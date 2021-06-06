Фантастика! Уроженка Москвы заставила Серену Уильямс зачехлить ракетку на «Ролан Гаррос»

Знаменитая Серена Уильямс в очередной раз потерпела фиаско на турнире «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» — 2021 её заставила зачехлить ракетку уроженка Москвы Елена Рыбакина. Фантастика!

К утру второго воскресенья «Ролан Гаррос» — 2021 в нижней половине сетки женского одиночного разряда оставались лишь две теннисистки, имеющие опыт игры не только в финале, но и в полуфинале турниров «Большого шлема». Это Виктория Азаренко и Серена Уильямс. Однако россиянка Анастасия Павлюченкова в матче 4-го круга сенсационно обыграла 16-ю ракетку мира Азаренко и оставила Серену в гордом одиночестве.

Серена в этом сезоне играла очень мало. Она выступила на турнире в Мельбурне и на Australian Open, где дошла до полуфиналов, потом сделала паузу, вернулась только на «Мастерсе» в Риме, где проиграла в первом же матче аргентинке Наде Подороске, потом провела два поединка в Парме и после этого приехала на «Ролан Гаррос». Уильямс горит желанием завоевать свой 24-й по счёту титул на турнире «Большого шлема», чтобы сравняться по этому показателю с легендарной австралийкой Маргарет Корт. Любопытно, что если американка победит в Париже, то она в 4-й раз соберёт «Карьерный шлем» и сравняется с нынешней рекордсменкой Штеффи Граф.

На «Ролан Гаррос» — 2021 дела у Серены пошли получше. Возможно, 39-летней американке помог регламент мэйджоров, когда между каждым кругом игрокам даётся день отдыха. Уильямс последовательно, но не без проблем обыграла трёх соперниц — румынок Ирину Бегу и Михаэлу Бузэрнеску, а также свою соотечественницу Даниэль Коллинз.

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер отметил уверенную игру Серены на стартовой неделе турнира: «Серена играет очень хорошо. Матч с Коллинз получился тяжёлым, но она справилась. Она хорошо бьёт по мячу, хорошо двигается. Отмечу, что Серена немного скорректировала свою тактику. В общем, действительно хорошее выступление. Мне кажется, её удары стали сильнее. Кроме того, сейчас она очень чисто отбивает мячи. Она стала чувствовать себя намного увереннее на грунте, а в трудных моментах уже не паникует».

Седьмая ракетка турнира Серена Уильямс только в 1/8 финала встретилась ещё с одной сеяной теннисисткой. Её оппоненткой стала уроженка Москвы — 21-летняя Елена Рыбакина, последние годы представляющая Казахстан. Ранее соперницы никогда не встречались, и в интервью после матча третьего круга Рыбакина призналась, что очень хочет сыграть матч именно с Сереной. Так и произошло.

Уильямс с трудом входила в игру, тем более что Рыбакина, посеянная под 21-м номером, славится своей мощной подачей и агрессивным стилем игры. По сути, она играет в той же манере, что и Серена. Елена почти в самом начале сделала брейк — 3:1. Американка пыталась её догнать. Наконец в 7-м гейме ей удалось забрать подачу соперницы.

Но Рыбакина снова вырвалась вперёд, а потом подала на сет — 6:3. На старте второй партии теннисистки обменялись брейками, потом в середине ещё раз — 4:4. Казалось, дело дойдёт до тай-брейка, но в 11-м гейме Елена сделала ещё один брейк и сохранила своё преимущество — 6:3, 7:5 за 1 час 19 минут.

Вот так американка снова отложила мечту о 24-м «Шлеме». Следующий шанс у неё будет на Уимблдоне, который стартует 28 июня. Любопытно, что на «Ролан Гаррос» американка после выхода из декретного отпуска никак не может пробиться дальше 1/8 финала. Ну а в нижней половине сетки Открытого чемпионата Франции — 2021 не осталось ни одной теннисистки с опытом игры в полуфинале на мэйджоре. Что касается Елены Рыбакиной, которая, кстати, ещё не отдала на турнире ни одной сопернице ни сета, то после победы над грозной Сереной она теперь встретится во вторник с россиянкой Анастасией Павлюченковой в матче за выход в полуфинал. Кстати, Елена и Анастасия ещё и продолжают вместе борьбу в парном разряде. И очень жаль, что только одна девушка из этого дуэта представляет Россию. Обидно, что наша страна теряет таких талантливых и многообещающих игроков!