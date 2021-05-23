Когда кольца с бриллиантами – лучшие друзья. В чём Курникова не уступит Шараповой и Серене

Почти $ 100 млн призовых заработала Серена Уильямс за свою карьеру, завоевала 23 «Шлема». И в этом с американкой никто из теннисисток XXI века сравниться не может. Успехи Марии Шараповой куда скромнее. Что уж говорить об Анне Курниковой, которая и вовсе не завоевала ни одного титула в одиночном разряде. Но кое в чём Анна не уступит ни Серене, ни Шараповой. Например, Курникова, в отличие от них, уже стала многодетной мамой. А ещё она обладательница совершенно уникальных ювелирных украшений, которые, как говорят, подарил ей Энрике Иглесиас. Расскажем, как выглядят и сколько стоят помолвочные и обручальные кольца лучших теннисисток мира.

Многие слышали песенку из старой американской комедии о лучших друзьях девушек. Перефразируя её, можно сказать, что лучшие друзья теннисисток – это кольца с массивными бриллиантами. Некоторые спортсменки даже на корте не расстаются со своими любимыми украшениями. Анна Курникова познакомилась с Энрике Иглесиасом в конце 2001 года. С этого момента пресса внимательно следила за звёздной парой, пытаясь разузнать, когда же состоится помолвка и свадьба. В 2004 году на безымянном пальце Анны появилось кольцо с огромным розовым бриллиантом каплевидной формы в 11 карат. Специалисты оценили украшение в $ 2,5 млн. Курникова появлялась с этим кольцом и на вечеринках, и на различных теннисных мероприятиях. Даже во время выставочных матчей россиянка не снимала это кольцо.

Анна Курникова Фото: Jason Squires/WireImage/Getty Images

Нашлись те, кто поспешил сделать выводы, что кольцо в этим великолепным камнем – помолвочное, а значит скоро будет свадьба Курниковой и Иглесиаса. Но годы шли, а торжественного бракосочетания всё не было. И в 2009 году Анну заметили с новым украшением – на её безымянном пальце появилось потрясающее кольцо с уникальным переливающимся солнечным бриллиантом. Этот массивный жёлтый камень обрамлён платиной и двумя другими маленькими бриллиантами. О свадьбе так и не было объявлено, но в своём «инстаграме» Анна спустя какое-то время сменила фамилию на Курникова-Иглесиас. Напомним, что в декабре 2017 года у звёздной пары родились близнецы Николас и Люси, а в январе 2020 года – дочь Маша.

Анна Курникова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Датская теннисистка Каролина Возняцки была невестой дважды. В последний день 2013 года Каролина разместила в своём твиттере чудесный коллаж на котором изображена она с гольфистом Рори Макилроем, а также чудесное обручальное кольцо. «Всем счастливого Нового года! Рори и я начали год ударно. Я сказала: «Да!» — написала теннисистка в своём аккаунте. Пара в то время находилась в Австралии, где Каролина готовилась к первому в сезоне турниру «Большого шлема». И спустя несколько дней на одной из тренировок Возняцки с удовольствием продемонстрировала помолвочное кольцо. Всё было прекрасно, ничто не предвещало беды, как вдруг в мае 2014 года гольфист разорвал помолвку. Причём он сделал это уже после того, были разосланы приглашения гостям на запланированную в ноябре свадьбу. «Я была в шоке. Всегда думала, что такие вещи надо делать лицом к лицу. Но он просто позвонил мне и сказал, что всё кончено», — сокрушалась позже Возняцки.

Каролина Возняцки Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Переживая после разрыва отношений с Рори, Возняцки как-то сказала: «Теперь я буду искать себе высокого мужчину, чтобы спокойно носить каблуки». Дело в том, что рост Макилроя 175 см, а Каролина выше его на 2 см. Действительно ли она после этого обращала внимание только на высоких мужчин, или это так совпало, но следующие серьёзные отношения она завела с баскетболистом НБА Дэвидом Ли. Его рост – 206 см. В ноябре 2017 года Возняцки стала победительницей Итогового чемпионата в Сингапуре. Дэвид был одним из тех, кто поддерживал теннисистку и поздравил с успехом. Отпраздновав триумф Каролины, пара отправилась на отдых на Бора-Бора. Там Дэвид и сделал девушке предложение.

