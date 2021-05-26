$ 55,2 млн за год! Как на богатейшую спортсменку мира снова обрушился «золотой дождь»

Год назад, по данным «Форбс», выяснилось, что японка Наоми Осака заработала за 12 месяцев рекордные для женского спорта $ 37 млн. Но, как и предсказывал «Чемпионат», — это не предел. Спустя сезон богатейшая спортсменка мира существенно превысила своё же достижение, получив на счёт $ 55,2 млн за год.

Пандемия коронавируса изменила жизнь всех без исключения. В том числе и спортсменов. В частности, в теннисе до сих пор многие соревнования проходят без зрителей, поэтому неудивительно, что призовые фонды турниров заметно сократились. Однако, на топовых атлетах, которые большую часть своего состояния зарабатывают не на призовых, а на спонсорских контрактах, эта ситуация не особо отразилась. Мы уже писали, что по данным «Форбс», за последние 12 месяцев Роджер Федерер, который провёл за этот период всего 2 матча, сумел заработать $ 90 млн. Причём все вне корта! Ещё одна компания, специализирующаяся в спортивном бизнесе, Sportico, провела своё исследование, в котором Федереру засчитали только $ 84 млн. Зато выяснилось, что 23-летняя теннисистка Наоми Осака сумела по заработкам «заткнуть за пояс» немало звёзд мужского спорта.

Наоми Осака, по данным Sportico, за последние 12 месяцев получила $ 55,2 млн, из которых $ 5,2 млн приходится на призовые за выступления на корте, а все остальные $ 50 млн – это спонсорские и рекламные контракты. Таким образом, японка занимает 15-е место в рейтинге Sportico среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В частности, Осака обошла таких звёзд спорта, как Джокович, Надаль, Серена Уильямс, гольфист Рори Макилрой, гонщики Формулы-1 Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, футболисты Гарет Бэйл, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и другие.

Все теннисисты в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира за год (Sportico):

…7. Роджер Федерер – $ 84 млн ($ 46 тыс. призовых + $ 84 млн спонсорских)

…15.

…44. Серена Уильямс – $ 35,5 млн ($ 1,5 млн + $ 34 млн)

…52. Новак Джокович – $ 33,4 млн ($ 4,4 млн + $ 29 млн)

…88. Кей Нисикори – $ 26,6 млн ($ 554 тыс. + $ 26 млн)

…92. Рафаэль Надаль – $ 26,5 млн ($ 3,5 млн + $ 23 млн) …7. Роджер Федерер – $ 84 млн ($ 46 тыс. призовых + $ 84 млн спонсорских)…15. Наоми Осака – $ 55,2 млн ($ 5,2 млн + $ 50 млн)…44. Серена Уильямс – $ 35,5 млн ($ 1,5 млн + $ 34 млн)…52. Новак Джокович – $ 33,4 млн ($ 4,4 млн + $ 29 млн)…88. Кей Нисикори – $ 26,6 млн ($ 554 тыс. + $ 26 млн)…92. Рафаэль Надаль – $ 26,5 млн ($ 3,5 млн + $ 23 млн)

Можно заметить, что в этом исследовании среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира оказались всего две женщины, и обе – представительницы тенниса: Наоми Осака и Серена Уильямс. Причём сумма спонсорских контрактов Осаки сопоставима с тем, сколько зарабатывает вне футбольного поля Криштиану Роналду. Кстати у португальца 290 млн подписчиков в «Инстаграме». У Серены – 13,1 млн, а у Осаки – 2,2 млн. По данным агентства BonusFinder, за каждый рекламный пост на своей страничке в соцсети Роналду может получить в качестве бонуса более $ 1 млн, Серена – около $ 63 тыс., а Осака – только $ 10,6 тыс.

Как же на японку снова обрушился «золотой дождь»? Почему именно она стала любимицей всех спонсоров? Начнём с того, что у Наоми необычное происхождение. Её мать – японка, а отец – американец гаитянского происхождения. При этом сама теннисистка живёт в Лос-Анджелесе, но защищает на всех спортивных соревнованиях флаг Японии. В 2018 году Осака завоевала первый из четырёх своих «Шлемов», когда ей было только 20 лет. Япония в то время уже вовсю готовилась провести в 2020 году феерическую по размаху Олимпиаду в Токио. Естественно, японские компании хотели видеть лицом своего бренда перспективного национального спортсмена, способного выиграть олимпийскую медаль. Наоми подходила под эти пожелания как нельзя кстати. Сыграла роль ещё и её политическая активность. Осака оказалась страстным борцом за права женщин и национальных меньшинств.

Год назад Наоми уже сотрудничала с 15 брендами. Среди них такие известные торговые марки как Nissan Motor, Shiseido (косметика), Yonex (спортивный инвентарь), MasterCard, BodyArmor (спортивный напиток), Hyperice (оборудование для реабилитации), а также крупнейшие олимпийские спонсоры – Procter & Gamble, All Nippon Airways и Nissin Foods. Кроме того, Осака стала лицом Nike, получив контракт на $ 10 млн долларов, причём это партнёрство рассчитано до 2025 года. Сезон-2021 начался для японки не только с победы на 4-м для неё турнире «Большого шлема», но и с подписания новых контрактов. Наоми стала амбассадором знаменитого бренда Louis Vuitton, а также часовой компании Tag Heuer. К тому же теннисистка инвестировала средства в женский футбольный клуб в США. Теперь богатейшую спортсменку мира – ещё и совладелица команды «Норт Каролина Кураж» — это действующий чемпион женской национальной футбольной лиги (NWSL).