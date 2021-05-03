Наши против «Большой тройки». Даниил Медведев и Андрей Рублёв тоже начали громить кумиров

После блестящей победы над Новаком Джоковичем в Белграде 27-летний Аслан Карацев стал 10-м российским теннисистом, которому удалось одержать верх над представителем «Большой тройки». Даниил Медведев и Андрей Рублёв тоже давно громят кумиров детства. Наши против Федерера, Надаля или Джоковича – расскажем обо всех победах.
Два последних десятилетия в мировом мужском теннисе проходят под знаком доминирования Федерера, Надаля и Джоковича. Неслучайно их называют «Большой тройкой». Практически только они выигрывают турниры «Большого шлема», становятся по очереди первыми ракетками мира. Победить хотя бы одного из них – огромное достижение в карьере любого игрока. Российские теннисисты множество раз встречались с представителями Big-3. Кому-то удалось обыграть только одного звёздного соперника, кому-то сразу двоих, и только пока что один россиянин имеет в своём активе успешные матчи и с Джоковичем, и с Надалем, и с Федерером.
10 российских игроков, которые побеждали Федерера, Надаля или Джоковича
|Федерер
|Надаль
|Джокович
|Кафельников
|4-2
|–
|–
|Сафин
|2-10
|0-2
|2-0
|Давыденко
|2-19
|6-5
|2-6
|Южный
|0-17
|4-13
|3-7
|Андреев
|0-4
|1-4
|0-4
|Донской
|1-0
|–
|–
|Медведев
|0-3
|1-3
|3-5
|Рублёв
|1-0
|1-2
|–
|Хачанов
|0-1
|0-7
|1-4
|Карацев
|–
|–
|1-1
Лучше всех среди наших игроков с «Большой тройкой» сражался Николай Давыденко. Он сумел победить не только каждого из представителей Big-3, но и нанести им больше всех поражений. 10 раз выигрывал Давыденко у этой троицы – по 2 победы он одержал над Федерером и Джоковичем, а с Надалем справился аж 6 раз. Причём россиянин – второй после Джоковича теннисист, который провёл с испанцем более 10 матчей и имеет с ним положительный баланс встреч – 6-5. У Новака этот показатель пока – 29-27. Одним из самых ярких турниров в карьере Давыденко был Итоговый чемпионат ATP в Лондоне-2009. На групповом этапе он обыграл Надаля, в полуфинале – Федерера, а затем выиграл титул.
Семь побед над представителями Big-3 в активе Михаила Южного. Три раза он побеждал Новака Джоковича и четыре – Рафаэля Надаля, но так ни разу и не смог одолеть Федерера. Одно из самых своих обидных поражений Надаль получил от Южного в финале Ченная-2008. Россиянин за 57 минут разгромил знаменитого испанца, позволив ему взять только один гейм – 6:0, 6:1.
У Марата Сафина положительный баланс встреч с Новаком Джоковичем – 2-0. Впервые россиянин победил юного серба на Australian Open – 2005, отдав ему за три сета всего 3 гейма. А вот вторая победа пришлась уже на расцвет карьеры Джоковича. На Уимблдоне-2008 Марат также справился с соперником в трёх партиях. Дважды Сафин обыграл и Федерера, причём их полуфинал на уже упомянутом Australian Open – 2005 был назван одним из лучших теннисных матчей десятилетия.
Евгений Кафельников по возрасту успел застать на корте только Роджера Федерера. Опытный россиянин смог нанести швейцарцу 4 поражения – больше, чем кто-либо из других наших теннисистов. Игорь Андреев оказался первым россиянином, который смог нанести поражение Рафаэлю Надалю на его любимом покрытии. Это было в четвертьфинале грунтового турнира в Валенсии – 2005. Самую яркую победу в карьере Евгений Донской одержал над Роджером Федерером в Дубае – 2017.
Фантастической выдалась концовка 2018 года для россиянина Карена Хачанова. Тогда он выиграл титулы на Кубке Кремля и «Мастерсе» в Париже, где победил в финале самого Новака Джоковича в двух сетах – 7:5, 6:4. Теперь победу над Джоковичем в своём активе имеет и Аслан Карацев. Он нанёс сербу довольно обидное поражение в полуфинале турнира в Белграде, который организовала семья Новака. Россиянин проявил стойкость и мужество, чтобы одолеть первую ракетку мира на глазах у его родной публики в трёх сетах за 3,5 часа.
Победы над двумя представителями «Большой тройки» уже имеет на своём счету Андрей Рублёв. В 3-м круге «Мастерса» в Цинциннати-2019 россиянин уверенно обыграл в двух сетах Роджера Федерера – 6:3, 6:4, который незадолго до этого играл в финале Уимблдона. В конце того сезона швейцарец, отвечая на вопросы журналистов, предсказал взлёт Рублёва в 2020 году. И не ошибся. Любопытно, что и Надаля россиянин обыграл тоже на «Мастерсе» — в Монте-Карло-2021. Причём, как и Андреев в 2005-м, Рублёв победил Короля грунта на его любимом покрытии. Важно сказать, что Надаль был для Андрея кумиром детства. Юный россиянин и причёску носил, и футболки без рукавов «а-ля Надаль», и стиль испанца старался копировать, и при любой возможности фотографировался с ним, а потом выкладывал снимки в свой «Инстаграм».
Даниилу Медведеву, как и Рублёву, не хватает до полной коллекции только одной победы над представителем Big-3. Если Андрею нужно победить ещё Джоковича, то Медведеву надо подобрать ключи к игре Федерера. Со швейцарцем он встречался трижды и все 3 раза уступил. Надаля россиянин смог обыграть пока лишь однажды – в полуфинале Итогового чемпионата ATP в Лондоне-2020. А вот Джоковича наш теннисист одолел уже трижды. Медведев был сильнее в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло-2019, в 1/2 финала «Мастерса» в Цинциннати и на групповой стадии всё того же Итогового чемпионата ATP в Лондоне-2020.
На сегодняшний день из россиян только Николай Давыденко победил всех троих представителей Big-3. Но Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов тоже начали громить кумиров и уже в скором времени могут поправить эту статистику.
- 3 мая 2021
-
23:26
-
22:48
-
22:23
-
21:49
-
21:24
-
20:48
-
19:50
-
19:27
-
18:44
-
18:03
-
17:34
-
17:05
-
16:25
-
15:01
-
14:25
-
13:46
-
12:34
-
11:50
-
11:32
-
11:01
-
10:46
-
10:27
-
09:38
-
09:19
-
08:25
-
08:18
-
00:52
-
00:31
- 2 мая 2021
-
23:34
-
22:36
-
21:58
-
21:02
-
20:33
-
20:08
-
19:42