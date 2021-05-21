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Скандальные разборки, конфликты между тренерами, родителями и теннисистами в специальной колонке Екатерины Бычковой

«Даже Рафа, если верить его биографии, порой был под жёстким прессингом дядюшки Тони»
Екатерина Бычкова
Рафаэль Надаль
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Скандальные разборки между родителями, тренерами и учениками глазами Екатерины Бычковой, которая знает эту тему изнутри.

Темы тренеров и учеников, детей и родителей, насилия и модных абьюзерства и харассмента на самом деле стары как мир. И почему снова и снова это вызывает такую бурю эмоций, меня, с каждым прибавляющимся в паспорте годом, удивляет всё больше и больше. Скандалы идут один за другим. В мире, где уже полтора года насилуют без остановки всё человечество, почему-то местечковые разборки тренеров и учеников занимают порой колоссальную информационную нишу.

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Если покопаться в памяти лет и попробовать поворошить очередное разложившееся прошлое, то примеров выдающихся спортсменов с кем-то вроде тренера или родителя-садиста вылезет масса (прям такая сдобная, творожная с изюмом!). Примеров, в которых рекорды зарабатывались в прямом смысле и потом, и кровью. И каждый абсолютно по-разному проживал затем в них свою жизнь. А вот примеров, где всё получилось без давления, радостно, весело, бодро и без психологических проблем и забот, я, если честно, не знаю ни одного. Даже Рафа Надаль, если верить его биографии, и тот периодически был под жёстким прессингом дядюшки Тони.

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Понятное дело, что давление давлению рознь. Вспомните хотя бы Елену Докич со своей и правда не самой веселой жизненной историей. Заняв 4-ю строчку в мировом рейтинге под папиным игом и затем освободившись от него, она превратилась в реальный психологический кисель, которому не помогало абсолютно ничего. Папы уже давно не было рядом, но и бойфренд, который был готов помогать всегда и во всём, порой больше походил на её няньку, нежели на гордого мужчину-самца.

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Мне довелось сталкиваться с ней не на одном и не на двух турнирах серии ITF. Зрелище она тогда представляла довольно грустное. Эти потухшие глаза, опущенные плечи, хмурые брови, отсутствие мало-мальской улыбки. Не смеялась она вообще никогда! Во всяком случае, мне этого видеть не приходилось. В ней всё выдавало сломленного человека. И это печальное зрелище. И упомянуть то, что назад в топ-10 она так больше никогда и не вернулась, тоже стоит. На вопрос – по причине ли сломленности не было результатов после или по причине ли одного давления они были ранее – нам уже не ответит никто и никогда. Мы можем только предполагать и делать свои сугубо собственные выводы.

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Елена не одна такая в своём исполнении. Множество примеров было и есть среди наших девочек, но фамилии, конечно же, употреблять не совсем уместно. По большей части основная масса таких тренеров-садистов – это родители. Что и как они порой делают со своими детьми-спортсменами, лучше не знать никогда. Я уверена, что в аду для таких людей есть отдельный котёл, в котором черти проделывают с ними всё то же самое, что они со своими детьми. И так бесконечное количество веков. Бесконечное.

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Просто тренеры с перегибом тоже существуют, и их далеко не единицы. Но не будем забывать, что тренер – это не самая простая и очень ответственная профессия. Ты должен в одном флаконе быть воспитателем, наставником, примером и самое главное человеком, которого ученик обязан уважать. В современном мире гарцующего эго инфантилов добиться такого отношения учеников возможно с огромным трудом. Дети ленивы, амёбоподобны, всем обеспечены и категорически не понимают, для чего они живут. Как заставить это поколение шевелиться, знает по ходу дела один Господь.

Фото: фото из личного архива Екатерины Бычковой

Побывав за 30 лет спортивного стажа и в той, и в другой ролях, могу сказать, что непросто и там, и там. Вначале ты обижен на маму, папу, тренера и их методы, а потом через полгода тренерского стажа ты начинаешь понимать их как никто другой. И так везде. Система работает по кругу. А если мы берём долгосрочное сотрудничество тренера и ученика, то поверьте, в это болото лучше не лезть со стороны никогда. Засосёт по самую шею, а потом вы бесславно утоните. И останется от ваших благих потуг лишь одинокий пузырь на воде, да и тот ненадолго.

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Когда люди находятся в профессиональных отношениях больше года, это уже другой, особый вид. Здесь каждый успевает узнать плюсы и минусы другого, понять, готовы они дальше продолжать сотрудничество или нет, и в каком направлении двигаться в совместной погоне за кубками и медалями. «Тренер-ученик» — это отношения. Так же, как и в любых других, в них есть взлёты и падения, кризисы и счастливые времена. И также в них случаются драмы, расставания и некрасивые детали. В целом, с тренером всегда проще, чем с родителями. От тренера можно взять и в любой момент перейти к другому. Только и всего. И нет проблем.

Фото: фото из личного архива Екатерины Бычковой

Вопрос, который часто витает в воздухе: «Может ли тренер позволять себе лишнего?» Буду честной, мне трудно ответить наверняка. Если следовать профессиональной этике, безусловно, нет. Нужно уметь сдерживать себя и искать иные рычаги давления, но сколько раз на своей памяти за 4,5 года тренировок с одним учеником я сдерживалась от подзатыльника, знает только моё темное подсознание. Когда тебе хамят в лицо, делают вид, что не слышат, орут в припадке: «Я вам не верю!» или просто всю тренировку молчат; когда родители хотят бесконечного результата, при этом никогда не делают то, чего просят, тут же сами давят с другой стороны на детей; в такие моменты хочется уже не просто съездить всем по щам, хочется чего-то более глобального. И это, простите, нормально. Человеческий, знаете ли, фактор. Тот самый, который люди так часто любят приводить в пример своих убогих порой слов и поступков.

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Осуждая редкие некрасивые действия людей, мы также нечасто следим за своими собственными. Как когда-то мне сказал один из коллег: «Я бы никогда в жизни не подумал, что могу ударить своего ребёнка!» И знаете… я бы такого о нём тоже никогда не подумала! Но дети – это маленькие люди, и они тоже бывают разные.

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