Сенсационная победа Аслана Карацева над 1-й ракеткой мира! Джокович повержен у себя дома

Аслан Карацев сенсационно победил в полуфинале турнира в Белграде Новака Джоковича и пробился в решающий матч. Это уже 7-й финал в сезоне для российского мужского тенниса. Началось всё с ATP Cup, где Медведев, Рублёв и Карацев принесли сборной России заветный трофей. Затем наши ребята продолжили успешные выступления уже в личных турнирах.

27-летний Аслан Карацев проводит свой второй в карьере турнир ATP на грунте. На прошлой неделе россиянин выступал на «Мастерсе» в Монте-Карло, где во 2-м круге проиграл будущему чемпиону Стефаносу Циципасу. А сейчас в Белграде 28-й номер мирового рейтинга впервые в карьере пробился в полуфинал турнира ATP на этом покрытии. В столице Сербии Аслан как высоко сеяный пропускал первый круг. Во втором он в трёх сетах справился со словенцем Аляжем Бедене, попутно отыграв матчбол, а в четвертьфинале уже в двух партиях победил итальянца Джанлуку Маджера. Погода в эти дни в Белграде не самая лучшая для турнира на открытом воздухе – прохладно, временами льёт дождь, а за несколько дней до соревнования был даже град. Всё это, естественно, сказывается на игре и состоянии теннисистов. «Я чувствовал себя на этот раз лучше, чем вчера. Конечно, условия по-прежнему не идеальные, но я привык. Соперник играл здорово и ничего просто так не отдавал, но я смог выиграть», — сказал Карацев после встречи с Маджером.

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Выход в полуфинал для Карацева – это большой успех. В этом году он уже третий раз пробивается в четвёрку лучших. На Australian Open россиянин уступил на этой стадии будущему победителю соревнований Новаку Джоковичу, на ATP-500 в Дубае стал чемпионом. И вот сейчас в Сербии Аслан снова в полуфинале. Причём его соперником опять, как и в Австралии, оказался Новак, который находится у себя дома. «К встрече с Джоковичем я подготовлюсь с физической и психологической точки зрения, и посмотрим, что из этого выйдет. Мы уже встречались один раз. Теперь я постараюсь сыграть лучше», — признался Карацев перед полуфиналом.

Как хорошо вы знаете наших теннисистов — Медведева, Рублёва, Карацева и Хачанова? Кто из россиян раньше других пробился в топ-10, а кто встал в один ряд с Федерером, Джоковичем и Надалем. Проверьте ваши знания.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев рад успешному продвижению Карацева по сетке Белграда и считает, что для нашего теннисиста сейчас главное – как можно лучше подготовиться к «Ролан Гаррос»: «Я доволен, что Карацев по пути к полуфиналу обыграл всех игроков среднего уровня, находящихся в рейтинге с 50-х по 90-е места. Это важно, так как ещё недавно у него и таких побед не было. С Джоковичем будет тяжело, конечно, но надо понимать, что этот турнир нужен, чтобы войти в грунтовый сезон. В целом результат не имеет значения, здесь больше важно участие с точки зрения психологии и подготовки к Открытому чемпионату Франции».

Непросто пришлось теннисистам в первом сете – нужно было приспосабливаться к ветру, к кривому отскоку, к солнечным бликам, к сопернику и бороться с волнением. Ведь Новак играл на глазах у своей родной публики, перед родственниками, женой и маленьким сыном. А Карацеву надо было забыть, что против него играет первая ракетка мира. Поначалу у Джоковича дела пошли получше. Он чётко взял две свои подачи и сделал брейк – 3:0. Однако потом подача стала подводить серба. Аслану удалось отыграться – 3:3, а затем сделать брейк – 5:4. Но подать на сет он не смог – 5:5. Впрочем у Джоковича снова посыпались ошибки, и Карацев опять повёл с брейком – 6:5. Новак поддавил, трижды добирался до брейк-пойнтов, но Аслан упорно их отыгрывал и в итоге взял первый сет за 1 час 10 минут – 7:5. Так россиянин впервые взял сет у Джоковича, да ещё и на глазах у сербской публики.

Во второй партии Новак снова повёл с брейком – 2:0, но в этот раз сразу же позволил отыграться Карацеву – 2:1. А в следующем гейме на подаче россиянина завязалась ещё более упорная борьба. У серба было 4 брейк-пойнта, но Аслан их все отыграл. И вообще к этому моменту реализация брейк-пойнтов у Джоковича явно была не на высоте – 21% (3/14). В это же время россиянин использовал 56% своих возможностей (5/9), в том числе и в следующем гейме, что позволило Карацеву уже самому выйти вперёд – 3:2, а потом 4:2. Но следующий гейм Новак взял под ноль, а затем смог всё-таки додавить Карацева на его подаче – 4:4. Как оказалось, этот гейм был ключевым в партии. Серб поймал кураж, почувствовал себя увереннее, начал даже заигрывать с публикой. В итоге Джокович выиграл 4 гейма подряд и довёл сет до победы – 6:4.

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В третьем сете борьба продолжалась практически в каждом гейме. Количество брейк-пойнтов и у одного, и у другого по-прежнему зашкаливало. Но в отличие от первых двух партий игроки долгое время удерживали свои подачи, радуя зрителей красивыми розыгрышами и потрясающими ударами. Так продолжалось до 7-го гейма. Джокович сделал несколько ошибок и Карацев с первого же брейк-пойнта добился успеха – 4:3. Следом россиянин под ноль взял свою подачу, а затем не смог реализовать матчбол на приёме и всё же добился успеха, подав на матч – 7:5, 4:6, 6:4 за 3 часа 26 минут упорной борьбы. Отметим, что в общей сложности Новак реализовал только 5 из 28 брейк-пойнтов, а Карацев – 6 из 16.

Вот так Аслан Карацев сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича в марафонском сражении, да ещё и в его родных стенах. Потрясающий успех для теннисиста, который год назад был 253-й ракеткой мира! Аслан пробился в свой второй финал в этом сезоне и вообще в карьере. В Дубае он завоевал титул, а как будет сейчас – узнаем в воскресенье. В любом случае, благодаря успеху в Белграде, Карацев сместит в Чемпионской гонке ATP сезона-2021 победителя Майами Хуберта Хуркача и вернётся в топ-5. Теперь в пятёрке лидеров этого года опять будет три россиянина – Рублёв, Медведев и Карацев. Напомним, что в конце сезона восьмёрка лучших по результатам этой гонки выступит на Итоговом чемпионате ATP в Турине.

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Выход в финал Карацева в Белграде – это уже 7-е попадание в решающий матч российских теннисистов-мужчин в этом сезоне. Сборная России выиграла титул на ATP Cup в Мельбурне, затем Даниил Медведев дошёл до финала Australian Open и выиграл титул в Марселе. Андрей Рублёв завоевал главный трофей в Роттердаме и стал финалистом Монте-Карло. Аслан Карацев победил в Дубае и вот сейчас вышел в финал в Белграде.