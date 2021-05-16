Надаль падал, ругался на плохое состояние корта, но выиграл у Джоковича 28-й раз в карьере

Король грунта Рафаэль Надаль стал победителем «Мастерса» в Риме, обыграв первую ракетку мира Новака Джоковича. Теперь счёт личных встреч стал почти равным – 29-28 в пользу серба.

Традиционно «Мастерс» в Риме становится генеральной репетицией «Ролан Гаррос». Лучшие теннисисты мира стараются не пропускать этот турнир в столице Италии и пытаются показать всё своё мастерство и зрителям, и соперникам, ведь уже через считанные дни стартует главное грунтовое соревнование в сезоне. Сейчас в Рим добрались практически все сильнейшие, кроме Роджера Федерера. Король грунта Рафаэль Надаль и первая ракетка мира Новак Джокович в этом сезоне до Рима не выиграли ни одного титула на «Мастерсе» — Майами они оба пропустили, в Монте-Карло выступили неудачно, а в Мадриде серб не участвовал, а Надаль сошёл в четвертьфинале. Но путь в решающий матч в столице Италии для каждого был непростым.

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В первом же матче в Риме с юным итальянцем Синнером у Надаля возникли проблемы. Хоть испанец и победил в двух сетах, ему по ходу встречи пришлось несколько раз отыгрываться. А вот следующий поединок с Денисом Шаповаловым чуть не закончился для Рафаэля поражением. Канадец с русским корнями взял первый сет и вёл во втором с брейком – 3:1. Было у него и два матчбола в третьей партии, но испанец выстоял. Эти непростые победы помогли Надалю найти свою игру. В четвертьфинале он уверенно переиграл Александра Зверева, взяв реванш за Мадрид, а в полуфинале не оставил никаких шансов американскому гиганту Райлли Опелке (рост – 211 см).

И если Рафаэль всё-таки приехал в Рим в статусе победителя хотя бы одного грунтового турнира в сезоне (ATP-500 в Барселоне), то Новаку Джоковичу вообще на этом покрытии в 2021-м нечем было похвастать. В Монте-Карло он «провалился» уже в 3-м круге, а у себя дома в Белграде уступил в полуфинале россиянину Аслану Карацеву. На старте Рима серб чувствовал себя вполне уверенно – он в двух сетах справился с американцем Тейлором Фритцем и испанцем Алехандро Давидович-Фокина. А вот в четвертьфинале с греком Стефаносом Циципасом первый номер мирового рейтинга совершил невероятный камбэк. Он уступал 0:1 по сетам, 2:4 во втором, 1:3 в третьем, сумел отыграть подачу соперника на матч и вырвать победу. Из-за дождей и бесконечных переносов сербу в тот же день пришлось играть и полуфинал с любимцем местной публики Лоренцо Сонего, который перед этим выбил из сетки россиянина Андрея Рублёва. И снова Новак провёл на корте 3 сета, борясь при этом не только с соперником, но и с эмоциональной итальянской публикой.

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Вот так 1-я и 2-я ракетки турнира пробились в решающий матч. Это просто невероятно, но с 2005 года в финале «Мастерса» в Риме неизменно играет либо Новак Джокович, либо Рафаэль Надаль, либо оба. Других вариантов просто не было. И сейчас они снова дружно пробились в решающий матч. Именно на турнире в столице Италии Новак и Рафаэль чаще всего встречались друг с другом. Воскресный финал-2021 стал уже 9-м очным поединком серба и испанца в столице Италии.

Кроме Рима также Надаль и Джокович много раз играли между собой на «Ролан Гаррос» (8 раз), на Итоговом чемпионате ATP (5), на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Монте-Карло (по 4 раза).

Всего же воскресное противостояние Надаля и Джоковича стало уже 57-й битвой этих теннисных гладиаторов. Это самое многочисленное противостояние двух игроков в Открытой эре, а по признанию ATP – ещё и одно из величайших в истории. До «Мастерса» в Риме-2021 счёт личных встреч был 29-27 в пользу Новака. Чаще всего они играли на харде, где у Джоковича явный перевес – 20-7. На траве у соперников равенство – 2-2. Ну а на грунте, конечно же, впереди Король этого покрытия Рафаэль Надаль – 18-7.

