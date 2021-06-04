Ай да Настя! Павлюченкова на «Ролан Гаррос» «навесила баранку» Арине Соболенко

Анастасия Павлюченкова первой среди россиян вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос». Россиянка сенсационно выбила из сетки 4-ю ракетку мира Арину Соболенко.

На кортах «Ролан Гаррос» начались матчи 3-го круга. Уже пошла борьба за выход во вторую неделю этого турнира «Большого шлема». С этого раунда уже возможна встреча двух сеяных игроков между собой. Так и получилось в матче между Анастасией Павлюченковой и Ариной Соболенко. Россиянка посеяна под 31-м номером, а белоруска – под 3-м. Обе теннисистки неплохо провели грунтовую серию. Настя вышла в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, где как раз уступила Арине. А та в итоге стала чемпионкой этого престижного турнира, а также добралась до финала в Штутгарте.

Отметил прогресс у Павлюченковой в последнее время и президент ФТР Шамиль Тарпищев: «Павлюченкова хорошо сыграла в Мадриде. Она похудела, набрала хорошие физические кондиции, избавилась от травмы плеча, с которой мучилась семь лет. Она вообще могла завершить карьеру из-за здоровья, так что видеть такой прогресс приятно».

Что касается Соболенко, то здесь важно добавить, что белоруска пока не очень удачно проводит турниры «Большого шлема». Лучший результат в её карьере – выход в 4-й круг Australian Open – 2021 и US Open – 2018. На «Ролан Гаррос» Арина дальше 3-го раунда пока не доходила. А вот Павлюченкова уже на каждом из «Шлемов» была как минимум по разу в 1/4 финала.

Арина раньше соперницы включилась в матч и быстро повела – 3:0. Однако Павлюченкова смогла наладить свою игру и один за другим взяла 5 геймов подряд. Россиянка хорошо справлялась с агрессивной и силовой манерой игры соперницы и вынуждала её совершать одну ошибку за другой. Партия в итоге завершилась со счётом 6:4. Во втором сете игра немного успокоилась. Девушки чётко брали свои подачи до счёта 3:2 в пользу Соболенко, пока той не удалось сделать финишный спурт – 6:2.

В перерыве к Анастасии вышла медицинская бригада и увела в подтрибунное помещение для оказания помощи. Через какое-то время матч возобновился. Павлюченкова включила какие-то дополнительные обороты и полностью доминировала на корте. Невероятно, но Соболенко в решающей партии не взяла ни одного гейма. Она нервничала, что-то кричала своей команде, кидала ракетку и даже получила предупреждение за откидку мяча. Но ничего не получалось. За 27 минут россиянка «навесила» ей обидную «баранку» – 6:4, 2:6, 6:0. Ай да Настя!

Вот так турнир лишился уже всех теннисисток топ-3 посева. Ранее по разным причинам сошли с дистанции Наоми Осака и чемпионка «Ролан Гаррос» — 2019 Эшли Барти. Что касается Павлюченковой, то она в 4-м круге встретится с победительницей пары Азаренко – Кис. К сожалению, выбыла из борьбы Елена Веснина, уступившая в пятницу Елене Рыбакиной из Казахстана. Но для Весниной выход в третий круг – это огромный успех, ведь она только-только вернулась из декретного отпуска.

Открытый чемпионат Франции проходит на кортах «Ролан Гаррос» с 30 мая по 13 июня.