«Часто оказывалась в обносках Курниковой». Как юную Марию Шарапову выгнали из академии

В истории Марии Шараповой то тут, то там можно увидеть странные символы – эдакие знаки судьбы, которые заставляли талантливую теннисистку двигаться вперёд к своей мечте. Это касается рассказов и о переезде родителей Марии из Чернобыльской зоны, и о начале занятий теннисом с сочинским тренером Юрием Юдкиным, и о встрече на московском мастер-классе со знаменитой Мартиной Навратиловой, и о переезде в США, и о первых шагах в академии Боллетьери, и о том, как не стала теннисной левшой, и о победах, травмах и многом другом. А ещё каким-то невероятным образом судьба Марии Шараповой постоянно переплеталась с другой талантливой русской блондинкой – Анной Курниковой. Кто знает, может, если бы не было Анны, не стала бы и Мария той, кем является сейчас – пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» и бизнесвумен, входящей в список богатейших женщин, сделавших состояние своими руками.

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Собираясь в начале 1990-х планировать отъезд в США с шестилетней дочерью, которую знаменитая Мартина Навратилова посчитала перспективной, Юрий Шарапов твёрдо решил, что стать настоящей теннисисткой Маша сможет только во Флориде. «Он зациклился на Флориде. Почему? Я могла бы дать сложное объяснение, сравнивая различные районы Америки, теннисные академии, но правда заключается в том, что Юрий – человек суеверный и следует тайным знакам судьбы. А ему был знак, который указывал на Флориду. Знак явился ему в виде двух журнальных статей. Одна была о сёстрах Уильямс и о том, как они тренируются в теннисной академии Рика Маччи в Бока-Ратон. Вторая была о Курниковой и её тренировках в академии Ника Боллетьери в Брейдентоне», — рассказала Шарапова в своей автобиографии.

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В итоге отец и дочь Шараповы оказались в академии Боллетьери. «Там тренировалась Курникова, так что они должны понимать русских», — считал Юрий. Талант Шараповой оценили, и её взяли. За уроки платила академия, она же организовывала выступления Марии и обеспечивала ей двухразовое питание. Но всё остальное было на плечах Юрия Шарапова. Нужно было оплачивать жильё и все сопутствующие расходы. Юрий, которого нужда заставила быстро выучить язык, брался за любую работу, которая приносила деньги. Он был строителем, убирал дворы и подстригал газоны. И всё это ради одной единственной цели – помочь Маше стать профессиональной теннисисткой!

Как выглядели Курникова и Шарапова в 13 лет. Зрители и тогда не могли оторвать от них глаз Болбой Федерер, истерика Джоковича, косички сестёр Уильямс, первое интервью с Сафиным – какими были звёзды тенниса в детстве.

По словам Марии, с самого первого дня появления Шараповой на пороге именитой теннисной школы, её начали сравнивать с Курниковой. Во-первых, обе были из России, а во-вторых, — блондинки. Кроме того, учитывая скромные финансовые средства только что приехавших в США Шараповых, 8-летней Маше приходилось носить одежду с чужого плеча. И неудивительно, что в основном это были бывшие вещи Анны. «В те ранние годы, я точно не знаю почему, когда я задумывалась о новой одежде, то очень часто оказывалась в обносках Курниковой, которые… знаете, обтягивающие вещи с принтами животных, это не мой гардероб».

Как выглядели Курникова и Шарапова в 13 лет. Мария уже тогда кричала на корте как взрослая А Анна Курникова после победы на детском турнире танцевала с испанцем Ферреро, который отверг Шарапову.

Со временем эти сравнения Курниковой с Шараповой и Шараповой с Курниковой становились только сильнее и начали раздражать и ту, и другую теннисистку. «Что это за глупость! Трудно было найти двух девочек, которые бы так отличались друг от друга, как мы. Мы с Анной не были похожи, вели себя по-разному, и игра наша отличалась», — вспоминала Шарапова. Впрочем, эти сравнения помогли Марии обрести мотивацию. «Я знала, что мне надо превзойти Курникову. Когда я это сделаю, то стану независимой личностью».

Как выглядели Шарапова и Федерер в 15 лет, а также юные Надаль, Возняцки и Циципас Тренировка Шараповой с Боллеттьери, брошенные ракетки Федерера и первые автографы Надаля на детских видео.

Кто знает, может, и правда мама Анны – Алла Курникова, почувствовала в лице Марии грозную соперницу для своей дочери, но Юрий Шарапов винил именно её в том, что однажды, словно по щелчку, его Машу выгнали из академии. «Я проучилась всего несколько месяцев, но моя игра уже улучшилась, и я поднималась всё выше и выше в рейтинге. Почему же они дали мне пинка? Я была слишком мала, чтобы играть со всеми этими девочками. И то, что я обыгрывала соперниц на четыре-пять лет старше себя, делало их несчастными. А их родители, которые платили по полной, не хотели слышать о том, что кто-то играет лучше их «чудо-детей». Отец не винил Ника. Он винил мать Анны Курниковой, Аллу», — писала в своей автобиографии Мария Шарапова.

