Наш теннисист выиграл в четвертьфинале турнира в Белграде, и теперь его ждёт ещё один полуфинал с Новаком Джоковичем. Прямо как на Australian Open – 2021!

После «Мастерса» в Монте-Карло ATP-тур разделился. Часть игроков отправилась на турнир ATP-500 в Барселону, а часть – в Сербию на обновлённое соревнование ATP-250, которым управляет семейство Джоковичей. Отметим, что в последнем розыгрыше турнира Барселоне в 2019 году финалистом стал Даниил Медведев, который сейчас вынужден пропускать все соревнования из-за положительного теста на коронавирус. Впрочем, в этом году Даниил не собирался защищать в столице Каталонии свои очки и по новым правилам потерял 50% от набранных баллов в том розыгрыше (150). Как ни странно, но чемпион Барселоны-2019 Доминик Тим изначально тоже не хотел ехать в Испанию и заявился на домашний турнир Джоковича. Впрочем, и оттуда австриец снялся из-за плохой физической и психологической формы.

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В итоге в основной сетке Барселоны оказалось сразу три россиянина – Карен Хачанов, финалист Монте-Карло Андрей Рублёв, получивший уайлд-кард, и Андрей Кузнецов, пробившийся в основу через квалификацию. Первыми зачехлили ракетки уже на старте Кузнецов, уступивший такому же «квалифаеру» — испанцу Бернабе Сапата-Миральесу, и Хачанов, который не смог справиться с британцем Кэмероном Норри. Дальше всех по сетке продвинулся Рублёв. Как сеяный он пропустил первый круг, во втором одолел лаки-лузера Федерико Гайо из Италии, в третьем – испанца Альберта Рамос-Виньоласа, а вот в четвертьфинале проиграл в двух сетах итальянцу 19-летнему итальянцу Яннику Синнеру. Надо сказать, что Андрей по ходу матча от досады разбил ракеткой себе колено в кровь. Вообще россиянин впервые после Australian Open остановился на стадии 1/4 финала. В Дохе, Дубае и Майами он был полуфиналистом, в Монте-Карло – финалистом, а в Роттердаме завоевал титул.

В вотчину семейства Джоковичей отправился только один теннисист из России – Аслан Карацев. Он получил высокий третий номер посева, что давало право на пропуск первого круга, а по итогам жеребьёвки оказался в одной половине с Новаком. Так они и шли навстречу друг другу. Джокович уверенно справился с корейцем Квон Сун У и своим соотечественником Миомиром Кецмановичем – в обоих случаях счёт был 6:1, 6:3. А вот Карацев заставил понервничать своих поклонников, с трудом справившись во втором круге со словенцем Аляжем Бедене, попутно отыграв матчбол по ходу третьего сета – 6:3, 4:6, 7:6. После победы россиянин отметил, что ему был непросто: «Каждый матч важен, поэтому я стараюсь делать всё возможное. От соревнования к соревнованию я тренировался, поэтому становлюсь всё увереннее. В этот раз было так холодно, что мяч почти не двигался. Поэтому приходилось проводить длинные розыгрыши. В конце концов мне немного повезло, разница составила одно-два очка».

В четвертьфинале соперником Аслана Карацева стал итальянец Джанлука Маджер. Примечательно, что россиянин только набирается опыта в ATP-туре, но уже успел один раз пересечься с Маджером. Это было в первом круге Australian Open – 2021, где Карацев уверенно справился с соперником – 6:3, 6:3, 6:4. Вот и сейчас, в Белграде, Аслан захватил инициативу с первых же геймов. Он сделал брейк на старте – 3:0, имел ещё два брейк-пойнта в следующем гейме, но Джанлука выстоял – 3:1. Дальше теннисисты чётко держали свои подачи и за 39 минут сет выиграл Карацев – 6:3. Надо сказать, что Аслан сделал выводы после первого матча с Бедене и на встречу с Маджером утеплился. Но всё равно было видно, что в Белграде прохладно и мяч всё так же тяжело летел. Во втором сете россиянину довольно быстро удалось сделать брейк и повести, но соперник тут же отыгрался – 3:3. В 9-м гейме Карацев воспользовался ошибками соперника, у которого плохо шла подача, сделал брейк и подал на матч – 6:3, 6:4.

Вот так Аслан Карацев уже третий раз за сезон после Australian Open и Дубая пробился в полуфинал, причём впервые на грунте. Теперь россиянину предстоит в субботу встреча с первой ракеткой мира и хозяином турнира в Белграде Новаком Джоковичем. С сербом Аслан в этом году играл всё на том же Australian Open. Карацев сенсационно тогда прошёл по сетке до полуфинала, но в борьбе за путёвку в решающий матч не смог оказать серьёзного сопротивления Джоковичу. Даст ли бой россиянин на этот раз?