Провал Надаля в 1/4 финала Мадрида! Медведев снова станет 2-й ракеткой мира. Надолго ли?

Даниил Медведев зачехлил ракетку в третьем круге «Мастерса» в Мадриде, но с понедельника вернётся на 2-ю строчку рейтинга ATP. И всё благодаря победе Александра Зверева в четвертьфинале над Королём грунта Рафаэлем Надалем.
Многие наблюдатели отмечают, что «Мастерс» в Мадриде – нетипичный грунтовый турнир. Всё благодаря высокогорью, на котором расположена столица Испании. Корты здесь не такие медленные, как, например, в Монте-Карло или Барселоне. Поэтому именно в Мадриде некоторое преимущество должны иметь игроки, хорошо выступающие на харде. Об этом говорил, в частности, Даниил Медведев. У него вообще сложные взаимоотношения с грунтом, и наш теннисист считал, что Мадрид из грунтовых соревнований ему подходит лучше всех. Может быть, так оно и есть, но в 2021 году в турнирное продвижение россиянина вмешался коронавирус. После положительного теста и недельной самоизоляции Даниил позже других стартовал на грунте, не успел набрать игровую форму и в 3-м круге проиграл неуступчивому чилийцу Кристьяну Гарину.
Любопытно, что если бы Медведев сумел дойти в Мадриде хотя бы до полуфинала, а затем выиграть «Мастерс» в Риме, то он мог бы побороться с Новаком Джоковичем за первое место рейтинга ATP. Но после поражения в 1/8 финала эти планы были отложены до «Ролан Гаррос». И главный вопрос теперь – кто будет занимать 2-ю строчку рейтинга в ближайшие недели: Надаль или Медведев. После титула в Барселоне Рафаэль опередил нашего теннисиста и вернул себе звание 2-й ракетки мира. Чтобы удержаться на этой позиции, испанцу нужно было в Мадриде выступить не хуже, чем в 2019 году, то есть дойти как минимум до полуфинала. В четвертьфинале соперником Надаля стал Александр Зверев, который обыграл испанца в последних двух встречах. Правда, проходили они на харде в зале – Итоговый чемпионат ATP-2019 и «Мастерс» в Париже-2020.
Начало встречи не предвещало Надалю никаких проблем. На старте соперники уверенно брали свои подачи, а затем Рафаэль повёл с брейком – 4:2. Однако потом испанец буквально провалился – отдал сопернику 4 гейма подряд, а с ними и весь первый сет – 4:6. Во второй партии ситуация поначалу выровнялась. Однако проблемы у Надаля возобновились уже в 3-м гейме. Он спасся с брейк-пойнта, но следующую свою подачу не удержал – 2:3. Свою подачу Зверев брал чётко, а в гейме Рафаэля опять была борьба. В итоге Александру хватило преимущества в один брейк во второй партии, чтобы довести матч до победы – 6:4, 6:4. Так немец с русскими корнями выбил из сетки Короля грунта.
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Вот так Король грунта сенсационно сошёл с дистанции на «Мастерсе» в Мадриде, не дойдя до полуфинала. Теперь Даниил Медведев в ближайший понедельник снова станет 2-й ракеткой мира. Надолго ли? На следующей неделе стартует такой же престижный «Мастерс» в Риме, где Джокович и Надаль не смогут прибавить себе очки, поскольку каждый из них защищает титулы – Рафаэль за 2019 год, а Новак за 2020-й. При этом самому Даниилу любая победа пойдёт только в плюс, поскольку он в Риме никогда не выигрывал ни одного матча. Затем будет две недели мелких турниров ATP-250, на которые ни Надаль, ни Медведев пока не заявились. Так что вполне возможно, что россиянин будет посеян на «Ролан Гаррос» под вторым номером.
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