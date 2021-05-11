«Пыталась его прогнать, напугав крысой». Как Серена Уильямс нашла в Риме своё счастье

В Риме проходит крупный теннисный турнир, в котором участвуют сильнейшие теннисисты мира. Приехала в столицу Италии и 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, которая не выступала с февраля – с того самого момента, как проиграла в полуфинале Australian Open японке Наоми Осаке. Муж Серены – американский бизнесмен Алексис Оганян, прилетев в Вечный город, тут же выложил фото из окна отеля, снабдив его таким комментарием: «Здесь 6 лет назад я познакомился со своей женой».

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Сама Серена Уильямс тоже любит вспоминать день, когда познакомилась со своим мужем. Год назад, во время карантина, она расчувствовалась и написала в «Инстаграме»: «Наше путешествие с Алексисом началось 5 или 6 лет назад в Риме. Я сидела за столом в ресторане, он подсел ко мне. Я пыталась его прогнать, напугав крысой, но он не ушёл. Мне показалось, что это судьба. Потом спросила его – любит ли он трюфели. Он ответил: «Да». В конце концов, и я сказала ему: «Да». И вот мы здесь, пять или шесть лет спустя». Видимо, у Серены не очень хорошо обстоят дела с математикой или с памятью, она немножко путается в «показаниях». Её знакомство с Алексисом точно произошло в мае 2015 года. Год назад они отмечали пятилетний юбилей со дня знакомства, а сейчас прошло уже 6 лет. В интервью журналу Vanity Fair пара рассказала о своей истории любви более детально. Так как Серена Уильямс нашла в Риме своё счастье?

Забыла, словно страшный сон. Как Серена Уильямс бросила вызов мужчине и проиграла Её старшая сестра Винус тоже была разгромлена на корте Australian Open игроком, который не входил в топ-200 рейтинга ATP.

Местом встречи Серены и Алексиса стал ресторан шикарного отеля в Риме. 12 мая 2015 года Уильямс готовилась сыграть свой первый матч на турнире с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой. Обычно Серена не просыпается рано и поэтому не успевает к завтраку. Но это утро было исключением. Теннисистка с помощницей и агентом всё же зашла в ресторан за 5 минут до его закрытия. Они направились к бассейну, заказали завтрак. И тут они обнаружили за соседним столиком незнакомого мужчину слегка потрёпанного вида. Это был Алексис. Накануне он пережил непростую ночь, поэтому с утра зашёл позавтракать с похмелья. Надев наушники и открыв ноутбук, он просто хотел выпить кофе и заставить себя сосредоточиться. «Этот парень заходит и просто плюхается за столик рядом с нами, хотя там было много свободных мест. Он что, не мог выбрать другой столик?» — подумала тогда Серена. Один из сопровождающих теннисистки крикнул незнакомцу: «Эй, парень! Около твоего столика бегает крыса». Уильямс и её друзья засмеялись, а парень с невозмутимым видом ответил: «Я из Бруклина. Я всё время вижу крыс». После этого Серена позвала молодого человека присоединиться к ним. Так теннисистка и основатель известной соцсети Reddit Алексис Оганян и познакомились.

Алексис понял, что перед ним великая спортсменка. Но в целом теннисом он не интересовался, а был страстным фанатом футбола и баскетбола. Серену же, естественно, мало что интересовало в компьютерном и интернет-бизнесе. Тем не менее Уильямс пригласила смелого парня, не боящегося крыс, на свой вечерний матч. Американская теннисистка играла плохо из-за травмы, но тем не менее смогла выиграть. Она знала, что Алексис был на трибуне. Он даже разместил фото в «Инстаграме» с того матча. И после того, как Серена всё-таки снялась с турнира в Риме, она написала ему, что хочет показать хорошую, настоящую игру и позвала в Париж.

Алексис решил принять приглашение. Он рассуждал так: «Даже если она меня отошьёт, я всё равно прекрасно проведу время, ведь у меня там много друзей. Но главное, что я потом буду всю жизнь рассказывать, как меня обманула знаменитая Серена Уильямс». Но Серена его не «отшила». Они встретились перед началом соревнований – тех самых, где американская теннисистка третий раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос». Сначала они отправились к Эйфелевой башне, а потом просто бродили по городу в течение шести часов.