Как выглядели Курникова и Надаль в 13 лет, а также юные Шарапова, Джокович и Возняцки Дебют Курниковой на юниорском «шлеме», тренировка Шараповой с папой и обидное поражение Надаля от Гаске на детском турнире.

До появления Марии Шараповой в академии Анна была там единственной русской. Она завораживала всех своей улыбкой и очарованием. Но потом возникло новое русское светловолосое чудо – с таким же ударом, и даже моложе. «С каждым днём я прогрессировала. А Юрий решил, что у Аллы, должно быть, появились сомнения в том, что с нашим появлением в США всё чисто. Кажется, она решила, что Юрий меня похитил и увёз во Флориду насильно. Поползли разные слухи, возникли вопросы: «Эта девочка вообще ходит в школу? И что за мать разрешила увезти от себя малышку?» Одним словом, Боллетьери увидел в нас скрытую угрозу и решил не рисковать. Нам предложили убираться», — вспоминала Шарапова.

Как выглядела 16-летняя Мария Шарапова. У юной теннисистки была отличная растяжка Тренировки Шараповой и Азаренко, победа юной Хингис и коронный бэкхенд Вавринки на детских видео.

Прошло пару лет, прежде чем история с неприятными слухами вокруг Шараповых забылась. Плюс юная Маша продолжала обыгрывать на турнирах девочек старше себя, причём многие из них были всё из той же академии в Брейдентоне. И в конце концов Ник вернул Шарапову в академию. Боллетьери предложил Маше стипендию – академия брала на себя все расходы талантливой теннисистки, выделила ей отдельную комнату, питание и прочие радости для развития и отдыха.

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«Я очень долго оказывал посильное влияние на развитие обеих девочек, следил за тем, как они играли, так что я знаю хорошо их самих и как они пришли в теннис, – написал в своей специальной колонке для британского The Independent Ник Боллетьери после выхода Марии Шараповой в финал Уимблдона – 2004. – Анна приехала ко мне в академию в десятилетнем возрасте в 1992 году и училась там до 1997 года, когда она и дошла до полуфинала Уимблдона. Карьера Марии также развивалась на глазах всей академии. Она тверда как кремень. Она настолько чётко настроена и сконцентрирована на том, чтобы стать лучшим игроком на планете, что выход в финал на «Большом шлеме» всегда был лишь вопросом времени».

Как выглядела 17-летняя Мария Шарапова во время своего триумфа на Уимблдоне Юная Мария Шарапова неожиданно для всех победила на Уимблдоне-2004 и заставила рыдать саму Серену Уильямс. Американка ей этого не простила.

По словам Боллетьери, Шарапова – настоящая трудяга, спортсменка, которая полностью сконцентрирована на своей игре: «Теннис – это то, что заводит Шарапову. Забудьте обо всём, что не относится к теннису – позирование для журналов и всё прочее. Да, она это тоже делает, но, уверяю вас, в сравнении с теннисом ей это до лампочки. То, что ей удаётся на корте – для неё превыше всего. Только посмотрите разок, как Мария тренируется. Она никогда не стоит посреди корта и никогда не тратит лишнего времени на разминку. Нет, она всегда сразу выходит на площадку и говорит: «Ну что, начнём, чёрт возьми!» Она настоящий боец, и любой в академии, кто играет с ней в спарринге, очень быстро начинает напоминать подопытного кролика».

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Знаки судьбы и странные переплетения линий жизни – вы про них не забыли? Как вам такой факт из биографии теннисисток: Курникова, мучавшаяся несколько месяцев из-за травмы, играла весной 2003 года на второсортном турнире ITF/USTA $ 25 000 в штате Джорджия и добралась до полуфинала. А там, согласно жребию, её соперницей стала… 16-летняя Мария Шарапова. Это должен был быть первый поединок русских теннисных красавиц! Но не вышло – Курникова снялась с матча и после этого вышла на корт в официальных встречах лишь один раз.

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А ещё свою младшую дочь от Энрике Иглесиаса Курникова назвала русским именем Маша. Когда малышке было несколько месяцев, Анна сфотографировала девочку в белоснежной одежде и подписала картинку в «Инстаграме» весьма недвусмысленно: «Уимблдон, я иду!» Вот вам и ещё один знак судьбы. Кто знает, может, лет через 20 главный приз самого престижного теннисного турнира в мире над своей головой поднимет ещё одна Маша – на этот раз Курникова.

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За свою карьеру Шарапова выиграла пять турниров «Большого шлема», заработала серебро на Олимпиаде и была первой ракеткой мира в одиночном разряде. Анна Курникова первой в российской истории попала в топ-10 мирового рейтинга, была также первой ракеткой мира в парном разряде и выиграла два «Шлема» в паре.