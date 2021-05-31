Наконец-то! Даниил Медведев с пятой попытки «расколдовал» первый круг «Ролан Гаррос»

Четыре года подряд Даниил Медведев проигрывал на старте «Ролан Гаррос», и вот теперь ему удалось прервать эту чёрную полосу. В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2021 россиянин оказался сильнее представителя Казахстана Александра Бублика.

В воскресенье на кортах «Ролан Гаррос» прошли первые матчи на главном грунтовом турнире сезона. В сетку мужского одиночного разряда по рейтингу попало четверо россиян, причём все они оказались сеяными – Даниил Медведев (2), Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (23) и Аслан Карацев (24). Кроме того, Роман Сафиуллин пробился в основу, пройдя сквозь сито квалификации. К началу новой недели два представителя России оказались уже во втором круге. Хачанов уверенно справился с чехом Иржи Веселы – 6:1, 6:2, 6:3, а Сафиуллин в своём дебютном матче основной сетки «Ролан Гаррос» одолел испанца Карлоса Табернера – 7:6, 1:6, 6:0, 6:2. Теперь в среду Карен померится силами с японцем Кеем Нисикори, а Роман – с Александром Зверевым (6). Немец с русскими корнями накануне совершил камбэк со счёта 0-2 в пятисетовом поединке с Оскаром Отте.

В понедельник в борьбу вступил Даниил Медведев. Впервые на «Большом шлеме» он посеян под столь высоким 2-м номером. Даже выше, чем Король грунта Рафаэль Надаль (3). Тут надо отметить, что у Даниила с песчаным покрытием отношения складываются непросто. В 2019-м у него получилась неплохая связка турниров – Монте-Карло – Барселона, где он обыграл несколько сильных соперников и добрался до решающих стадий этих соревнований. То есть на грунте Медведев играть и побеждать умеет. Но что касается «Ролан Гаррос», то почему-то россиянин долгие годы не мог выиграть здесь хотя бы один матч – как будто этот турнир для него заколдованный.

Началось всё в розыгрыше-2017, где он уступил французу Бенжамену Бонзи, а затем два года подряд встречался с другими представителями Франции – Люкой Пуем (2018) и Пьер-Юг Эрбером (2019). И тоже терпел поражения. Полгода назад на осеннем «Ролан Гаррос» — 2020 Даниил попал по сетке на неуступчивого венгра Мартона Фучовича. Тот поединок сразу пошёл не по сценарию Медведева. Отдав сопернику преимущество в концовке первого сета, россиянин очень расстроился, после чего начал истерить, швырять ракетку, разговаривать с самим собой и командой. В итоге, как он ни старался, спасти матч не удалось.

Этот грунтовый сезон начался для Даниила с проблем. Перед «Мастерсом» в Монте-Карло россиянин получил положительный тест на коронавирус. Некоторое время ему пришлось сидеть на самоизоляции, и подготовка к соревнованиям была сорвана. В итоге Медведев за нынешнюю грунтовую серию провёл только три официальных матча и выиграл из них только один. Правда, потом 2-й номер мировой классификации решил выступить на показательном турнире UTS, где в трёх групповых встречах смог одержать ещё одну победу. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Даниил так объяснил своё желание сыграть именно на этом показательном соревновании: «Думаю, для меня это отличный способ подготовиться к «Ролан Гаррос», не затрачивая слишком много физической или ментальной энергии. Я играю как минимум против трёх разных противников с разными стилями игры. Это идеально для меня».

Многие эксперты уверены, что проблемы Медведева в матчах на грунте лежат в большей степени в области психологии. Например, так считает президент ФТР Шамиль Тарпищев: «Неуверенность у Медведева идёт исключительно от самого себя. Он внушил себе, что не может играть на грунте. Я же уверен, что сейчас как раз тот самый момент, когда он может проявить себя на этом покрытии. Даниилу надо просто вработаться и поверить в себя. Я не считаю, что он не может играть на земле. Это вопрос внутренней психологии». Примерно о том же говорил знаменитый «грунтовик» прошлого Алекс Корретха, когда отметил, что Медведеву ни в коем случае нельзя во время матчей ругаться на грунт и свои ошибки на этом покрытии, чтобы не давать соперникам психологического преимущества. Впрочем, в первом круге «Ролан Гаррос» — 2021 сетка свела Даниила с ещё одним теннисистом, любящим покричать во время матча на себя, соперника, судью, зрителей и весь мир.

Представитель Казахстана Александр Бублик, который оказался первым соперником Медведева на нынешнем Открытом чемпионате Франции, всегда славился своим непростым характером и способностью к резкому выплеску эмоций на корте. Но в коронавирусную эпоху это стало заметнее. Если раньше ворчание Бублика по поводу и без заглушал шум трибун, то при пустых стадионах зрители, следящие за трансляциями, слышат каждое его слово. Поэтому чуть ли не после каждого матча Александра появляются новости о безумных монологах этого теннисиста. «Я много разговариваю во время матчей. Более того, я часто ругаюсь во время поединка. Раньше это скрывали аплодисменты зрителей. По этой причине я бы хотел, чтобы зрители как можно скорее вернулись на трибуны. Их аплодисменты и крики давали мне возможность не получать очередные предупреждения», — объяснил ситуацию Бублик.

На старте поединка было заметно, что Даниил немного нервничает, он был слегка скован. А вот Бублик, наоборот, выглядел расслабленным, позволял себе рискованные удары. И именно Александр сразу добился преимущества – повёл с брейком 2:0. Но затем Медведев вцепился в подачу представителя Казахстана, проявил настойчивость и упорство и сделал обратный брейк. После этого россиянин выиграл ещё 3 гейма подряд, повёл 4:2 и завершил партию своей победой – 6:3. В этот момент было ощущение, будто Даниил «выдохнул», словно с него свалился тяжёлый груз. Он заиграл легко, вдохновенно, стал уверенно «читать» игру соперника, а Александр приуныл, стал говорить сам с собой, в какой-то момент произнёс: «Я устал». Даниил же выигрывал гейм за геймом, вёл даже 4:0. Один брейк Бублику удалось отыграть, но не более – снова 6:3. В третьем сете теннисисты долго удерживали свои подачи. Первым брейка добился Бублик, но при счёте 5:3 не смог подать на партию, допустив в концовке гейма 2 двойные ошибки подряд. После этого уже Медведев повёл с брейком 6:5 и уверенно подал на матч – 6:3, 6:3, 7:5 почти за 2 часа.

Вот так Даниил «расколдовал» «Ролан Гаррос», прервав крайне неприятную для себя серию поражений. С пятой попытки ему удалось наконец-то пробиться во второй круг. «Я чувствую себя счастливым. Я радуюсь теннису. Впервые за два месяца, — признался Медведев ещё перед матчем с Бубликом. – Речь идёт о чувстве на корте, и теперь у меня всё хорошо. Ещё на тренировке я не чувствовал, что это был грунт. Я играл, как на харде. Да, мне очень нравятся сейчас условия на «Ролан Гаррос», и, честно говоря, я с нетерпением жду отличного турнира». Медведев, конечно, прав – ему нет смысла далеко заглядывать вперёд по сетке, прикидывая будущих соперников. Главное сейчас для россиянина – набирать уверенность и игровую форму. Отметим лишь, что в следующем раунде Даниил сыграет в среду с победителем пары Пол – О’Коннелл.