Наши против «Большой тройки». Даниил Медведев и Андрей Рублёв тоже начали громить кумиров

10 российских теннисистов имеют в своём активе победы над Федерером, Надалем или Джоковичем. А кому же удалось обыграть всех троих?

После блестящей победы над Новаком Джоковичем в Белграде 27-летний Аслан Карацев стал 10-м российским теннисистом, которому удалось одержать верх над представителем «Большой тройки». Даниил Медведев и Андрей Рублёв тоже давно громят кумиров детства. Наши против Федерера, Надаля или Джоковича – расскажем обо всех победах.

Два последних десятилетия в мировом мужском теннисе проходят под знаком доминирования Федерера, Надаля и Джоковича. Неслучайно их называют «Большой тройкой». Практически только они выигрывают турниры «Большого шлема», становятся по очереди первыми ракетками мира. Победить хотя бы одного из них – огромное достижение в карьере любого игрока. Российские теннисисты множество раз встречались с представителями Big-3. Кому-то удалось обыграть только одного звёздного соперника, кому-то сразу двоих, и только пока что один россиянин имеет в своём активе успешные матчи и с Джоковичем, и с Надалем, и с Федерером.

10 российских игроков, которые побеждали Федерера, Надаля или Джоковича

Федерер Надаль Джокович Кафельников 4-2 – – Сафин 2-10 0-2 2-0 Давыденко 2-19 6-5 2-6 Южный 0-17 4-13 3-7 Андреев 0-4 1-4 0-4 Донской 1-0 – – Медведев 0-3 1-3 3-5 Рублёв 1-0 1-2 – Хачанов 0-1 0-7 1-4 Карацев – – 1-1

Лучше всех среди наших игроков с «Большой тройкой» сражался Николай Давыденко. Он сумел победить не только каждого из представителей Big-3, но и нанести им больше всех поражений. 10 раз выигрывал Давыденко у этой троицы – по 2 победы он одержал над Федерером и Джоковичем, а с Надалем справился аж 6 раз. Причём россиянин – второй после Джоковича теннисист, который провёл с испанцем более 10 матчей и имеет с ним положительный баланс встреч – 6-5. У Новака этот показатель пока – 29-27. Одним из самых ярких турниров в карьере Давыденко был Итоговый чемпионат ATP в Лондоне-2009. На групповом этапе он обыграл Надаля, в полуфинале – Федерера, а затем выиграл титул.

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Семь побед над представителями Big-3 в активе Михаила Южного. Три раза он побеждал Новака Джоковича и четыре – Рафаэля Надаля, но так ни разу и не смог одолеть Федерера. Одно из самых своих обидных поражений Надаль получил от Южного в финале Ченная-2008. Россиянин за 57 минут разгромил знаменитого испанца, позволив ему взять только один гейм – 6:0, 6:1.

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У Марата Сафина положительный баланс встреч с Новаком Джоковичем – 2-0. Впервые россиянин победил юного серба на Australian Open – 2005, отдав ему за три сета всего 3 гейма. А вот вторая победа пришлась уже на расцвет карьеры Джоковича. На Уимблдоне-2008 Марат также справился с соперником в трёх партиях. Дважды Сафин обыграл и Федерера, причём их полуфинал на уже упомянутом Australian Open – 2005 был назван одним из лучших теннисных матчей десятилетия.

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Евгений Кафельников по возрасту успел застать на корте только Роджера Федерера. Опытный россиянин смог нанести швейцарцу 4 поражения – больше, чем кто-либо из других наших теннисистов. Игорь Андреев оказался первым россиянином, который смог нанести поражение Рафаэлю Надалю на его любимом покрытии. Это было в четвертьфинале грунтового турнира в Валенсии – 2005. Самую яркую победу в карьере Евгений Донской одержал над Роджером Федерером в Дубае – 2017.

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Фантастической выдалась концовка 2018 года для россиянина Карена Хачанова. Тогда он выиграл титулы на Кубке Кремля и «Мастерсе» в Париже, где победил в финале самого Новака Джоковича в двух сетах – 7:5, 6:4. Теперь победу над Джоковичем в своём активе имеет и Аслан Карацев. Он нанёс сербу довольно обидное поражение в полуфинале турнира в Белграде, который организовала семья Новака. Россиянин проявил стойкость и мужество, чтобы одолеть первую ракетку мира на глазах у его родной публики в трёх сетах за 3,5 часа.

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Победы над двумя представителями «Большой тройки» уже имеет на своём счету Андрей Рублёв. В 3-м круге «Мастерса» в Цинциннати-2019 россиянин уверенно обыграл в двух сетах Роджера Федерера – 6:3, 6:4, который незадолго до этого играл в финале Уимблдона. В конце того сезона швейцарец, отвечая на вопросы журналистов, предсказал взлёт Рублёва в 2020 году. И не ошибся. Любопытно, что и Надаля россиянин обыграл тоже на «Мастерсе» — в Монте-Карло-2021. Причём, как и Андреев в 2005-м, Рублёв победил Короля грунта на его любимом покрытии. Важно сказать, что Надаль был для Андрея кумиром детства. Юный россиянин и причёску носил, и футболки без рукавов «а-ля Надаль», и стиль испанца старался копировать, и при любой возможности фотографировался с ним, а потом выкладывал снимки в свой «Инстаграм».

Даниилу Медведеву, как и Рублёву, не хватает до полной коллекции только одной победы над представителем Big-3. Если Андрею нужно победить ещё Джоковича, то Медведеву надо подобрать ключи к игре Федерера. Со швейцарцем он встречался трижды и все 3 раза уступил. Надаля россиянин смог обыграть пока лишь однажды – в полуфинале Итогового чемпионата ATP в Лондоне-2020. А вот Джоковича наш теннисист одолел уже трижды. Медведев был сильнее в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло-2019, в 1/2 финала «Мастерса» в Цинциннати и на групповой стадии всё того же Итогового чемпионата ATP в Лондоне-2020.

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На сегодняшний день из россиян только Николай Давыденко победил всех троих представителей Big-3. Но Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов тоже начали громить кумиров и уже в скором времени могут поправить эту статистику.