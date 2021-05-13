$ 90 млн – и все вне корта! Федерер стал самым богатым теннисистом мира, сыграв 2 матча

39-летний швейцарец Роджер Федерер в прошедшем году вновь оказался самым богатым теннисистом мира. Причём практически все деньги он заработал вне корта. А это ни много ни мало $ 90 млн!

Швейцарский банк на 106 миллионов. Как Федерер заработал больше Роналду и Месси 38-летний швейцарец заработал за год 106,3 миллиона долларов и стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

В очередной раз Роджер Федерер оказался в десятке самых высокооплачиваемых спортсменов мира. По версии издания Forbes, швейцарец с мая 2020 года по май 2021 года сумел заработать $ 90 млн. При этом призовые в этой сумме практически не учитываются, поскольку они составили всего $ 35 тыс. В данном случае это просто статистическая погрешность. Если год назад Федерер со $ 106 млн возглавлял список богатейших спортсменов, то сейчас оказался только на 7-м месте, пропустив вперёд бойца MMA Коннора Макгрегора ($ 180 млн), футболистов Лионеля Месси ($ 130 млн) и Криштиану Роналду ($ 120 млн), представителя американского футбола Дака Прескотта ($ 107,5 млн), баскетболиста Леброна Джеймса ($ 96,5 млн) и ещё одного футболиста – Неймара ($ 95 млн). Тем не менее Роджер снова оказался единственным теннисистом в этой элитной группе. Заработки первой ракетки мира Новака Джоковича и Короля грунта Рафаэля Надаля куда скромнее.

Доходы Федерера за последние годы, в млн долларов:

2021 – 90

2020 – 106,3

2019 – 93,4

2018 – 77,2

2017 – 64

2016 – 67,8

2015 – 67

2014 – 56,2

2013 – 71,5

2012 – 54,3

2011 – 47

2010 – 43

2009 – 33



Нетрудно заметить, что почти весь свой заработок Федерер получил вне корта. Такая тенденция была и в предыдущие годы. Например, в 2020-м швейцарец на контрактах и других доходах заработал $ 100 млн, а на призовых получил $ 6 млн. Сейчас же эта пропорция превратилась просто в абсурд – практически 100% доходов Роджера это коммерческие контракты и спонсорские выплаты. Прошлый сезон Федерер закончил, едва начав. После Australian Open – 2020, где Роджер дошёл до полуфинала, он заявил, что должен заняться травмированным коленом. В итоге ему было сделано две операции, после чего начался длительный восстановительный период. За это время теннисный тур успел уйти на многомесячный карантин, вернуться, провести два турнира «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос» и завершить сезон Итоговым чемпионатом ATP. Старт нового сезона Роджер снова пропустил. В Австралию он не поехал и начал турнирные выступления только на ATP-250 в Дохе. Там он провёл два матча, выиграв один из них, после чего опять взял паузу в выступлениях. И эти $ 35 тыс. за Доху швейцарец и добавил себе в актив заработанных призовых за отчётный период. Кстати, за всю карьеру швейцарец получил на призовых не так уж и мало – $ 129 981 743. Это второй результат в истории тенниса после Джоковича ($ 147 820 035).

«Ошибка 404» для Федерера исправлена. Швейцарец выиграл 1-й матч после года отсутствия Роджер Федерер не выступал 404 дня. Ему даже пришлось уточнять, что делать с полотенцами и сколько секунд даётся перед подачей.

Вот так Роджер Федерер снова стал самым богатым теннисистом мира, сыграв только два матча. Спонсорами швейцарца являются такие бренды, как Rolex, Credit Suisse и Uniqlo. Каждая компания выплачивает Федереру в год от $ 3 млн до $ 30 млн. Любопытно, что, когда в 2018 году теннисист ушёл от своего многолетнего поставщика экипировки Nike и подписал 10-летний контракт с японским брендом одежды Uniqlo, фирма пообещала выплатить Роджеру $ 300 млн за весь срок, вне зависимости от того – будет он выступать в турнирах или нет. В ближайшее время самый большой доход легенде тенниса может принести его доля в швейцарской компании по производству спортивной одежды On, которая осенью этого года планирует выйти на IPO.

Федерер снова опередил Роналду и Месси. Теперь вместе с Надалем Швейцарский теннисист Роджер Федерер попал в топ-3 спортсменов XXI века. Впереди только пловец Фелпс и легкоатлет Болт.

Напомним, осенью 2020 года Федереру удалось отсудить у Nike права на свой фирменный логотип RF. Этот логотип, ставший затем знаменитым, швейцарец начал использовать ещё в 2006 году. При этом теннисист сам принимал участие в разработке его дизайна. Однако права на этот фирменный знак Роджер по каким-то причинам не зарегистрировал, а вот Nike это сделал в 2010 году. И уйдя от одного поставщика к другому, Федерер на какое-то время потерял право на использование этого логотипа.