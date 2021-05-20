Наследники Роджера Федерера штурмуют Женеву, несмотря на разбушевавшуюся стихию

В среду, 19 мая, на турнире ATP-250 в Женеве уже должны были стать известны все участники четвертьфинальной стадии. Дело в том, что финал запланирован на субботу, а не на воскресенье, как бывает обычно. Это связано с тем, что по оригинальному расписанию Женева стояла за неделю до старта «Ролан Гаррос», а как правило все турниры перед «Большими шлемами» заканчиваются в субботу, чтобы у игроков было больше времени на подготовку. Однако, как известно, организаторы Открытого чемпионата Франции в итоге перенесли старт на неделю, так что в преддверии парижского «Шлема» ещё пройдут турниры в Парме и Белграде.

К четвергу определились только пятеро четвертьфиналистов из восьми. Целый день в Женеве шёл дождь, а в какой-то момент начался настоящий град! Тем не менее, несколько раз в течение дня осадки полностью прекращались, и теннисисты, пусть и ненадолго, получали возможность вернуться на корты. Полностью выполнить программу игрового дня всё равно не удалось: на всех площадках завершилось в сумме только четыре матча. Меньше всех повезло Марко Чеккинато и Денису Шаповалову, которые до позднего вечера ждали своего выхода на корт, в итоге дождались, но уже на разминке снова пошёл дождь, и теннисисты отправились в подтрибунное помещение. Там они тоже прождали какое-то время, поскольку организаторы ещё надеялись на начало игры в 22:00 по местному времени. Но всё же примерно в 21:30 было принято окончательное решение перенести все матчи на следующий день.

Достаточно много успели сыграть Ласло Джере и Фабио Фоньини: в этой игре ближе к победе серб, который впереди 6:3, 6:7 (2:7), 2:0. Ласло уже мог готовиться к своей четвертьфинальной встрече, но в концовке второй партии не подал на матч и упустил два матчбола. В другом неоконченном матче Пабло Куэвас ведёт у Артура Казо 6:2, 4:3 с брейком во втором сете. Если Куэвас выиграет ещё два гейма, то встретится с Григором Димитровым. Болгарин, которого долгое время называли наследником Федерера из-за характерного стиля игры, не без труда прошёл белоруса Илью Ивашко – 6:4, 6:4. Во втором сете Димитров повёл 5:0, но упустил двойной матчбол, проиграл четыре гейма подряд, однако в 10-м гейме сделал решающий брейк. В одном из розыгрышей у Димитрова прошёл отличный укороченный.

Конечно, главным событием первых дней турнира стало поражение Роджера Федерера, который уступил во вторник Пабло Андухару, зато выстрелил другой местный теннисист – 18-летний Доминик Штефан Штрикер. В первом матче на уровне ATP обладатель уайлд-кард сенсационно победил Марина Чилича – 7:6 (7:5), 6:1, а в среду Штрикер оказался сильнее Мартона Фучовича – 7:5, 6:4. Тренером чемпиона юниорского «Ролан Гаррос»-2020 является Свен Свиннен, который с детства дружит с Федерером. Однако в Женеву Свиннен не смог приехать из-за болезни, так что с Домиником на этой неделе работает Кай Стетенбах. Кстати, Штрикер – первый после Федерера швейцарский четвертьфиналист турнира ATP, не достигший 19-летия. Как раз с обидчиком Роджера – Пабло Андухаром – Доминик и сыграет в четвертьфинале. Вот так наследники Федерера штурмуют Женеву, несмотря на разбушевавшуюся стихию.

Известна ещё одна четвертьфинальная пара: Каспер Рууд против Доминика Кёпфера. Норвежец обыграл Тенниса Сандгрена 7:5, 6:2. В первом сете теннисисты подарили прекрасный розыгрыш: Сандгрен сразу с приёма побеждал вперёд, выполнил смэш, а затем сумел среагировать на ответ Рууда и красиво укоротить прямо под сетку.

В четверг в Женеве должны быть доиграны матчи второго круга, а также пройти все четыре четвертьфинала. Будем надеяться, что дождь и град пощадят игроков и корты.