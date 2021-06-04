Даниил Медведев пробился во вторую неделю «Ролан Гаррос» – 2021. Кто бы мог подумать!

Даниил Медведев, который несколько лет не мог пробиться во второй круг «Ролан Гаррос», сейчас уже дошёл до 1/8 финала. На сей раз россиянин заставил зачехлить ракетку американского гиганта Райлли Опелку.

Из пяти представителей России в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции до 3-го круга смог добраться только один Даниил Медведев. Кто бы мог подумать о таком до начала турнира! Ни для кого не секрет, что Медведев не любит играть на грунте и весь сезон на этом покрытии, практически в каждом матче жаловался на себя, на корты, на то, что у него ничего не получается. А тут сходу, впервые в карьере не только преодолел «заколдованный» первый круг, но и пробился уже в 3-й раунд. И это при том, что и Хачанов, и Карацев, и Рублёв, и Сафиуллин сошли с дистанции. Так Даниил к пятнице остался единственным из наших ребят.

В первом круге Медведев в трёх сетах обыграл Александра Бублика, представляющего Казахстан. Во втором раунде россиянин оказался сильнее американца Томми Пола, который в 2015 году стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос». «После первого сета единственное расстройство было в самом себе – потому что играл не очень. Но при этом было много возможностей и брейкануть, и быть ближе в счёте. Но я сыграл ужасный гейм на подаче и из-за этого проиграл сет. Я чувствовал, что по игре давлю на него, надо было просто чуть больше попадать с приёма, чуть глубже играть. Это сразу же получилось сделать во втором сете, и потом я держал матч под контролем», — приводит слова Медведева после матча 2-го круга Eurosport.

Выступление Медведева на «Ролан Гаррос» приятно удивляет многих экспертов. Вот как в интервью «Чемпионату» прокомментировал выход россиянина в третий круг полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков: «Как слабо Медведев выступал до «Ролан Гаррос», и как хорошо сейчас! В матче с Полом Даниил отыграл здорово. До этого он болел коронавирусом и пропустил турнир в Монте-Карло, потом уступил в Мадриде — ничего до «Роллан Гаррос» не показал. До этого он четыре раза приезжал на этот турнир и каждый раз выбывал в первом круге. В поединке с Полом Даниил контролировал весь матч, давил темпом и не давал сопернику дышать. Он наконец-то обрёл форму и уверенность».

Соперником россиянина в третьем раунде стал ещё один американец – Райлли Опелка, который славится своим высоким ростом (211 см) и мощной подачей. Даниил и Райлли играли уже трижды, и все поединки проходили в упорной 3-сетовой борьбе. В Вашингтоне-2017 и Майами-2019 успех праздновал Медведев. А вот их последнее противостояние в Санкт-Петербурге-2020 завершилось победой американца. Причём раздосадованный своими ошибками Даниил даже расколотил ракетку о корт в том матче.

Сейчас, перед встречей с Опелкой, Даниил вспомнил тот злополучный матч в Питере: «Помню, что был ужасный матч в плане нереального количества упущенных возможностей, но где он хорошо сыграл. С такими игроками самое главное — держать свою подачу уверенно, в каком-то смысле давить на них таким образом. И стараться на их подаче цеплять как можно больше очков — даже если 40:15, стараться делать 40:30. Таким образом, в какой-то момент можно получить брейк-пойнт, зацепиться. И я думаю, что с Райлли грунт должен мне как раз таки помочь», — приводит слова Медведева Eurosport.

Матч Медведева и Опелки на «Ролан Гаррос» начался во влажных, прохладных, ветреных условиях. По ходу дня даже прерывалась игровая программа из-за дождя. Теннисистам понадобилось какое-то время, чтобы приспособиться к новой обстановке. Опелка первым добился брейк-пойнта, но Даниил его отыграл и уже следом сам имел 4 шанса взять подачу соперника. Однако американец выстоял и тут же сам сделал брейк – 3:1. Но Медведева это не смутило. Он довольно уверенно вернул утерянное, сам подал под ноль и сделал её один брейк – 4:3. Этого преимущества россиянину хватило, чтобы оформить победу в стартовом сете – 6:4.

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А вторая партия вообще началась с безусловного преимущества Даниила. Он отлично «читал» подачу соперника, передвигался лучше него и быстро повёл с двумя брейками – 4:0. К концу сета интенсивность немного спала — соперники чётко контролировали свои геймы. Во время подачи на сет Даниил чуть занервничал, но всё же завершил сет в свою пользу – 6:2. В третьем сете картина не изменилась. Россиянин по-прежнему чувствовал себя хозяином на корте, а когда соперник пытался обострить игру и выйти к сетке, нередко его ловил на обводящих ударах. Райлли Опелка старался изо всех сил оказать сопротивление 2-й ракетке мира и позволил Даниилу сделать только один брейк при счёте 11. Этого нашему теннисисту хватило, чтобы оформить путёвку в следующий круг – 6:4, 6:2, 6:4 за 1 час 40 минут. Так Медведев победил второго американца подряд.

Даниил Медведев в очередной раз улучшил своё достижение на «Ролан Гаррос» и вторым из россиян вслед за Павлюченковой пробился во вторую неделю этого престижного турнира. Теперь Даниил за выход в 1/4 финала сразится с чилийцем Кристьяном Гарином. Россиянин проиграл ему совсем недавно в 3-м круге «Мастерса» в Мадриде.