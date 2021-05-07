Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Статьи /

Рафаэль Надаль сенсационно проиграл в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде и отдал звание 2-й ракетки мира Даниилу Медведеву

Провал Надаля в 1/4 финала Мадрида!
Даниил Сальников
Провал Надаля в 1/4 финала Мадрида! Медведев снова станет 2-й ракеткой мира. Надолго ли?
Зверев сенсационно выбил Короля грунта из сетки престижного «Мастерса». Но выиграл от этого не только Александр.
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Даниил Медведев зачехлил ракетку в третьем круге «Мастерса» в Мадриде, но с понедельника вернётся на 2-ю строчку рейтинга ATP. И всё благодаря победе Александра Зверева в четвертьфинале над Королём грунта Рафаэлем Надалем.

Тройное поражение! Наши ребята не дошли в Мадриде даже до 1/4 финала. Как же так?
Россияне Медведев, Рублёв и Карацев дружно сошли с дистанции в 3-м круге престижного «Мастерса». А ведь все были фаворитами в своих матчах.

Многие наблюдатели отмечают, что «Мастерс» в Мадриде – нетипичный грунтовый турнир. Всё благодаря высокогорью, на котором расположена столица Испании. Корты здесь не такие медленные, как, например, в Монте-Карло или Барселоне. Поэтому именно в Мадриде некоторое преимущество должны иметь игроки, хорошо выступающие на харде. Об этом говорил, в частности, Даниил Медведев. У него вообще сложные взаимоотношения с грунтом, и наш теннисист считал, что Мадрид из грунтовых соревнований ему подходит лучше всех. Может быть, так оно и есть, но в 2021 году в турнирное продвижение россиянина вмешался коронавирус. После положительного теста и недельной самоизоляции Даниил позже других стартовал на грунте, не успел набрать игровую форму и в 3-м круге проиграл неуступчивому чилийцу Кристьяну Гарину.

«Проверяли реакцию сердца и лёгких на нагрузку». Медведев возвращается после коронавируса
Тренер российского теннисиста рассказал, как проходит восстановление Даниила и где он собирается выступать.

Любопытно, что если бы Медведев сумел дойти в Мадриде хотя бы до полуфинала, а затем выиграть «Мастерс» в Риме, то он мог бы побороться с Новаком Джоковичем за первое место рейтинга ATP. Но после поражения в 1/8 финала эти планы были отложены до «Ролан Гаррос». И главный вопрос теперь – кто будет занимать 2-ю строчку рейтинга в ближайшие недели: Надаль или Медведев. После титула в Барселоне Рафаэль опередил нашего теннисиста и вернул себе звание 2-й ракетки мира. Чтобы удержаться на этой позиции, испанцу нужно было в Мадриде выступить не хуже, чем в 2019 году, то есть дойти как минимум до полуфинала. В четвертьфинале соперником Надаля стал Александр Зверев, который обыграл испанца в последних двух встречах. Правда, проходили они на харде в зале – Итоговый чемпионат ATP-2019 и «Мастерс» в Париже-2020.

«Я правша, но играю другой рукой». Миф, который преследует Рафаэля Надаля всю карьеру
Король грунта и его дядя безуспешно пытаются опровергнуть байку о том, как из испанца специально делали левшу.

Начало встречи не предвещало Надалю никаких проблем. На старте соперники уверенно брали свои подачи, а затем Рафаэль повёл с брейком – 4:2. Однако потом испанец буквально провалился – отдал сопернику 4 гейма подряд, а с ними и весь первый сет – 4:6. Во второй партии ситуация поначалу выровнялась. Однако проблемы у Надаля возобновились уже в 3-м гейме. Он спасся с брейк-пойнта, но следующую свою подачу не удержал – 2:3. Свою подачу Зверев брал чётко, а в гейме Рафаэля опять была борьба. В итоге Александру хватило преимущества в один брейк во второй партии, чтобы довести матч до победы – 6:4, 6:4. Так немец с русскими корнями выбил из сетки Короля грунта.

Мадрид (м). 1/4 финала
07 мая 2021, пятница. 16:30 МСК
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Вот так Король грунта сенсационно сошёл с дистанции на «Мастерсе» в Мадриде, не дойдя до полуфинала. Теперь Даниил Медведев в ближайший понедельник снова станет 2-й ракеткой мира. Надолго ли? На следующей неделе стартует такой же престижный «Мастерс» в Риме, где Джокович и Надаль не смогут прибавить себе очки, поскольку каждый из них защищает титулы – Рафаэль за 2019 год, а Новак за 2020-й. При этом самому Даниилу любая победа пойдёт только в плюс, поскольку он в Риме никогда не выигрывал ни одного матча. Затем будет две недели мелких турниров ATP-250, на которые ни Надаль, ни Медведев пока не заявились. Так что вполне возможно, что россиянин будет посеян на «Ролан Гаррос» под вторым номером.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021