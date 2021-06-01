«Стало только хуже». Острая реакция на снятие богатейшей спортсменки мира с «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира Наоми Осака, которая за последний год заработала $ 55,2 млн, снялась с главного грунтового турнира сезона «Ролан Гаррос». Теннисный мир в шоке от поведения японки, сначала объявившей бойкот прессе, а потом и вовсе отказавшейся выступать в Париже. Рассказываем об острой реакции игроков и экспертов на решение Осаки.

В Париже японка Наоми Осака приехала в статусе второй ракетки мира и имела неплохие шансы по итогам этого турнира «Большого шлема» сместить с вершины рейтинга австралийку Эшли Барти. Для это ей надо было добраться хотя бы до финала. Кроме того, победа Осаки на Открытом чемпионате Франции позволила бы её наставнику – бельгийцу Виму Фиссетту – собрать «Карьерный шлем», будучи тренером. Ранее его подопечные – Клейстерс, Кербер, Осака – смогли выиграть три турнира «Большого шлема». Не хватало только главного трофея на «Ролан Гаррос». Конечно, нельзя сказать, что грунт – это удобное покрытие для Наоми. Лучший результат японки во Франции – 3-й круг, но сейчас в Париже она стартовала уверенно, переиграв румынку Патрисию-Марию Циг в двух сетах. Однако что-то пошло не так.

Ещё до старта турнира перед пресс-конференциями, которые по регламенту дают топ-игроки, Наоми неожиданно сделала сенсационное заявление о том, что она на «Ролан Гаррос» не будет общаться с прессой: «Часто ощущаю, что люди не принимают во внимание психическое здоровье спортсменов. Это утверждение кажется особенно верным, когда я смотрю пресс-конференции или в них участвую. Смотрела много видео, на которых спортсмены сокрушаются в комнате для пресс-конференций после поражений. По-моему, это всё равно что бить лежачего, и я не понимаю причину, которая кроется за этим». При этом богатейшая спортсменка мира и её агенты прекрасно знали, что участие в пресс-конференциях и других мероприятиях, связанных с общением с журналистами, — это обязанность любого теннисиста. И отказ от интервью карается штрафом и другими санкциями. Так, Новак Джокович был оштрафован на US Open – 2020 на $ 7,5 тыс. за отказ прийти на пресс-конференцию после своей дисквалификации. Можно сказать, что серба тогда организаторы даже «пожалели» в связи с нестандартной ситуацией. Вообще же подобный демарш грозит теннисисту потерей $ 20 тыс.

После победы над Циг японка всё-таки дала интервью на корте Фабрису Санторо, но пресс-конференцию проигнорировала. В итоге Осаке выписали штраф $ 15 тыс. При этом представители оргкомитетов всех четырёх турниров «Большого шлема» выступили со специальным заявлением, в котором отметили, что, согласно Кодексу поведения, Осака может попасть в дальнейшем под серьёзные санкции со стороны руководства турниров, если продолжит игнорировать свои обязательства. Повторные нарушения правил теннисисткой могут повлечь за собой более значительные штрафы и дисквалификацию с других ТБШ.

Теннисный мир, конечно же, не остался в стороне от этого скандала. Одни поддержали Осаку, которая объявила бойкот прессе, другие жёстко раскритиковали её. Например, тренер японки Вим Фиссетт сказал, что она пытается добиться изменений не ради себя: «У Наоми есть возможность использовать свой статус, чтобы решать проблемы, и она пытается это делать. В США эта тема сейчас очень актуальна. Наоми прекрасно понимает важность взаимодействия с прессой, но она пытается добиться изменений не ради себя одной». Бывший тренер Энди Маррея Марк Петчи предложил Осаке отказаться от призовых: «Если Наоми не хочет помогать освещать события, которые делают её самой популярной и богатой теннисисткой, — пускай, это её право. Но в таком случае турниры «Большого шлема» должны позволить ей соревноваться в качестве любителя, без выплаты призовых».

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер жёстко раскритиковал Осаку: «Наоми должна определиться – или поменять свою позицию, или не участвовать в соревнованиях вообще. Почему к ней следует относиться иначе, чем к другим игрокам? Это несправедливо по отношению ко всем остальным теннисистам. Кроме того, Осака – самая великая японская теннисистка, но теперь ни один японец не сможет услышать её речь». Большинство теннисистов на «Ролан Гаррос» были вынуждены тоже прокомментировать ситуацию с Осакой, поскольку во время пресс-конференций их постоянно спрашивали на эту тему. Почти все отвечали, что уважают позицию Наоми, понимают её непростую психологическую ситуацию, но считают, что общение с прессой – это одна из сторон их профессии. Барти, например, сказала коротко: «Мы знали, на что шли, ещё когда пытались стать профессиональными спортсменами».

Страсти продолжали кипеть. Все ждали, как поведёт себя Осака после матча 2-го круга, намеченного на среду, но японка сделала следующий шаг – снялась с турнира. Знаменитая американская чемпионка Мартина Навратилова призналась, что переживает за Осаку и расстроена всем случившимся: «Мне так грустно из-за Наоми Осаки. Я искренне надеюсь, что с ней всё будет в порядке. Как спортсменов нас учат заботиться о своём теле, и, возможно, ментальный и эмоциональный аспекты не получают должного внимания. Слава Наоми Осаке за то, что она так заботится о других игроках. Но в то время, как она пыталась улучшить ситуацию для себя и других, непреднамеренно всё стало только хуже. Надеюсь, что решение Наоми сделать паузу позволит ей начать выздоравливать и заботиться о себе».

После решения Осаки сняться с турнира ей в соцсети посыпались слова поддержки от многих игроков. Винус и Серена Уильямс признались, что сочувствуют Наоми и жалеют её. «Я чувствую жалость к Наоми, очень сочувствую ей и хотела бы её просто обнять. Я проходила подобные ситуации. Все мы разные. Я толстая, другие люди худые. Вы просто должны позволить ей справиться с этим так, как она хочет», — сказала Серена на пресс-конференции. Знаменитая советская теннисистка и комментатор Анна Дмитриева считает, что Наоми подхватила звёздную болезнь. «Складывается такое ощущение, что звёздная болезнь не миновала Наоми Осаку. В прошлом году она тоже проявила свою волю, когда на турнире в Цинциннати отказалась выходить на корт. Правда, там это было связано с политическими вопросами, поэтому никто не посмел возражать против этого своеволия. Возможно, она тогда решила, что её мнение будет законом. Мне хочется верить, что в этом вопросе она ошиблась», — приводят слова Дмитриевой «Известия». Пока неясно, как будет складываться ситуация дальше – на каком турнире Наоми вернётся на корт и будет ли она общаться с прессой. В любом случае Навратилова права — даже если Осака хотела сделать лучше для всех, у неё это не получилось. Всё стало только хуже: один из крупнейших турниров потерял топовую теннисистку, а поклонники Наоми – возможность любоваться её игрой.