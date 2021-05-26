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Богатейшая теннисистка мира Наоми Осака побила свой рекорд: заработала за год $ 55,2 млн, обогнав и Серену, и Джоковича

$ 55,2 млн за год! Как на богатейшую спортсменку мира снова обрушился «золотой дождь»
Даниил Сальников
Наоми Осака побила свой рекорд
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Японская теннисистка Наоми Осака установила новый рекорд, заработав за 12 месяцев больше, чем Серена, Джокович или Надаль.

Год назад, по данным «Форбс», выяснилось, что японка Наоми Осака заработала за 12 месяцев рекордные для женского спорта $ 37 млн. Но, как и предсказывал «Чемпионат», — это не предел. Спустя сезон богатейшая спортсменка мира существенно превысила своё же достижение, получив на счёт $ 55,2 млн за год.

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Пандемия коронавируса изменила жизнь всех без исключения. В том числе и спортсменов. В частности, в теннисе до сих пор многие соревнования проходят без зрителей, поэтому неудивительно, что призовые фонды турниров заметно сократились. Однако, на топовых атлетах, которые большую часть своего состояния зарабатывают не на призовых, а на спонсорских контрактах, эта ситуация не особо отразилась. Мы уже писали, что по данным «Форбс», за последние 12 месяцев Роджер Федерер, который провёл за этот период всего 2 матча, сумел заработать $ 90 млн. Причём все вне корта! Ещё одна компания, специализирующаяся в спортивном бизнесе, Sportico, провела своё исследование, в котором Федереру засчитали только $ 84 млн. Зато выяснилось, что 23-летняя теннисистка Наоми Осака сумела по заработкам «заткнуть за пояс» немало звёзд мужского спорта.

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Наоми Осака, по данным Sportico, за последние 12 месяцев получила $ 55,2 млн, из которых $ 5,2 млн приходится на призовые за выступления на корте, а все остальные $ 50 млн – это спонсорские и рекламные контракты. Таким образом, японка занимает 15-е место в рейтинге Sportico среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В частности, Осака обошла таких звёзд спорта, как Джокович, Надаль, Серена Уильямс, гольфист Рори Макилрой, гонщики Формулы-1 Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, футболисты Гарет Бэйл, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и другие.

Все теннисисты в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира за год (Sportico):
…7. Роджер Федерер – $ 84 млн ($ 46 тыс. призовых + $ 84 млн спонсорских)
…15. Наоми Осака – $ 55,2 млн ($ 5,2 млн + $ 50 млн)
…44. Серена Уильямс – $ 35,5 млн ($ 1,5 млн + $ 34 млн)
…52. Новак Джокович – $ 33,4 млн ($ 4,4 млн + $ 29 млн)
…88. Кей Нисикори – $ 26,6 млн ($ 554 тыс. + $ 26 млн)
…92. Рафаэль Надаль – $ 26,5 млн ($ 3,5 млн + $ 23 млн)

Можно заметить, что в этом исследовании среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира оказались всего две женщины, и обе – представительницы тенниса: Наоми Осака и Серена Уильямс. Причём сумма спонсорских контрактов Осаки сопоставима с тем, сколько зарабатывает вне футбольного поля Криштиану Роналду. Кстати у португальца 290 млн подписчиков в «Инстаграме». У Серены – 13,1 млн, а у Осаки – 2,2 млн. По данным агентства BonusFinder, за каждый рекламный пост на своей страничке в соцсети Роналду может получить в качестве бонуса более $ 1 млн, Серена – около $ 63 тыс., а Осака – только $ 10,6 тыс.

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Как же на японку снова обрушился «золотой дождь»? Почему именно она стала любимицей всех спонсоров? Начнём с того, что у Наоми необычное происхождение. Её мать – японка, а отец – американец гаитянского происхождения. При этом сама теннисистка живёт в Лос-Анджелесе, но защищает на всех спортивных соревнованиях флаг Японии. В 2018 году Осака завоевала первый из четырёх своих «Шлемов», когда ей было только 20 лет. Япония в то время уже вовсю готовилась провести в 2020 году феерическую по размаху Олимпиаду в Токио. Естественно, японские компании хотели видеть лицом своего бренда перспективного национального спортсмена, способного выиграть олимпийскую медаль. Наоми подходила под эти пожелания как нельзя кстати. Сыграла роль ещё и её политическая активность. Осака оказалась страстным борцом за права женщин и национальных меньшинств.

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Год назад Наоми уже сотрудничала с 15 брендами. Среди них такие известные торговые марки как Nissan Motor, Shiseido (косметика), Yonex (спортивный инвентарь), MasterCard, BodyArmor (спортивный напиток), Hyperice (оборудование для реабилитации), а также крупнейшие олимпийские спонсоры – Procter & Gamble, All Nippon Airways и Nissin Foods. Кроме того, Осака стала лицом Nike, получив контракт на $ 10 млн долларов, причём это партнёрство рассчитано до 2025 года. Сезон-2021 начался для японки не только с победы на 4-м для неё турнире «Большого шлема», но и с подписания новых контрактов. Наоми стала амбассадором знаменитого бренда Louis Vuitton, а также часовой компании Tag Heuer. К тому же теннисистка инвестировала средства в женский футбольный клуб в США. Теперь богатейшую спортсменку мира – ещё и совладелица команды «Норт Каролина Кураж» — это действующий чемпион женской национальной футбольной лиги (NWSL).

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Теги Теннис WTA Наоми Осака •••

Заглавное фото: instagram.com/naomiosaka

Источник: «Чемпионат»

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