Возняцки тут же поделилась этой радостной новостью в соцсетях: «Вчера я сказала: «Да» своему любимому». Сообщение было сопровождено фото с потрясающим кольцом на безымянном пальце.

Первая помолвка Марии Шараповой тоже не привела к свадьбе. В октябре 2010 года российская теннисистка призналась, что баскетболист из Словении Саша Вуячич после года отношений сделал ей предложение. Вскоре после помолвки Шарапова продемонстрировала всем подарок жениха. Репортёры тут же нашли эксперта по ювелирным украшениям, который сказал, что кольцо, подаренное Вуячичем, может стоить около $ 250 тыc. И вот тут на Сашу обрушилась критика за то, что он сэкономил на Шараповой, которая уже в те времена считалась одной из самых богатых спортсменок мира. Дело в том, что есть обычай дарить помолвочное кольцо стоимостью не меньше двух месячных зарплат жениха. Вуячич тогда зарабатывал в «Лос-Анджелес Лейкерс» $ 5,5 млн в год. Значит, кольцо ему следовало дарить примерно за миллион.

Саша Вуячич и Мария Шарапова Фото: Burak Kara/Getty Images

В 2012 году Шарапова разорвала помолвку. Потом она встречалась с теннисистом из Болгарии Григором Димитровым, но и с ним до свадьбы дело не дошло. И вот уже в самом конце карьеры у Марии начались серьёзные отношения с британским миллионером Алексом Гилксом. В декабре 2020 года Шарапова сообщила, что сказала своему возлюбленному: «Да». А спустя несколько недель в «инстаграме» звезды тенниса появилось фото с восхитительным кольцом на безымянном пальце. Один из подписчиков предположил, что цена кольца может составлять около $ 246 тыс. Однако эксперт заявил, что оно ещё дороже. Изготовленное на заказ помолвочное кольцо из розового золота с бриллиантом изумрудной огранки Марии Шараповой стоит $ 400 тыс. и весит 5 карат. Украшение было создано вручную дизайнером Джессикой Маккормак.

В апреле 2021 года стала невестой и украинская теннисистка Элина Свитолина. «Она сказала: «Да». Мадам Монфис», — подписал французский теннисист Гаэль Монфис в своём «инстаграме» фото с обручальным кольцом на руке Элины. Также спортсмен с помощью хештега намекнул на примерную дату свадьбы: июль 2021 год. Позже появилась информация о стоимости помолвочного кольца, которое французский теннисист преподнёс своей возлюбленной. По данным btu.org.ua, оно обошлось Монфису примерно в € 700 тыс. Кольцо Свитолиной имеет бриллиант изумрудной огранки размером в пять с половиной карат. Оно принадлежит коллекции британского ювелирного дома семьи Графф.

Если Курниковой, Шараповой, Свитолиной и Возняцки женихи дарят дорогие бриллиантовые кольца, то чем хуже самая титулованная теннисистка современности Серена Уильямс? Тем более, что её избранник – сооснователь популярной соцсети Reddit Алексис Оганян – человек не бедный. В декабре 2016 года в том самом римском отеле, где Серена и Алексис познакомились, бизнесмен сделал теннисистке предложение. Хвалиться кольцом, как её подруга Возняцки, Серена не стала. Внимательные поклонники Уильямс смогли всего несколько раз разглядеть кольцо с массивным бриллиантом на фотографиях, которые она размещала в соцсетях. Так после свадьбы, в ноябре 2017 года, Серена как бы случайно показала в аккаунте своей дочери то ли помолвочное, то ли обручальное кольцо. Её рука просто попала в кадр, где она играет с ножками маленькой Олимпии. «Папочка знает, как я люблю леопардовый принт», — подписала Уильямс фото. Многие пользователи обратили внимание не только на красавицу дочку, но и на украшение на пальце Серены. «Этот камень почти такого же размера, как и сама малышка», — написали поклонники Серены в комментариях. По утверждениям СМИ, это кольцо может стоить около $ 2 млн.

В 2019 году на одной из светских вечеринок Серена появилась в сопровождении мужа, а на её руках сверкали сразу три шикарных кольца – одно краше другого.

Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Конечно же, это не вся коллекция Серены Уильямс. По её словам, она просто сходит с ума от ювелирных украшений: «Я всегда носила на корте сумасшедшие украшения – массивные кольца, браслеты. Мне не нужно постоянно менять украшения – я предпочитаю их комбинировать».