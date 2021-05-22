Битва ровесников в Женеве. Каспер Рууд оказался сильнее канадца с русскими корнями

Турнир ATP-250 в Женеве ещё в первые дни лишился многих звёздных имён. Конечно, в первую очередь болельщиков расстроил Роджер Федерер, который, ведя 4:2 в третьем сете, не сумел дожать испанца Пабло Андухара. Андухар, кстати, отправил отдыхать ещё одного местного теннисиста и открытие этой недели Доминика Штефана Штрикера. 18-летний швейцарец, проводивший свой первый турнир ATP в карьере, вёл 6:4, 3:1, но всё же уступил 6:4, 4:6, 4:6.

К слову, испанец провёл в Женеве семь сетов подряд из десяти геймов. Рано зачехлил ракетку и четвёртый сеяный Григор Димитров, который выиграл только один матч, а в четвертьфинале не справился с Пабло Куэвасом — 6:7 (3:7), 3:6. Тем не менее болгарин в одном из розыгрышей нанёс фантастический удар: на тай-брейке первой партии он, еле дотягиваясь до мяча, прекрасно пробил кроссом в девятку.

Уругвайский квалифаер вышел в полуфинале на Дениса Шаповалова. Из-за дождя и града, разразившихся в Женеве в среду, канадцу с русскими корнями в четверг пришлось проводить два полноценных матча. С утра он с трудом прошёл Марко Чеккинато — 6:7 (4:7), 7:5, 6:1. Итальянец мог оказаться во втором сете в шаге от скрытых матчболов, но при счёте 4:4 Денис добежал до свечи соперника, сделал полный разворот и уже сам выполнил свечку.

Итальянец, не сумев выиграть в двух сетах, в начале решающего отрезка на эмоциях разбил свою ракетку и, конечно же, получил предупреждение от судьи.

Вечером Денис оказался сильнее Ласло Джере — 6:4, 6:4. У серба было множество шансов на приёме, но он реализовал только один брейк-пойнт из девяти. В основном Шаповалова выручала уходящая подача левши во второй квадрат, с которой Джере никак не мог справиться. Таким образом, Денис провёл в четверг пять сетов, а в пятницу — только два. Со счётом 6:4, 7:5 он переиграл Куэваса и вышел в финал. Опытный Пабло красиво обманул своего соперника в дебюте второй партии, когда смотрел вправо, а пробил влево.

В концовке второй партии теннисисты подарили любителям тенниса длинный обмен на задней линии, и Денису в одном из эпизодов вынужденно пришлось выполнять удар между ног (он просто пробежал точку удара и оказался в небольшом противоходе). Получилась прекрасная свеча, которая и позволила выиграть розыгрыш.

Соперником по финалу 22-летнего Шаповалова стал его ровесник — Каспер Рууд. Норвежец в последнее время прекрасно играет на грунте: с 2020 года он выиграл 32 матча на этом покрытии — больше, чем любой другой теннисист (ближайший преследователь — Стефанос Циципас с 26 победами). В преддверии Женевы Каспер дошёл до трёх полуфиналов подряд: в Монте-Карло, Мюнхене и Мадриде, при этом финалов у него не было больше года — с турнира в Сантьяго в феврале 2020-го. В Швейцарии никаких проблем с решением поставленной задачи не возникло: 6:3, 6:2 против Андухара.

Финал с Шаповаловым предсказуемо сложился намного труднее. В первой партии теннисисты очень уверенно держали свои подачи, ни разу не было даже счёта «ровно». На тай-брейке Рууд сразу получил большой перевес, однако реализовать четверной сетбол не сумел. С пятой попытки Каспер всё же оставил за собой партию. Во втором сете борьбы внутри геймов стало больше. Первые брейк-пойнты возникли у норвежца. Подача Шаповалова помогла отыграть четыре из них (Рууд даже ни разу не принял в корт), но очередная ошибка Дениса с лёта позволила норвежцу повести с брейком. Этого оказалось достаточно для победы в этой битве ровесников — 7:6 (8:6), 6:4. Каспер завоевал второй титул и поднимется на 16-е место в рейтинге. Канадские же болельщики снова грустят: теннисисты из этой страны проиграли 18 из 19 последних финалов на уровне ATP.

Уже в воскресенье стартуют два последних турнира ATP-250 в Парме и Белграде перед главным грунтовым соревнованием года — «Ролан Гаррос», которой пройдёт в Париже с 30 мая по 13 июня.