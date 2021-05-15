Мать Андрея Рублёва обвинили в избиении ученицы. Жуткий скандал в нашем женском теннисе

Только такого скандала ещё не хватало нашему многострадальному женскому теннису! Успехи российских девушек в последние годы, мягко говоря, не впечатляют. Болельщики, избалованные в начале 2000-х бесконечными победами Шараповой, Кузнецовой, Дементьевой, Сафиной, Мыскиной и других звёзд мирового тенниса из России, сейчас устали уже ждать, когда наши соотечественницы хотя бы попадут в топ-20. Уже любой титул на самом мелком турнире WTA-250 воспринимается как событие вселенского масштаба. Неудивительно, что популярность женского тенниса в России сейчас заметно уступает мужскому. И вот на фоне всех этих «достижений» вылезает наружу страшная изнанка — ученица обвиняет тренера в избиении.

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Скандал разгорелся, когда 18-летняя российская теннисистка Елена Малых написала в полицию заявление на своего наставника – заслуженного тренера Марину Марьенко. По словам спортсменки, во время тренировки в московском комплексе «Локомотив» тренер несколько раз ударила её теннисной ракеткой. После этого она отобрала у девушки дорогую экипировку и телефон. Общая стоимость этих вещей составляет 67 тысяч рублей. «Меня принижали на протяжении долгого времени, в последние недели это обострилось. В последний день тренер покрывала меня матом и унижала, потом подошла и ударила меня ракеткой несколько раз. Она начала вытаскивать из моей сумки вещи, ракетки, забрала телефон и не отдавала всё это. Мне пришлось уйти без вещей», — приводит слова Елены Малых НТВ. Здесь надо отметить, что Марина Марьенко – известный не только в России, но и во всём мире тренер. Она была самым первым наставником Анны Курниковой, потом воспитывала других известных теннисистов, включая собственных детей – Анну-Арину Марьенко и Андрея Рублёва, который сейчас является 7-й ракеткой мира.

Мамы Андрея Рублёва и Карена Хачанова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Конечно же, Марина Андреевна постаралась сразу же опровергнуть все обвинения в свой адрес из уст ученицы. По словам Марьенко, она не била девушку, а экипировку и телефон отобрала на время занятий и потом вернула отцу: «Елена занимается у меня уже 10 лет. Но она толком и не тренируется, постоянно не вылезает из телефона и зевает. Как это вообще можно? С моей стороны ведь должны быть какие-то тренерские меры», — приводит слова Марьенко РЕН ТВ.

Марина Марьенко Фото: mos.ru/coachregister/Coach/Card/13806

В то же время отец теннисистки – Олег Малых – не просто подтвердил слова своей дочери, но и сказал, что во время инцидента было множество свидетелей. «На том корте были и другие тренеры, да и вообще там было много людей. Конечно, это безобразие! Она её и ударила, и оскорбила, и забрала вещи. Если ничего не делать, то она может следующей девочке проломить голову, как мне кажется. Я хочу этот вопрос поднять перед спортшколой», – цитирует Малых «Спорт-экспресс».

Елена Малых Фото: instagram.com/wonderfulsport

Кстати, о свидетелях, про которых говорил Олег Малых. Одной из них была дочь Марины Марьенко и сестра Андрея Рублёва – тоже детский тренер Анна-Арина Марьенко. В прошлом одна из лучших юниорок мира сообщила ТАСС, что присутствовала на корте в тот момент: «Я видела всё, что происходило. Чтобы стать профессиональным спортсменом, требуется дисциплина как на корте, так и за его пределами. С февраля 2021 года Лена постоянно находилась на тренировках в плохом состоянии, было видно, что девушка не высыпается и сильно раздражена, она не хотела и не могла нормально работать. В тот день Лена прямо во время тренировки прилюдно стала хамить и дерзить своему наставнику. Моя мама – заслуженный тренер России, она воспитала настоящих чемпионов: Анну Курникову, Андрея Рублёва, список можно продолжать. Я сама всё детство тренировалась у неё и знаю, как Марина Андреевна отдаётся своим ученикам. Она требовательна, но никогда не переходит черту. Но быть тренером – значит быть авторитетом, не получится воспитать топ-теннисиста, если не пресекать подобные хамские выпады».

Анна-Арина Марьенко Фото: mos.ru/coachregister/Coach/Card/13806

«Чемпионат» обратился за комментарием к президенту ФТР Шамилю Тарпищеву. Он был в курсе конфликта и рассказал о некоторых деталях, объясняющих странное поведение девушки. В частности, о том, что она не высыпается в последнее время: «Малых не выполняет требования тренировочного процесса, играет в какой-то «ночной лиге», полгода не разговаривает с отцом… Марьенко ей поставила условие: либо ты работаешь, либо прощаемся — она же начала давать непонятные комментарии. За этим вообще ничего не стоит. Никакого избиения не было — это ерунда полная! Это нереально! Марина Марьенко — человек, который тренировал ещё Курникову, она воспитала Рублёва, да и вообще она один из лучших детских тренеров в России. То, что сейчас происходит, — это нонсенс! Даже не обращаю на это внимания. Разговаривал с Марьенко, она сказала, что Малых играет в какой-то «ночной лиге», после чего приходит на тренировки вообще никакая: не слушает, плохо влияет на окружающих детей. Я даже не знал, что в теннисе есть «ночная лига». Марьенко мне говорит: «Я ей поставила условие, а они мне начали угрожать – Малых и ещё кто-то с ней». По поводу телефона – во время тренировки мы запрещаем разговаривать по телефону. Не отбираем, а запрещаем. Во всех мировых академиях мира телефоном и компьютером дают пользоваться не больше трёх часов в день, потому что использование гаджетов размывает психику, и человек попросту не может играть. Реально психика едет, внимание садится, какой тут тренировочный процесс?»

Елена Малых Фото: instagram.com/wonderfulsport

Сейчас звучат разные версии случившегося. Мы слышим взаимные обвинения сторон. Кто из них прав? Кто виноват? Разбираться в этом конфликте, судя по всему, будут ещё долго. Но ясно одно – этот скандал не добавит популярности нашему теннису, не позволит родителям привести на корты ещё больше талантливых детей и не улучшит настроения Андрею Рублёву перед стартующим «Ролан Гаррос». Грустно, обидно и неприятно!