Статистика личных встреч Джокович – Надаль:

Джокович Надаль Всего хард 20 7 27 грунт 7 18 25 трава 2 2 4 Всего 29 27 56

Отметим, что Джокович побеждал на грунте испанца 7 раз. Это рекорд тура. Ближайший преследователь по этому показателю, Доминик Тим, находится очень далеко – 4 победы над Надалем на песчаном покрытии. Важно отметить такой момент, что из этих 7 побед больше всего пришлись как раз на «Мастерс» в Риме – три. Дважды Новак выигрывал у Рафаэля в Монте-Карло и по одному разу в Мадриде и на «Ролан Гаррос».

Теннисисты, чаще всего побеждавшие Рафаэля Надаля на грунте:

– 7 раз

Доминик Тим – 4

Фабио Фоньини, Гастон Гаудио – по 3

Роджер Федерер, Давид Феррер, Энди Маррей – по 2 Новак Джокович – 7 разДоминик Тим – 4Фабио Фоньини, Гастон Гаудио – по 3Роджер Федерер, Давид Феррер, Энди Маррей – по 2

Быстрее в матч вошёл Джокович, который сразу же повёл с брейком – 2:0. Однако Надаль тут же отыгрался – 2:2. Ситуация выровнялась, теннисисты держали свои подачи, радуя зрителей красивыми розыгрышами. И тут в 7-м гейме, пытаясь достать укороченный, Надаль рванул к сетке и, скользя, споткнулся о боковую линию. Теннисист успел сгруппировался, смягчив своё падение. При этом Рафаэль весь перепачкался и получил ссадину возле колена. Поднявшись с корта, он от досады махнул рукой и пошёл жаловаться судье, что линию необходимо поправить. Работники быстро привели корт в порядок, но Надаль после этого потерял с таким трудом заработанный брейк-пойнт.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

Дело шло к тай-брейку, но при счёте 5:5 испанцу удалось с первого же брейк-пойнта взять подачу Джоковича, а затем успешно подать на сет – 7:5. Во втором сете Новак стал играть активнее, агрессивнее, всё чаще удачно используя свой форхенд. Тут ещё и у Надаля посыпались ошибки на его подаче, и в 4-м гейме Джокович сделал брейк. Настроение у Новак поменялось. Он продолжил давить на испанца и при счёте 4:1 серб снова вцепился в чужую подачу. Этот гейм продолжался около 10 минут. Трижды было ровно и со второго брейк-пойнта Джокович добился своего, а затем подал на сет – 6:1.

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

В третьем сете ключевым стал 5-й гейм, в котором Надаль смог отыграть два брейк-пойнта соперника. Победное очко испанец отпраздновал очень эмоционально. Было видно, что он поймал кураж. Неудивительно, что следующий гейм Джоковича он взял под ноль – 4:2. Потом на следующей подаче серба Рафаэль получил матчбол, но победную точку в матче он всё же поставил в своём гейме – 7:5, 1:6, 6:3 за 2 часа 50 минут красивой и напряжённой борьбы.

Вот так Рафаэль Надаль падал, ругался на плохое состояние корта, но всё-таки выиграл у Новака Джоковича 28-й раз в карьере. Теперь общий счёт личных встреч стал почти равным – 29-28 в пользу серба. Джокович не смог защитить титул, который он завоевал полгода назад в осеннем Риме, и любопытно, что Надаль сейчас получит на € 45 тыс. больше чем серб в 2020-м (€ 245 085). Новак добавит на свой счёт € 145 000.

Неудачниками первых кругов пожертвовали. На «Мастерсе» в Риме изменился расклад призовых При этом будущий чемпион получит на € 45 тыс. больше, чем Новак Джокович в 2020 году.

Это юбилейная, 10-я победа Надаля в Риме, 36-я на турнирах серии «Мастерс». По этому показателю испанец сравнялся с лидером – Новаком Джоковичем. Всего же у Рафаэля теперь 88 титулов в карьере. Впереди него за Открытую эру только Иван Лендл (94), Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

«Я правша, но играю другой рукой». Миф, который преследует Рафаэля Надаля всю карьеру Король грунта и его дядя безуспешно пытаются опровергнуть байку о том, как из испанца специально делали левшу.

На двух ближайших неделях пройдут турниры категории ATP-250 в Женеве, Лионе, Белграде и Парме. А уже 30 мая стартует главное соревнование на грунте – «Ролан Гаррос», где, напомним, в 2020 году в финале сражались всё те же Надаль и Джокович.