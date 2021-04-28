Зверев гонится за хет-триком в Мюнхене. Александр силён не только в «Баварских играх»

Один белорусский теннисист сломал ракетку в прыжке, а другой – поборется со Зверевым за полуфинал. Шикарные видео с турнира в Мюнхене.

В Мюнхене проходит 105-й розыгрыш турнира ATP. В соревновании с огромной историей побеждали такие легенды как Роджер Федерер, Иван Лендл, Мануэль Сантана, Гильермо Вилас и многие другие. На этой неделе по-настоящему большая звезда одна – Александр Зверев, который гонится за хет-триком – пытается выиграть данный чемпионат в третий раз. Россиянин Аслан Карацев после сложнейшей недели в Белграде, где он победил самого Новака Джоковича, но уступил в финале Маттео Берреттини, решил сняться с Мюнхена. Решение абсолютно логичное, ведь впереди крупные турниры в Мадриде и Риме, а не за горами уже и «Ролан Гаррос». Не приехал и действующий чемпион, чилиец Кристиан Гарин, который выбрал параллельный турнир в Эшториле.

Мюнхен ждёт Карацева. Встреча со Зверевым для Аслана возможна только в финале Аслан Карацев, победивший в Белграде Джоковича, станет одной из главных звёзд турнира в столице Баварии.

Другой представитель Южной Америки, аргентинец Гидо Пелья, решил выступить именно в Мюнхене. В первом матче он встречался с белорусом Егором Герасимовым. Егор вышел из себя уже в самом начале матча и после третьего гейма начал буквально прыгать на своей ракетке и сломал её в прыжке. Иногда вымещение гнева помогает, но не в данном случае. Герасимов не взял ни гейма и снялся при счёте 0:6, 0:2.

Во втором круге пришлось сняться уже самому Пелье. Он взял первую партию у Джона Миллмана, но при счёте 6:4, 0:2 аргентинец не смог продолжить встречу. Мы же выделим прекрасный розыгрыш в этом матче в конце первого сета: Гидо и Джон нанесли в сумме 35 ударов, а заключительным стал очень красивый удар Пельи слева по линии.

Миллман в четвертьфинале сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в своём первом матче убедительно прошёл Пабло Куэваса – 6:3, 6:2. Рууд принял участие в конкурсе «Баварские игры», где ему пришлось читать по-немецки, забивать гвозди, играть в своеобразный кёрлинг кружкой пива, а также пытаться попасть теннисным мячом в кружку с отскока от стола. В этом забавном состязании участвовали и другие игроки, в том числе и Зверев.

Права на видео принадлежат BMW Open (ATP Media). Посмотреть видео можно в «твиттере» BMW Open.

Если Герасимов проиграл сразу, то другой белорус Илья Ивашко выступил куда лучше. Напомним, что неделю назад он достойно поборолся с самим Рафаэлем Надалем и взял у него сет в Барселоне. В Германии Ивашко пришлось начинать с квалификации, которую он успешно прошёл. В первом раунде основы он уверенно обыграл финна Эмиля Руусувуори (6:1, 6:2), а во втором – американца Маккензи Макдональда 6:7 (7:9), 6:1, 6:2. Кстати, в финале квалификации Илья оказался сильнее Ричардаса Беранкиса, однако литовец всё равно попал в основную сетку как квалифаер. Он победил Максимилиана Мартерера (7:6 (12:10), 6:3), а во втором раунде ничего не смог противопоставить Александру Звереву – 2:6, 4:6. В начале матча быстрый Беранкис сумел добежать до укороченного Зверева и красиво обвести его слева по линии.

Главный фаворит, Александр Зверев, уверенно начал турнир и поход за третьим титулом. Для первого шага ему потребовалось менее полутора часов. Так что Александр силён не только в «Баварских играх». Кстати, в Открытой эре только немцу Филиппу Кольшрайберу удавалось побеждать в Мюнхене трижды. Так что Звереву есть на кого ровняться. Ну а за выход в полуфинал со Зверевым поборется уже упомянутый белорус Ивашко.

Неожиданно рано зачехлил ракетку американец Себастьян Корда, который ранее говорил, что в этом году планирует победить на турнире «Большого шлема». Он уступал квалифаеру Даниэлю-Элаи Галану 1:6, 1:5, но сумел довести дело до тай-брейка. Там у Корды даже был сетбол, однако он его не реализовал, а закончил матч грубой ошибкой при выполнении смэша.

В четверг определятся ещё четыре четвертьфиналиста, а матчи за выход в полуфинал будут проведены в пятницу.