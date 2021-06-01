Тренировки с Федерером и Надалем помогли! Карацев успешно дебютировал на «Ролан Гаррос»

Аслан Карацев, впервые выступающий на Открытом чемпионате Франции, уверенно в трёх сетах переиграл квалифаера из США. Он стал 4-м представителем России во 2-м круге в мужском одиночном разряде.

На «Ролан Гаррос» подходят к концу матчи 1-го круга, которые растянулись на три дня. В воскресенье во второй круг мужского одиночного разряда вышли россияне Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. А в понедельник впервые в карьере, с 5-й попытки, барьер стартового круга на этом турнире преодолел Даниил Медведев. Второй номер посева уверенно провёл свой поединок с представителем Казахстана Александром Бубликом. Если предыдущие четыре года у Даниила ничего не получалось на песчаных кортах «Ролан Гаррос», то в этот раз, по признанию теннисиста, он почувствовал, что условия в Париже ему подходят: «Рад, что мне удалось выступить стабильно. На самом деле, на тренировках я играл намного лучше, так что есть возможности для улучшения. Я доволен в первую очередь победой, а затем и моим уровнем игры. Чувствую, что здесь — по крайней мере, в этом году с такой погодой, с такими мячами — я могу играть, как на харде. Для меня пока это ничем не отличается от Открытого чемпионата Австралии».

Во вторник на «Ролан Гаррос» — 2021 проводили свои стартовые матчи ещё два россиянина – Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Для Аслана это вообще дебют на главном грунтовом турнире сезона. Трижды он здесь участвовал в квалификационных соревнованиях, включая осенний РГ-2020, но так ни разу и не прошёл сквозь это сито. Зато сейчас Карацеву с 4-й попытки не только удалось попасть в основу напрямую по рейтингу, но и оказаться в числе сеяных (24). Это гарантировало россиянину встречу с условно более сильным игроком только с третьего круга.

Отметим, что по ходу нынешнего грунтового сезона Аслан получил важный опыт в матчах с топ-теннисистами. В частности, ему удалось обыграть на этом покрытии 1-ю ракетку мира Новака Джоковича в Белграде, затем в Мадриде он победил Диего Шварцмана, занимавшего 9-е место в рейтинге ATP, а в Риме – Даниила Медведева (2). Ну а при подготовке к стартовому матчу «Ролан Гаррос» Карацев последовательно потренировался сначала с Роджером Федерером, а затем – с Королём грунта Рафаэлем Надалем.

На старте турнира Аслану достался в соперники квалифаер Дженсон Бруксби из США, который занимает 152-е место в рейтинге ATP. С первых минут встречи стала заметна разница у этих игроков не только в рейтинге, но и в классе. Карацев действовал уверенно, спокойно и надёжно. В первом сете россиянину хватило одного брейка в концовке, во втором – в самом начале, а вот в 3-й партии завязалась борьба. Американец смог вцепиться в подачу Аслана и повёл 2:0, но его преимущество тут же улетучилось. Россиянин взвинтил темп, сделал два брейка подряд и спокойно довёл матч до победы – 6:3, 6:4, 6:4 за 2 часа.

Вот так Аслан Карацев успешно дебютировал на «Ролан Гаррос». Вполне возможно, ему помогли почувствовать себя увереннее на старте тренировки с великими чемпионами. Теперь в четверг россиянин померится силами с победителем пары Кольшрайбер – Вердаско.