Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл. В 3-м круге из наших мужчин – только Медведев

Только один Даниил Медведев из российских мужчин продолжает борьбу за главный приз на «Ролан Гаррос». К проигравшим в стартовых раундах Рублёву, Хачанову и Сафиуллину присоединился в четверг и Аслан Карацев, который был посеян на турнире под 24-м номером, но проиграл 132-й ракетке мира. У наших женщин дела чуть получше.

На этом «Ролан Гаррос» что-то невероятное происходит с топ-игроками. Уже более трети сеяных игроков либо снялись с турнира, либо проиграли в стартовых раундах – это просто какой-то катастрофический провал. В первом круге уступили Тим (4), Рублёв (7), Андрееску (6), Мугуруса (12) и многие другие. Потом Осака (2) и Квитова (11) по разным причинам отказались от дальнейшего выступления. Едва начался второй раунд, как сеяные снова продолжили сыпаться из сетки, словно спелые яблоки с дерева. К утру четверга ракетки зачехлили Бенчич (10), Кудерметова (29), Хачанов (23) и Баутиста-Агут (11).

Последний день второго круга начался с сенсации – не доиграла свой матч чемпионка-2019 и первая ракетка мира Эшли Барти. Учитывая снятие Осаки, это самый ранний сход обеих представительниц топ-2 с 2014 года, когда на «Ролан Гаррос» проиграли Серена Уильямс и Ли На. Чуть позже к Барти присоединились чешка Каролина Плишкова (9) и россиянка Екатерина Александрова (32). Таким образом, в женской сетке уже стало не хватать 12 сеяных, а в мужской – 11. День продолжался, и этот список неудачников пополнялся.

Сеяные теннисисты, выбывшие в стартовых раундах «Ролан Гаррос» до окончания матча Карацева (24):

Посев Женщины (13) Круг Посев Мужчины (12) Круг 1 1 Эшли Барти 2-й 4 Доминик Тим 1-й 2 2 Наоми Осака 2-й 7 Андрей Рублёв 1-й 3 6 Бьянка Андрееску 1-й 11 Роберто Баутиста-Агут 2-й 4 9 Каролина Плишкова 2-й 13 Давид Гоффен 1-й 5 10 Белинда Бенчич 2-й 14 Гаэль Монфис 2-й 6 11 Петра Квитова 2-й 16 Григор Димитров 1-й 7 12 Гарбинье Мугуруса 1-й 19 Хуберт Хуркач 1-й 8 16 Кики Бертенс 1-й 20 Феликс Оже-Альяссим 1-й 9 19 Йоханна Конта 1-й 23 Карен Хачанов 2-й 10 22 Петра Мартич 1-й 25 Даниэль Эванс 1-й 11 26 Анжелика Кербер 1-й 26 Лоренцо Сонего 1-й 12 29 Вероника Кудерметова 2-й 29 Уго Умбер 1-й 13 32 Екатерина Александрова 2-й

Напомним, что из пяти российских мужчин, принявших старт в турнире, выбыли уже Рублёв, Хачанов и Сафиуллин. Даниил Медведев вечером в среду выиграл свой матч и впервые в карьере пробился в 3-й круг этого престижного турнира. В четверг поединок 2-го раунда проводил 27-летний Аслан Карацев. В соперники ему достался немецкий ветеран Филипп Кольшрайбер, который старше россиянина на 10 лет и занимает сейчас 132-е место. Теннисисты уже встречались до этого – в рамках 2-го круга Кубка Кремля – 2015, и тогда сильнее в трёх сетах оказался Филипп. В отличие от Карацева, Кольшрайбер в этом сезоне провёл очень мало матчей – он залечивал травмы и сыграл с апреля только на четырёх турнирах – двух челленджерах и двух мелких турнирах ATP-250. Причём на уровне ATP немец ни одного матча так и не выиграл. В сетку «Ролан Гаррос» Кольшрайбер попал по замороженному рейтингу и в первом круге обыграл ещё одного ветерана – Фернандо Вердаско в четырёх сетах.

В начале матча между Карацевым и Кольшрайбером теннисисты уверенно брали свои подачи, но было видно, что Аслан зажат и скован. Чувствовал он себя явно не в своей тарелке. В 6-м гейме немец сделал брейк. Аслан пытался вернуть утерянное, но никак не мог справиться с подачей Кольшрайбера. Из-за этого россиянин стал нервничать, допускать ещё больше ошибок, и партия за полчаса завершилась в пользу Филиппа – 6:3. Во втором сете розыгрыши стали более затяжными, но Карацев всё равно никак не мог даже подобраться к брейк-пойнту. И в 8-м гейме на подаче немца Аслан психанул, стал колотить ракеткой о рекламный щит, а потом разбил её о корт. За это он получил второе предупреждение, и как следствие – снятие очка. Первое замечание было сделано за то, что россиянин отшвырнул мяч за пределы площадки. Этот эмоциональный выплеск никак не помог Карацеву – Кольшрайбер по-прежнему уверенно держал свою подачу. При счёте 6:5 Аслан впервые добрался до брейк-пойнтов и сетболов, но реализовать их не смог. Партия перешла на тай-брейк, на котором удача оказалась на стороне Филиппа – 7:6 (7:4).

В стартовом гейме 3-го сета Карацев заработал двойной брейк-пойнт, но снова его не реализовал. И всё же при счёте 2:2 Аслану удалось впервые в матче выиграть гейм на чужой подаче. После этого россиянин удержал это преимущество и перевёл матч в 4-й сет – 6:4. Странно, но в новой партии Карацев совсем сник и проиграл пять геймов подряд. Не было заметно, чтобы россиянина мучила какая-то травма, но у него участились ошибки и усилилась скованность в движениях. Аслан смог взять одну свою подачу, и на этом практически всё закончилось – 3:6, 6:7, 6:4, 1:6 за 3 с лишним часа.

Так Аслан Карацев, посеянный под 24-м номером, на своём дебютном «Ролан Гаррос» уступил уже во 2-м круге и стал 26-м по счёту топ-игроком, выбывшим из борьбы. И у нас среди мужчин остался только Даниил Медведев. Кто бы мог представить это до начала турнира? Ведь Медведев постоянно везде твердил, что не любит грунт. У российских женщин дела идут чуть получше. В третьем круге нашу страну будут представлять 4 теннисистки – Веснина, Павлюченкова, Касаткина и Грачёва.