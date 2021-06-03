Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл. В 3-м круге из наших мужчин – только Медведев

Только один Даниил Медведев из российских мужчин продолжает борьбу за главный приз на «Ролан Гаррос». К проигравшим в стартовых раундах Рублёву, Хачанову и Сафиуллину присоединился в четверг и Аслан Карацев, который был посеян на турнире под 24-м номером, но проиграл 132-й ракетке мира. У наших женщин дела чуть получше.
На этом «Ролан Гаррос» что-то невероятное происходит с топ-игроками. Уже более трети сеяных игроков либо снялись с турнира, либо проиграли в стартовых раундах – это просто какой-то катастрофический провал. В первом круге уступили Тим (4), Рублёв (7), Андрееску (6), Мугуруса (12) и многие другие. Потом Осака (2) и Квитова (11) по разным причинам отказались от дальнейшего выступления. Едва начался второй раунд, как сеяные снова продолжили сыпаться из сетки, словно спелые яблоки с дерева. К утру четверга ракетки зачехлили Бенчич (10), Кудерметова (29), Хачанов (23) и Баутиста-Агут (11).
Последний день второго круга начался с сенсации – не доиграла свой матч чемпионка-2019 и первая ракетка мира Эшли Барти. Учитывая снятие Осаки, это самый ранний сход обеих представительниц топ-2 с 2014 года, когда на «Ролан Гаррос» проиграли Серена Уильямс и Ли На. Чуть позже к Барти присоединились чешка Каролина Плишкова (9) и россиянка Екатерина Александрова (32). Таким образом, в женской сетке уже стало не хватать 12 сеяных, а в мужской – 11. День продолжался, и этот список неудачников пополнялся.
Сеяные теннисисты, выбывшие в стартовых раундах «Ролан Гаррос» до окончания матча Карацева (24):
|Посев
|Женщины (13)
|Круг
|Посев
|Мужчины (12)
|Круг
|1
|1
|Эшли Барти
|2-й
|4
|Доминик Тим
|1-й
|2
|2
|Наоми Осака
|2-й
|7
|Андрей Рублёв
|1-й
|3
|6
|Бьянка Андрееску
|1-й
|11
|Роберто Баутиста-Агут
|2-й
|4
|9
|Каролина Плишкова
|2-й
|13
|Давид Гоффен
|1-й
|5
|10
|Белинда Бенчич
|2-й
|14
|Гаэль Монфис
|2-й
|6
|11
|Петра Квитова
|2-й
|16
|Григор Димитров
|1-й
|7
|12
|Гарбинье Мугуруса
|1-й
|19
|Хуберт Хуркач
|1-й
|8
|16
|Кики Бертенс
|1-й
|20
|Феликс Оже-Альяссим
|1-й
|9
|19
|Йоханна Конта
|1-й
|23
|Карен Хачанов
|2-й
|10
|22
|Петра Мартич
|1-й
|25
|Даниэль Эванс
|1-й
|11
|26
|Анжелика Кербер
|1-й
|26
|Лоренцо Сонего
|1-й
|12
|29
|Вероника Кудерметова
|2-й
|29
|Уго Умбер
|1-й
|13
|32
|Екатерина Александрова
|2-й
Напомним, что из пяти российских мужчин, принявших старт в турнире, выбыли уже Рублёв, Хачанов и Сафиуллин. Даниил Медведев вечером в среду выиграл свой матч и впервые в карьере пробился в 3-й круг этого престижного турнира. В четверг поединок 2-го раунда проводил 27-летний Аслан Карацев. В соперники ему достался немецкий ветеран Филипп Кольшрайбер, который старше россиянина на 10 лет и занимает сейчас 132-е место. Теннисисты уже встречались до этого – в рамках 2-го круга Кубка Кремля – 2015, и тогда сильнее в трёх сетах оказался Филипп. В отличие от Карацева, Кольшрайбер в этом сезоне провёл очень мало матчей – он залечивал травмы и сыграл с апреля только на четырёх турнирах – двух челленджерах и двух мелких турнирах ATP-250. Причём на уровне ATP немец ни одного матча так и не выиграл. В сетку «Ролан Гаррос» Кольшрайбер попал по замороженному рейтингу и в первом круге обыграл ещё одного ветерана – Фернандо Вердаско в четырёх сетах.
В начале матча между Карацевым и Кольшрайбером теннисисты уверенно брали свои подачи, но было видно, что Аслан зажат и скован. Чувствовал он себя явно не в своей тарелке. В 6-м гейме немец сделал брейк. Аслан пытался вернуть утерянное, но никак не мог справиться с подачей Кольшрайбера. Из-за этого россиянин стал нервничать, допускать ещё больше ошибок, и партия за полчаса завершилась в пользу Филиппа – 6:3. Во втором сете розыгрыши стали более затяжными, но Карацев всё равно никак не мог даже подобраться к брейк-пойнту. И в 8-м гейме на подаче немца Аслан психанул, стал колотить ракеткой о рекламный щит, а потом разбил её о корт. За это он получил второе предупреждение, и как следствие – снятие очка. Первое замечание было сделано за то, что россиянин отшвырнул мяч за пределы площадки. Этот эмоциональный выплеск никак не помог Карацеву – Кольшрайбер по-прежнему уверенно держал свою подачу. При счёте 6:5 Аслан впервые добрался до брейк-пойнтов и сетболов, но реализовать их не смог. Партия перешла на тай-брейк, на котором удача оказалась на стороне Филиппа – 7:6 (7:4).
В стартовом гейме 3-го сета Карацев заработал двойной брейк-пойнт, но снова его не реализовал. И всё же при счёте 2:2 Аслану удалось впервые в матче выиграть гейм на чужой подаче. После этого россиянин удержал это преимущество и перевёл матч в 4-й сет – 6:4. Странно, но в новой партии Карацев совсем сник и проиграл пять геймов подряд. Не было заметно, чтобы россиянина мучила какая-то травма, но у него участились ошибки и усилилась скованность в движениях. Аслан смог взять одну свою подачу, и на этом практически всё закончилось – 3:6, 6:7, 6:4, 1:6 за 3 с лишним часа.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6
|
|6 4
|6
|1
Так Аслан Карацев, посеянный под 24-м номером, на своём дебютном «Ролан Гаррос» уступил уже во 2-м круге и стал 26-м по счёту топ-игроком, выбывшим из борьбы. И у нас среди мужчин остался только Даниил Медведев. Кто бы мог представить это до начала турнира? Ведь Медведев постоянно везде твердил, что не любит грунт. У российских женщин дела идут чуть получше. В третьем круге нашу страну будут представлять 4 теннисистки – Веснина, Павлюченкова, Касаткина и Грачёва.
- 3 июня 2021
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