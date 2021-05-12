Вслед за первой ракеткой мира Карацев победил и вторую. Аслан оказался сильнее Медведева

Не успели поклонники тенниса и эксперты забыть о блестящей победе Аслана Карацева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в Белграде, как он на «Мастерсе» в Риме обыграл и второй номер мирового рейтинга – Даниила Медведева.

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Полным ходом идёт «Мастерс» в Риме – последний крупный турнир перед «Ролан Гаррос». В сетку мужского одиночного разряда по традиции уже попали четверо россиян – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Все они входят в топ-30. Причём Медведев с этого понедельника вернул себе звание 2-й ракетки мира, правда в Риме его успели посеять ещё третьим. Карен, к сожалению, проиграл в первом круге в тяжёлых трёх сетах, но гораздо хуже, что по ходу матча с квалифаером Федерико Дельбонисом из Аргентины россиянин травмировал правое плечо, снялся затем с парного разряда и отправился в Москву на лечение.

Со второго круга, как высоко сеяный, начал соревнования Андрей Рублёв (7). Его первым соперником стал немец Ян-Леннард Штруфф. Россиянину пришлось отыгрываться с 0:1 по сетам. В концовке третьей партии Андрей спас 4 брейк-пойнта, а сам только с 4-го матчбола вырвал победу, которая ему далась очень непросто. По ходу поединка Рублёв нервничал, ругался «а-ля Бублик», но главное, что добился успеха – 6:7, 6:1, 6:4 за 2 часа 22 минуты. Следующий соперник Андрея – цепкий испанец Роберто Баутиста-Агут, который ошибок и потери концентрации обычно не прощает. И счёт личных встреч у Рублёва с испанцем равный – 3-3. Так что борьба будет нешуточная.

Отметим, что во вторник к вечеру пошёл сильный дождь, в результате чего, например, Новаку Джоковичу пришлось почти весь поединок проводить под осадками. И всё равно ему пришлось доигрывать после перерыва. А вот российское дерби Карацев – Медведев почти сразу перенесли на среду. Корты после ливня с утра были тяжеловатые, но постепенно солнце прогревало грунт, и он становился чуть быстрее. Из всей четвёрки лучших россиян на сегодняшний день только Аслан и Даниил не встречались до Рима в рамках ATP-тура. У остальных комбинаций уже накопилась некоторая история противостояния. Тем не менее, когда Медведев ещё не входил в топ-100, он дважды попадал на Карацева на соревнованиях более низкого уровня и оба раза уступил.

Аслан Карацев в Риме вышел на Даниила Медведева! Это будет уже 3-й поединок наших парней Сетка итальянского «Мастерса» свела двух россиян уже на старте. А как Медведев, Карацев, Рублёв и Хачанов играли раньше друг с другом?

Аслан, в отличие от Медведева, уже имеет довольно неплохую практику матчей на грунте в этом сезоне. Их уже набралось 10, причём 7 из них Карацев выиграл. Наиболее успешным для Аслана стал турнир в Сербии, где он дошёл до финала и по ходу дела выбил из сетки хозяина кортов и первую ракетку мира Новака Джоковича. Что касается Медведева, то старт его грунтового сезона отодвинулся на 3 недели от запланированного графика из-за положительного теста на коронавирус. «Для Медведева матч против Карацева будет тяжёлым. Интересно будет смотреть. Даня ещё не вработался после болезни. Аслан сейчас в лучшей форме. Для обоих это будет тяжёлая игра, неприятная. У Карацева сейчас лучшие результаты на грунте в карьере. Но классом Даня выше. Другой момент, что Аслан находится в очень крутой психологической форме, ему легче играть», — поделился своим мнением перед предстоящим матчем двух россиян президент ФТР Шамиль Тарпищев.

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Матч Карацева и Медведева начался неспешно. Оба теннисиста чётко брали свои подачи вплоть до 5-го гейма. Аслан взвинтил темп, прибавил в агрессивности и точности, воспользовался ошибками на подаче Даниила и сделал брейк – 3:2. После этого Карацев взял ещё гейма подряд и уверенно довёл партию до победы – 6:2 за 35 минут. Было видно, что Медведев нервничает, не понимает, что ему надо делать. Несколько раз Даниил обращался к своему боксу в недоумении: «Он играет лучше меня. Я только обороняюсь»… Во второй партии соперники снова довольно долго держали свои подачи, пока Карацев не сделал брейк в 7-м гейме. Этого преимущества ему хватило, чтобы добиться победы в матче – 6:2, 6:4.

Так Аслан Карацев вслед за 1-й ракеткой мира Новаком Джоковичем по ходу этого грунтового сезона обыграл ещё и вторую. Всего же за 2021 год это уже 5-я победа Карацева над игроком топ-10. Также Аслан выигрывал у Андрея Рублёва (8) и дважды у Диего Шварцмана (9). Вообще Карацев оказался сильнее Медведева уже третий раз подряд в карьере и впервые в рамках ATP-тура.



Head-to-Head российских теннисистов из топ-30. Матчи ATP / (с учётом квалификации, челленджеров и фьючерсов):

Медведев Рублёв Хачанов Карацев Медведев х 4-0 2-1 0-1 х (5-0) (2-1) (0-3) Рублёв 0-4 х 0-2 0-1 (0-5) х (1-3) (0-1) Хачанов 1-2 2-0 х 1-0 (1-2) (3-1) х (3-1) Карацев 1-0 1-0 0-1 х (3-0) (1-0) (1-3) х

Благодаря выходу в 3-й круг «Мастерса» в Риме Аслан Карацев в ближайший понедельник обойдёт в рейтинге 52 недель ATP другого россиянина – Карена Хачанова – и станет 3-й ракеткой России. Выше в рейтинге из россиян только Медведев и Рублёв. В борьбе за выход в четвертьфинал Аслан сразится в четверг с американским гигантом Райлли Опелкой (рост – 211 см). «Довольно редко случается, чтобы парень вот так, совершенно неожиданно, в 27 лет выдал свой лучший год. С точки зрения физики он один из сильнейших теннисистов, которых я когда-либо видел. Его тело не похоже на телосложения других теннисистов. Никогда чего-либо подобного я раньше не видел», — заявил Опелка.