Богатейшая теннисистка мира представила коллекцию бикини на фоне шикарного дома за $ 7 млн

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака не перестаёт удивлять и восхищать своих поклонников. В прошлом году японка стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, заработав $ 37,4 млн. Этого ей удалось достичь во многом благодаря спонсорским контрактам с ведущими компаниями мира. Начало 2021-го ознаменовалось ещё несколькими соглашениями с такими фирмами, как Louis Vuitton и Tag Heuer. И вот сейчас Наоми Осака показала себя совершенно в другом качестве. Японская теннисистка представила коллекцию ярких бикини собственного дизайна. Причём для антуража при показе купальников Наоми использовала свой шикарный дом в Лос-Анджелесе стоимостью $ 7 млн.

Фото: instagram.com/naomiosaka

Осака объединилась с популярным калифорнийским брендом, выпускающим купальники и аксессуары для пляжа, чтобы создать модные вещи для женщин вне зависимости от их возраста и телосложения. Линейка этих нарядов включает и бикини, и закрытые купальники в размерах от XS до XL, с некоторыми моделями, доступными и в 2XL. «Я думаю, что модным брендам очень важно создавать вещи для всех женщин, а не только с определёнными миниатюрными размерами. Мне важно объединиться с брендами, для которых инклюзивность является приоритетом, — отмечает Наоми. — Мы хотим, чтобы каждая женщина могла найти товары, которые дарят чувство уверенности и позволяют поверить в широту возможностей. Именно об этом мы думали, когда создавали свою коллекцию».

Стоимость купальников варьируется от $ 80 до $ 190 (от 5 887 до 13 981 рублей по нынешнему курсу). Палитра купальников представлена оттенками розового, синего, жёлтого, оранжевого, зелёного цвета. В дизайне использованы весёлые, яркие, девчачьи принты, в том числе цветочные, геометрические и в полоску.

Фото: instagram.com/naomiosaka

Первые фотографии, где Наоми предстала в качестве модели для своей коллекции бикини, были сделаны профессиональными фотографами на специально сооружённой съёмочной площадке.

Однако затем Осака продолжила радовать своих поклонников, выставляя фото в купальниках на фоне собственного дома в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз. В 2019 году японская теннисистка приобрела особняк почти за $ 7 млн у американского певца Ника Джонаса, женатого на болливудской актрисе Прянке Чопре.

В доме пять спален. Площадь постройки — более 4000 квадратных футов. Это около 371 квадратного метра. Дизайн интерьера исполнен в элегантном современном стиле, а для отделки использованы различные декоративные камни и дерево. Идеальным местом для отдыха и вечеринок является площадка возле открытого бассейна. Наоми часто использует эту территорию для тренировок.

Отдельного внимания заслуживает гардеробная комната теннисистки. В ней помещается обширная коллекции одежды и обуви чемпионки.

Фото: instagram.com/naomiosaka

За свою карьеру Наоми Осака только на одних призовых заработала $ 19 773 132. Но это всё равно не главный источник доходов японки. Если, по данным «Форбс», за прошлый год она заработала на спонсорских контрактах $ 34 млн, то в этом году может превзойти эту сумму. Сейчас у японки почти два десятка спонсоров. А когда она стала лицом Nike, то получила контракт на $ 10 млн, причём это партнёрство рассчитано до 2025 года.

О каждом своём новом достижении и на корте, и в бизнес-сфере Наоми рассказывает в соцсетях. В «Инстаграме» у японки 2,2 млн подписчиков. Известное агентство BonusFinder провело исследование и подготовило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в «Инстаграме». На основании количества подписчиков был составлен условный прайс-лист с расценками за публикацию одного поста для каждого игрока. Если Серена Уильямс с её 13 млн читателей может получить за одно рекламное сообщение около $ 63 тыс., то Наоми Осака вправе рассчитывать на $ 10,6 тыс. за одну публикацию. Неплохая прибавка ко всем её миллионам.