«Проверяли реакцию сердца и лёгких на нагрузку». Медведев возвращается после коронавируса

Россиянин Даниил Медведев не смог принять участие в первом в сезоне грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло из-за положительного теста на коронавирус. Третья ракетка мира уже возвращается к тренировкам, а тренер спортсмена Жиль Сервара рассказал изданию Tennis Majors, как проходит восстановление Даниила и где он собирается выступать.

— Жиль, когда Даниил Медведев возобновил тренировки в Академии Муратоглу после того, как 13 апреля в Монте-Карло объявили о его положительном тесте на коронавирус?

— Он уже неделю может работать. Первые несколько дней мы тщательно проверяли реакцию сердца и лёгких на нагрузку. Мы очень внимательно относились к его любым ощущениям – будь то головные боли или усталость – чтобы скорректировать наши подходы к тренировкам. Вы не можете относиться к этой неделе «отдыха» несерьёзно, как будто ничего не было, особенно если человек заразился малоизученным вирусом.



— Вы всё ещё на стадии мониторинга его здоровья?

— Нет, у нас были и другие задачи, которые нужно решить, чтобы улучшить его игру на грунтовом корте, поработать над его уверенностью и ментальностью на этом покрытии.



— Как вы думаете, насколько сильно отстал Медведев?

— Это важный момент. Посмотрите на Стефаноса Циципаса, который сыграл 10 матчей и получил невероятную уверенность, выиграв девять из них (титул в Монте-Карло и финал в Барселоне. – Прим. «Чемпионата»). Он такой не единственный. Степень отставания Даниила пока неизвестна. Я не должен сравнивать нас с другими игроками, нам просто нужно ежедневно сосредотачиваться на собственных целях, чтобы дойти до конца. Я не хочу бежать впереди своего игрока.

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— До «Ролан Гаррос» осталось примерно четыре недели. Как вы думаете, хватит ли Даниилу этого времени, чтобы выйти на тот уровень, к которому вы стремились перед Монте-Карло?

— Я не могу ответить на этот вопрос. Это будет зависеть от первого матча, второго матча… В эти недели важно, чтобы была связь между содержанием матчей и той работой, которая позволяет нам двигаться к целям. Мы находимся в этом поиске.



— Между Римом и «Ролан Гаррос» в этом году будет двухнедельный перерыв. Как вы собираетесь использовать это дополнительное время?

— Сначала мы сыграем в Мадриде и Риме. Эти «Мастерсы» помогут нам понять, что делать дальше, непосредственно перед «Ролан Гаррос» — нужно ли нам только тренироваться или принять участие в ещё одном турнире. Даниилу есть куда расти на грунте. Он никогда не выигрывал матчей на «Ролан Гаррос». Раньше мы шутили на эту тему. Это полезно для снижения давления на Даниила. Но я больше не хочу про это шутить.

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— В Майами Даниил не смог подтвердить статус первого номера посева. В Мадриде в отсутствие Джоковича Медведев снова окажется в центре повышенного внимания. Насколько ему психологически трудно оправдывать эти ожидания, связанные с его статусом 2-й или 3-й ракетки мира?

— Только он может ответить на этот вопрос. Но я не вижу, чтобы на него это давило. Возможно, у него есть мысли об этом, но это никак не проявляется внешне. Теперь он знает, что может выигрывать турниры, в которых участвует. Эта убеждённость требует особого мастерства, и есть много спортсменов, которые вошли в эту группу. Даниил среди них. Но этой уверенности у него ещё нет на грунте. Ему ещё предстоит пройти длинный путь на этом покрытии – тот, который он прошёл на харде и в залах. Эта уверенность в своей силе совсем свежая. Она родилась зимой, когда он выиграл «Мастерс» в Париже, Итоговый чемпионат ATP и ATP Cup в феврале в Мельбурне. Эту уверенность нужно постоянно укреплять и усиливать. Это неустойчивый баланс и это то, что держит лучших теннисистов в тонусе.