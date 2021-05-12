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Аслан Карацев победил Даниила Медведева в российском дерби на «Мастерсе» в Риме: таблица встреч всех россиян, статистика

Аслан Карацев победил Даниила Медведева
Даниил Сальников
Вслед за первой ракеткой мира Карацев победил и вторую. Аслан оказался сильнее Медведева
Благодаря выходу в 1/8 финала «Мастерса» в Риме Карацев обойдёт Хачанова в рейтинге ATP. Среди россиянин выше только Медведев и Рублёв.
Теннис / ATP 0

Не успели поклонники тенниса и эксперты забыть о блестящей победе Аслана Карацева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в Белграде, как он на «Мастерсе» в Риме обыграл и второй номер мирового рейтинга – Даниила Медведева.

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Полным ходом идёт «Мастерс» в Риме – последний крупный турнир перед «Ролан Гаррос». В сетку мужского одиночного разряда по традиции уже попали четверо россиян – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Все они входят в топ-30. Причём Медведев с этого понедельника вернул себе звание 2-й ракетки мира, правда в Риме его успели посеять ещё третьим. Карен, к сожалению, проиграл в первом круге в тяжёлых трёх сетах, но гораздо хуже, что по ходу матча с квалифаером Федерико Дельбонисом из Аргентины россиянин травмировал правое плечо, снялся затем с парного разряда и отправился в Москву на лечение.

ATP Masters 1000. Рим. Сетка

Со второго круга, как высоко сеяный, начал соревнования Андрей Рублёв (7). Его первым соперником стал немец Ян-Леннард Штруфф. Россиянину пришлось отыгрываться с 0:1 по сетам. В концовке третьей партии Андрей спас 4 брейк-пойнта, а сам только с 4-го матчбола вырвал победу, которая ему далась очень непросто. По ходу поединка Рублёв нервничал, ругался «а-ля Бублик», но главное, что добился успеха – 6:7, 6:1, 6:4 за 2 часа 22 минуты. Следующий соперник Андрея – цепкий испанец Роберто Баутиста-Агут, который ошибок и потери концентрации обычно не прощает. И счёт личных встреч у Рублёва с испанцем равный – 3-3. Так что борьба будет нешуточная.

Рим (м). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 12:50 МСК
Ян-Леннард Штруфф
41
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 9 		1 4
6 7 		6 6
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Отметим, что во вторник к вечеру пошёл сильный дождь, в результате чего, например, Новаку Джоковичу пришлось почти весь поединок проводить под осадками. И всё равно ему пришлось доигрывать после перерыва. А вот российское дерби Карацев – Медведев почти сразу перенесли на среду. Корты после ливня с утра были тяжеловатые, но постепенно солнце прогревало грунт, и он становился чуть быстрее. Из всей четвёрки лучших россиян на сегодняшний день только Аслан и Даниил не встречались до Рима в рамках ATP-тура. У остальных комбинаций уже накопилась некоторая история противостояния. Тем не менее, когда Медведев ещё не входил в топ-100, он дважды попадал на Карацева на соревнованиях более низкого уровня и оба раза уступил.

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Аслан, в отличие от Медведева, уже имеет довольно неплохую практику матчей на грунте в этом сезоне. Их уже набралось 10, причём 7 из них Карацев выиграл. Наиболее успешным для Аслана стал турнир в Сербии, где он дошёл до финала и по ходу дела выбил из сетки хозяина кортов и первую ракетку мира Новака Джоковича. Что касается Медведева, то старт его грунтового сезона отодвинулся на 3 недели от запланированного графика из-за положительного теста на коронавирус. «Для Медведева матч против Карацева будет тяжёлым. Интересно будет смотреть. Даня ещё не вработался после болезни. Аслан сейчас в лучшей форме. Для обоих это будет тяжёлая игра, неприятная. У Карацева сейчас лучшие результаты на грунте в карьере. Но классом Даня выше. Другой момент, что Аслан находится в очень крутой психологической форме, ему легче играть», — поделился своим мнением перед предстоящим матчем двух россиян президент ФТР Шамиль Тарпищев.

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Матч Карацева и Медведева начался неспешно. Оба теннисиста чётко брали свои подачи вплоть до 5-го гейма. Аслан взвинтил темп, прибавил в агрессивности и точности, воспользовался ошибками на подаче Даниила и сделал брейк – 3:2. После этого Карацев взял ещё гейма подряд и уверенно довёл партию до победы – 6:2 за 35 минут. Было видно, что Медведев нервничает, не понимает, что ему надо делать. Несколько раз Даниил обращался к своему боксу в недоумении: «Он играет лучше меня. Я только обороняюсь»… Во второй партии соперники снова довольно долго держали свои подачи, пока Карацев не сделал брейк в 7-м гейме. Этого преимущества ему хватило, чтобы добиться победы в матче – 6:2, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
12 мая 2021, среда. 15:10 МСК
Аслан Карацев
27
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Так Аслан Карацев вслед за 1-й ракеткой мира Новаком Джоковичем по ходу этого грунтового сезона обыграл ещё и вторую. Всего же за 2021 год это уже 5-я победа Карацева над игроком топ-10. Также Аслан выигрывал у Андрея Рублёва (8) и дважды у Диего Шварцмана (9). Вообще Карацев оказался сильнее Медведева уже третий раз подряд в карьере и впервые в рамках ATP-тура.

Head-to-Head российских теннисистов из топ-30. Матчи ATP / (с учётом квалификации, челленджеров и фьючерсов):

МедведевРублёвХачановКарацев
Медведевх4-02-10-1
х(5-0)(2-1)(0-3)
Рублёв0-4х0-20-1
(0-5)х(1-3)(0-1)
Хачанов1-22-0х1-0
(1-2)(3-1)х(3-1)
Карацев1-01-00-1х
(3-0)(1-0)(1-3)х

Благодаря выходу в 3-й круг «Мастерса» в Риме Аслан Карацев в ближайший понедельник обойдёт в рейтинге 52 недель ATP другого россиянина – Карена Хачанова – и станет 3-й ракеткой России. Выше в рейтинге из россиян только Медведев и Рублёв. В борьбе за выход в четвертьфинал Аслан сразится в четверг с американским гигантом Райлли Опелкой (рост – 211 см). «Довольно редко случается, чтобы парень вот так, совершенно неожиданно, в 27 лет выдал свой лучший год. С точки зрения физики он один из сильнейших теннисистов, которых я когда-либо видел. Его тело не похоже на телосложения других теннисистов. Никогда чего-либо подобного я раньше не видел», — заявил Опелка.

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