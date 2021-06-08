Анастасия Павлюченкова — в 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Наконец-то наши девушки «проснулись»

Пять лет российские теннисистки не доходили до решающих стадий на турнирах «Большого шлема». И вот Анастасия Павлюченкова впервые в карьере оказалась в 1/2 финала на «Ролан Гаррос». Наконец-то наши девушки «проснулись»!

Сразу два матча за выход в полуфинал в одиночном разряде с участием россиян были запланированы в программе дня второго вторника на «Ролан Гаррос». Анастасия Павлюченкова играла с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, а битву Даниила Медведева с греком Стефаносом Циципасом организаторы оставили на ночную сессию. Для Павлюченковой выход в 1/4 финала в Париже – большое событие, ведь последний раз она в столице Франции добиралась до восьмёрки сильнейших ровно 10 лет назад. Тогда, в 2011 году, россиянка уступила будущей чемпионке Франческе Скьявоне, и с тех пор побывала в четвертьфиналах на всех «Шлемах» хотя бы по разу.

После победы в четвёртом круге над Викторией Азаренко Павлюченкова попыталась сравнить себя нынешнюю и 10-летней давности: «10 лет назад Анастасия была абсолютным ребёнком, особенно в эмоциональном плане. А сейчас Анастасия, как я считаю, показывает более умный теннис, более уверенный. И более уверена в себе и своих силах, является уже взрослым человеком». Сейчас в четвертьфинале Анастасии досталась очень непростая соперница. И не потому что она именитая или грозная, а потому что она с ней выступает в паре до сих пор на «Ролан Гаррос». Это значит, что в 1/4 финала одиночке нужно было забыть о дружбе и включить спортивную злость.

Соперница Павлюченковой по четвертьфиналу – Елена Рыбакина – удивила всех на «Ролан Гаррос», когда в 4-м круге сенсационно выбила из сетки саму Серену Уильямс. «Я очень довольна этим матчем. У меня не было никаких ожиданий, но был чёткий план, который мы подготовили с тренером. Я просто следовала ему, и всё получилось. Конечно, в детстве я смотрела матчи Серены по телевизору. Но одно дело – смотреть, а другое – выйти на корт и ощутить всю её мощь. Я знала, что у неё очень мощная подача, но была готова», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Что касается матча Рыбакиной с Павлюченковой в четвертьфинале, она призналась, что не рада встрече на такой ранней стадии: « Конечно, очень обидно, что мы рано вышли друг на друга в одиночке. Было бы лучше встретиться в каком-нибудь финале. Но это сетка, какая есть, такая есть». Девушки раньше не играли официальных матчей друг с другом, но понятно, что отлично знают все сильные и слабые стороны соперницы. Поэтому начали матч они без раскачки. Елена первой сделала брейк – 3:1, но в 7-м гейме Анастасия вцепилась в подачу соперницы и с пятого брейк-пойнта отыгралась. Дело дошло до тай-брейка, в котором удачливее сыграла представительница Казахстана – 7:6 (7:2).

Во втором сете теннисистки легко брали свои подачи, пока Павлюченкова в 6-м гейме не получила несколько шансов вырваться вперёд. Во время 4-го брейк-пойнта она еле отбила мяч и, не удержав равновесия, упала на корт. Но в это время Елена пробила в сетку – 2:4, а затем проиграла ещё одну свою подачу – 2:6. Это был первый сет, проигранный Рыбакиной за весь турнир. Матч перешёл в решающую партию, в которой не предусмотрен тай-брейк. Девушки по два раза обменялись брейками и перешли условную отсечку 4:4, после которой надо было играть до тех пор, пока разница в счёте не достигнет двух геймов. Удачливее оказалась россиянка – 6:7, 6:2, 9:7 за 2 часа 35 минут.

Вот так Анастасия Павлюченкова впервые в карьере пробилась в четвёрку сильнейших на турнире «Большого шлема». До этого российская теннисистка последний раз играла в 1/2 финала мэйджора на Уимблдоне-2016. Это была Елена Веснина, которая, кстати, вместе с Асланом Карацевым на нынешнем «Ролан Гаррос» смогла пробиться в финал микста.

Что касается Анастасии Павлюченковой, то в четверг, 10 июня, она поборется за выход в финал с ещё одной дебютанткой полуфинала столь крупных соревнований Тамарой Зиданшек из Словении.