Прошло полтора года с момента знакомства, и в декабре 2016 года Оганян понял, что готов сделать предложение. По его плану Серену нужно было заманить в Рим – туда, где они познакомились. Сначала Уильямс должна была сыграть выставочный матч в Индии, а затем сделать остановку в столице Италии. Но в последний момент выставочный матч отменили, и ехать специально в Рим у Уильямс не было причины. Что делать? Ведь Серена уже начала в Америке подготовку к первому в сезоне турниру «Большого шлема» в Австралии. Она ни за что не согласится просто так поменять свои планы. В итоге помощница Серены тайно собрала её чемодан, её практически насильно запихнули в самолёт, просто сказав, что ей нужно срочно лететь, не объяснив причины. Сначала теннисистка была в ярости. Она не понимала, что происходит. Но как только самолёт взлетел, до неё дошло: «Это должно скоро случиться. Серена, тебе 35 лет. Ты уже готова. Это то, что ты хочешь». Он привёл её вниз, к тому самому столику у бассейна, конечно же, встал на колено, конечно же, протянул шикарное кольцо… А на столе лежала маленькая пластиковая крыса.

Спустя месяц, уже находясь в Австралии, Серена обнаружила, что беременна. Она позвонила Алексису и сказала, что ему необходимо как можно быстрее прилететь в Мельбурн. Оганян подумал, что у его невесты какие-то проблемы со здоровьем, бросил все дела и помчался на другой континент. Серена вручила своему жениху бумажный пакет, в котором лежали 6 положительных тестов на беременность. Они оба были шокированы, ведь вот-вот должен был начаться Открытый чемпионат Австралии. Играть или сниматься с турнира? Врач, осмотревший Уильямс, предположил, что у неё срок 3-4 недели. По его мнению, никакого риска для ребёнка не было. Серена выиграла тот турнир, а когда прилетела в США и сделала УЗИ, выяснилось, что срок был всё же чуть больше. К счастью, на ходе беременности физические нагрузки в Мельбурне никак не отразились.

В сентябре 2017 года, когда весь теннисный мир наблюдал за ходом US Open, который Серена выиграла за свою карьеру шесть раз, американка родила дочь. Девочку назвали Олимпия. Это не случайно, ведь сама Серена Уильямс 4 раза становилась олимпийской чемпионкой – 1 раз в одиночном разряде и 3 раза в парном вместе с сестрой Винус. Роды были сложные. Уильямс чуть не умерла из-за лёгочной эмболии. К счастью, всё обошлось. Алексис Оганян всё время был рядом с теннисисткой.

«Я не дышу!» Стали известны жуткие подробности родов Серены Уильямс Сразу после родов всё превратилось в настоящий кошмар. Тромбы в лёгких, операция и тяжёлое восстановление. Когда Серена вернётся на корт?

Спустя пару месяцев всё было готово к свадьбе. Торжество прошло в Новом Орлеане. Гостями церемонии стали певицы Бейонсе, Келли Роуленд, актриса Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, светская львица Ким Кардашьян, теннисистка Каролина Возняцки и её жених – баскетболист Дэвид Ли. По некоторым данным, расходы на свадьбу превысили $ 1 млн. Как передают очевидцы, торжество прошло по мотивам диснеевского мультфильма «Красавица и чудовище». Двухмесячная Олимпия тоже присутствовала на празднике, находясь на руках у своей бабушки Орасене.

Свадьба Серены Уильямс. «Красавица и чудовище» на фоне «шлемов» В Новом Орлеане прошла торжественная церемония бракосочетания американки Серены Уильямс с отцом её ребёнка Алексисом Оганяном.

Сейчас Олимпии Оганян уже 3,5 года. Она обожает печь с папой блины в виде забавных мордочек, уже взяла в руку теннисную ракетку, научилась писать печатными буквами своё имя, а ещё является главной болельщицей мамы во время её матчей.

Цель Серены остаётся прежней – она гонится за 24-м «Шлемом» в карьере, которого ей не хватает, чтобы сравняться со знаменитой Маргарет Корт. Ближайший турнир «Большого шлема», «Ролан Гаррос», пройдёт на кортах Парижа с 30 мая по 12 июня.